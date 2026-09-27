Nicolae Stanciu a oferit prima reacție după ce numele său a fost asociat atât cu o revenire la FCSB, cât și cu un posibil transfer la Universitatea Cluj.

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Stanciu se află în ultimele luni de contract cu Dalian Yingbo, iar două dintre echipele cu pretenții din Superliga s-au arătat interesate de serviciile sale.

Se întoarce Nicolae Stanciu în România? Răspunsul fotbalistului

Întrebat despre posibilitatea de a ajunge la FCSB sau la U Cluj, Stanciu a preferat să nu ofere un răspuns concret, însă a explicat că, pentru moment, rămâne concentrat asupra colaborării sale cu echipa chineză Dalian Yingbo.

„Sunt la națională, mai avem trei meciuri de disputat. Prefer să nu vorbesc, din respect pentru clubul la care sunt și cum mă tratează oamenii acolo.

Mai am contract până la 31 decembrie acolo, nu pot să vă dau detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil, ei au prima opțiune”, a spus Stanciu, la conferința de presă premergătoare meciului dintre România și Bosnia.

U Cluj și FCSB, duel pentru semnătura lui Nicolae Stanciu

După ce FCSB și-a manifestat public interesul pentru Nicolae Stanciu, președintele clubului U Cluj, Radu Constantea, a refuzat să speculeze în privința alegerii pe care o va face fotbalistul.

Oficialul ardelenilor a transmis că echipa are propriile argumente pentru a-l convinge pe internaționalul român să revină în țară.

„Nu știu, sincer îmi e greu să-mi dau cu părerea. Eu spun că cel mai bine este să-l lăsăm pe Nicolae Stanciu să se concentreze pe cele 4 meciuri de la națională, apoi vom vedea ce va decide.

Cam atât. E cel mai important asta, mai mult decât să se discute în fiecare zi despre transferul său”, a spus Constantea pe 25 septembrie, potrivit digisport.ro.

25 de meciuri a jucat Nicolae Stanciu pentru Dalian Yingbo. A marcat 11 goluri și a livrat 4 pase decisive

Anterior, Gigi Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu Nicolae Stanciu pentru un potențial transfer la FCSB:

MM zice că transferul e rezolvat pentru că am vorbit eu cu Nicușor și mi-a zis: „Nea Gigi, eu nu merg la două echipe în România. La Dinamo și Rapid nu voi juca niciodată”. I-am spus: „Poți să mergi dacă vrei la U Cluj, niciun fel de problemă, că au mai fost și alții”. I-am mai zis: „Dacă vrei, tu ești binevenit oricând”. Stanciu a răspuns: „Dacă sunt dorit, când vin, vorbim”. Gigi Becali, patron FCSB

De-a lungul carierei, Stanciu a mai jucat la FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

În perioada anterioară petrecută la FCSB, Stanciu a câștigat 6 trofee: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

VIDEO. Revine Nicolae Stanciu în România sau rămâne în China?

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