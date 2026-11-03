„Știam că nu ne va arbitra corect” Mihai Stoica îl critică dur pe „centralul” de la U Cluj - FCSB: „E membru marcant al PNL!”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, l-a pus la zid pe arbitrul Iulian Călin, în urma înfrângerii cu U Cluj, scor 0-1, din etapa #14 a Superligii.

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După Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf, a venit și rândul lui Mihai Stoica să conteste maniera de arbitraj din partida disputată pe Cluj Arena.

Mihai Stoica l-a pus la zid pe Iulian Călin: „Am fost convins că nu ne va arbitra corect”

Oficialul de la FCSB a pus sub semnul întrebării și delegarea „centralului” invocând legăturile politice ale acestuia.

„Absolut că a influențat rezultatul. Pe mine mă interesează, în primul rând, o fază din minutul 68. O simulare îngrozitoare a lui Mendy și am o mare problemă.

Pot să înțeleg când un arbitru nu vede un fault, chiar când e evident. Pot să înțeleg când un arbitru acordă un cartonaș galben când nu se impune sau când nu acordă un cartonaș galben când se impune. Mă rog, când crede lumea că se impune.

Dar un arbitru care inventează o astfel de fază... Pentru că noi eram destul de periculoși în faza aia, dar nu neapărat e vorba de cât de periculoși eram, că erau deschiși acolo.

E vorba că el a inventat un fault. Nu există niciun fault. Mendy simulează.

Iar acest Călin, membru marcant al PNL, știm cu toții, candidat pentru funcția de primar din partea Partidului Național Liberal. Bănuiesc că nu este implicat partidul.

Dar este o lipsă de respect la adresa noastră când este delegat la un meci în care evoluează o echipă susținută clar de un membru mai mult decât marcant al acestui partid, pentru că se știe de toată lumea că suporterul numărul unu la Universitatea Cluj este Emil Boc.

Nu îi fac niciun proces de intenție, nu știu dacă există vreo implicare, doar că eu am fost convins că acest Iulian Călin nu ne va arbitra corect. Am vorbit cu toată lumea”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

FOTO. Simularea lui Mendy din U Cluj - FCSB

Mihai Stoica: „Vreau o brumă de respect”

Stoica a pus la îndoială și golul marcat de Lukic și își dorește ca Kyros Vassaras, șeful CCA, să-i pună la dispoziție discuția din camera VAR.

„I s-a pus în vedere domnului Călin, chiar de către Laurențiu Reghecampf, că la fazele fixe obișnuiesc să facă blocaj. E fault când faci blocaj.

Bic îl blochează pe Dawa, stau cinci minute și analizează și îl lasă mingea la centru.

Dacă ne explică cineva, că asta vreau, ca Vassaras să ne dea o brumă de respect, să ne explice de ce au stat cinci minute, ce au vorbit, sunt și eu curios. Cred că sunt îndreptățit să cer asta.

În cele cinci minute, ce au discutat? «Dom'ne, e suficient ce face Bic la Dawa? Se întâmplă ceva la Crețu?» Vreau și eu să știu atâta. De ce a stat cinci minute ca după aia Călin să nu meargă la VAR și s-a terminat 1-0.

De ce nu dă cartonaș galben când Macalou intră intenționat în Pădurariu, dar îi dă lui Pădurariu? De ce nu-i dă cartonaș galben lui Ștefănescu, care-l lovește intenționat pe Miculescu, dar dă cartonaș galben lui Radunovic, lui Crețu, lui Muhar?

Muhar a luat cartonaș galben pur și simplu că a făcut un fault.

Nu a fost absolut nimic premeditat. Toată maniera de arbitraj a fost contra noastră.

Nu a fost o fază în care să spunem că un duel s-a soldat, în opinia lui, cu o decizie care nu prea se impunea în favoarea noastră, și foarte multe decizii, mai mult decât controversate, contra, contra, contra, contra.

De ce să-i dai cartonaș galben lui Drăguș? E contact, nu-i penalty. Nu-i suficient ca să fie penalty. Ambele mâini și contact la picioare. Adică aș fi penibil să cer penalty la faza asta. Dar de ce să-i dai cartonaș galben?”, a concluzionat Mihai Stoica.

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