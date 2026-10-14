Decizie în cazul lui Reghe Comisia de Disciplină a FRF, verdict oficial! Ce se întâmplă cu antrenorul de la FCSB
Laurențiu Reghecampf
Superliga

Decizie în cazul lui Reghe Comisia de Disciplină a FRF, verdict oficial! Ce se întâmplă cu antrenorul de la FCSB

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 21:04
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 21:04
  • Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat o decizie finală în cazul lui Laurențiu Reghecampf.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cazul noului tehnician de la FCSB a ajuns pe masa Comisiei, acesta riscând inclusiv excluderea din fotbal, din cauza litigiului pe care îl avea cu fostul său club din Liga 1, Universitatea Craiova.

„Tortură și abuzuri” Acuzații grave după anunțul făcut de Formula 1: „Bilanț dezastruos în privința drepturilor omului”
Citește și
„Tortură și abuzuri” Acuzații grave după anunțul făcut de Formula 1: „Bilanț dezastruos în privința drepturilor omului”
Citește mai mult
„Tortură și abuzuri” Acuzații grave după anunțul făcut de Formula 1: „Bilanț dezastruos în privința drepturilor omului”

21:00 Laurențiu Reghecampf a scăpat oficial de orice sancțiune după ședința Comisiei de Disciplină

Decizia Comisiei de Disciplină, în cazul lui Laurențiu Reghecampf:

  • „Respinge cererea de sancționare formulată de creditorul U Craiova 1948 Club Sportiv SA. Ridică sancțiunea disciplinară aplicată debitorului Reghecampf Laurențiu prin încheierea din data de 31.01.2024, încetând cu data plății. Comisia a dispus încetarea executării și închiderea dosarului ca urmare a achitării debitului de către debitorul Reghecampf Laurențiu - Aurelian față de creditorul U Craiova 1948 Club Sportiv SA”.

Știrea inițială:

Laurențiu Reghecampf, undă verde din partea Comisiei de Disciplină

Antrenorul instalat recent de Gigi Becali avea o datorie către clubul din Bănie, pe care patronul de la FCSB a achitat-o recent, însă oltenii au cerut ca antrenorul să fie sancționat după ce a semnat cu un nou club din Liga 1.

Deși datoria a fost plătită după mai bine de doi ani, Comisia ar fi respins acum cererea formulată de Universitatea Craiova, iar cazul ar fi fost închis.

Sancțiunea primită în 2024 de Laurențiu Reghecampf ar fi fost și ea ridicată, acesta putând să își continue activitatea, informează gsp.ro.

Reghecampf a fost pe bancă la primul meci de la revenirea la FCSB, 1-0 cu Oțelul Galați, după ce a primit o dispensă din partea FRF, întrucât nu i se putea lua dreptul la muncă până la soluționarea litigiului.

Mihai Stoica: „Era logic că se va rezolva”

Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a comentat și el ulterior decizia luată de Comisie în privința tehnicianului.

„Era logic că se va rezolva. Reghecampf a plătit timp de doi ani, că nu ajunsese la componenta sumei era altceva. Acum, suma e achitată integral.

A fost de bună-credință. Nu avea calitate procesuală și aici se încheie orice discuție. Era clar că va avea dreptul să antreneze. Nu știu dacă era vreun suporter îngrijorat”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

De unde a plecat litigiul

Când a semnat cu clubul lui Becali, Reghecampf mai avea o datorie neachitată față de Craiova. Aceasta provenea din clauza de reziliere unilaterală care era prevăzută în contractul său atunci când l-a rupt în toamna lui 2023 pentru a pleca în Golf.

Oltenii l-au reclamat la comisii, iar decizia definitivă a FRF a venit în martie 2024.

De atunci, Reghe a tot întârziat să vireze toți banii, mai ales că a activat doar în străinătate, la cluburi din Africa, astfel el nu s-a supus regulamentelor FRF. Acum însă, FCSB i-a preluat datoria și a achitat suma către Craiova.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trei victorii pentru Nicușor Dan și trei oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit?
Trei victorii pentru Nicușor Dan și trei oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit?
Trei victorii pentru Nicușor Dan și trei oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit?
Universitatea Craiova comisia de disciplina Laurentiu Reghecampf fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:56
Scoate banii la alegeri FRF va primi o sumă uriașă. Infantino, încă un truc pentru a fi reales la FIFA
Scoate banii la alegeri FRF va primi o sumă uriașă. Infantino, încă un truc pentru a fi reales la FIFA
11:07
Theodor Jumătate De-abia aștept PSG - Barça
Theodor Jumătate De-abia aștept PSG - Barça
11:14
Ianis Stoica, dorit în Bundesliga Două cluburi importante din Europa îl urmăresc pe român » Transferul s-ar putea realiza în iarnă
Ianis Stoica, dorit în Bundesliga  Două cluburi importante din Europa îl urmăresc pe român » Transferul s-ar putea realiza în iarnă
10:28
Yamal vs. Șantierul Naval Mangalia Comparația surprinzătoare făcută de un fost ministru după tranzacția de 138 de milioane de euro
Yamal vs. Șantierul Naval Mangalia Comparația surprinzătoare făcută de un fost ministru după tranzacția de 138 de milioane de euro
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Top stiri
Stadionul uitat al Bucureștiului! VIDEO+FOTO. 66 de ani de istorie, tribune ruginite și  o promisiune de 10 milioane de euro! Ce a mai rămas dintr-o arenă pe care s-a jucat în Liga 1
Special
06:30
Stadionul uitat al Bucureștiului! VIDEO+FOTO. 66 de ani de istorie, tribune ruginite și o promisiune de 10 milioane de euro! Ce a mai rămas dintr-o arenă pe care s-a jucat în Liga 1
Citește mai mult
Stadionul uitat al Bucureștiului! VIDEO+FOTO. 66 de ani de istorie, tribune ruginite și  o promisiune de 10 milioane de euro! Ce a mai rămas dintr-o arenă pe care s-a jucat în Liga 1
„Sunteți cu toții furați!” În România și în celelalte țări din Europa de Est, procentul pariurilor ilegale este de 81%, mult peste media europeană
Investigatii
07:30
„Sunteți cu toții furați!” În România și în celelalte țări din Europa de Est, procentul pariurilor ilegale este de 81%, mult peste media europeană
Citește mai mult
„Sunteți cu toții furați!” În România și în celelalte țări din Europa de Est, procentul pariurilor ilegale este de 81%, mult peste media europeană
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
Campionate
09:42
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
Citește mai mult
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
VIDEO | O veste bună, una rea de pe Autostrada Bucureștiului. În câteva zile, circulăm pe L3+L4 Nord, dar mai e de lucru la L1, abia la anul se închide cercul A0
B365
14.10
VIDEO | O veste bună, una rea de pe Autostrada Bucureștiului. În câteva zile, circulăm pe L3+L4 Nord, dar mai e de lucru la L1, abia la anul se închide cercul A0
Citește mai mult
VIDEO | O veste bună, una rea de pe Autostrada Bucureștiului. În câteva zile, circulăm pe L3+L4 Nord, dar mai e de lucru la L1, abia la anul se închide cercul A0

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 12 rapid 18 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share