Ce a schimbat Reghecampf la FCSB Detalii din culise: „Eu n-am fost în stare. El a rezolvat asta în câteva minute” +25 foto
Laurențiu Reghecampf/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Ce a schimbat Reghecampf la FCSB Detalii din culise: „Eu n-am fost în stare. El a rezolvat asta în câteva minute”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 20:13
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 20:13
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre Laurențiu Reghecampf (51 de ani).
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Oficialul roș-albaștrilor consideră că Gigi Becali a luat o decizie inspirată atunci când l-a readus pe tehnician la echipă pentru cel de-al treilea mandat.

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Mihai Stoica, despre Laurențiu Reghecampf: „Gigi chiar a dat lovitura cu el”

„El e mult mai liniștit. Se vede că acum are un echilibru pe care clar l-a dobândit în ultimii ani și este foarte bun antrenor. Este mult mai bun decât înainte.

Gigi chiar a dat lovitura cu el acum, sunt convins de treaba asta”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Reghe a rezolvat asta în doar câteva minute”

Întrebat ce face Reghecampf diferit față de mandatul precedent, președintele CA de la FCSB a replicat:

„Noi aveam în staff oameni care nu se înțelegeau foarte bine, era o fractură de comunicare între ei. Eu, după atâția ani în care conduc cluburi, n-am fost în stare să-i fac să se înțeleagă. Efectiv, nu am avut mijloace, pentru că nici nu prea am răbdare. Reghe a rezolvat asta în doar câteva minute.

Un alt exemplu: un fotbalist care a venit și a spus că nu se poate antrena. La mine, temperatura de fierbere era depășită.

Tot așa, cu câteva vorbe, l-a făcut nu numai să se antreneze, ci și ca a doua zi să joace. Nu într-un meci oficial, ci într-un meci de pregătire.

Nu pot să spun despre cine este vorba. Avusese niște probleme medicale, dar le depășise, însă era puțin speriat. Sunt foarte multe, dar nu are niciun sens să le spun acum”, a adăugat Mihai Stoica.

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

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FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Mihai Stoica: „Nu mai știu un antrenor care să fi putut discuta cu Gigi la modul care o face Reghe”

Oficialul de la FCSB a vorbit și despre relația apropiată pe care Laurențiu Reghecampf o are cu patronul echipei.

„De când a plecat el, nu mai știu un antrenor care să fi putut discuta cu Gigi în modul în care o face Reghe. Sunt mulți care spun după ce pleacă: «Da, am avut, am discutat (n.r. cu Gigi Becali)».

Nu discuta nimeni, vă spun eu. Numai eu o făceam. Astea sunt invenții, că vorbeau. Dacă vorbești de două ori pe an, nu se pune.

Eu o fac de 20 de ori pe zi câteodată. Să nu exagerez, dar sunt și foarte multe discuții care n-au legătură cu fotbalul. Sunt angajatul lui, dar suntem prieteni din 2002”, a mai spus Mihai Stoica.

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