Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat o decizie finală în cazul lui Laurențiu Reghecampf.

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Cazul noului tehnician de la FCSB a ajuns pe masa Comisiei, acesta riscând inclusiv excluderea din fotbal, din cauza litigiului pe care îl avea cu fostul său club din Liga 1, Universitatea Craiova.

Decizia Comisiei de Disciplină, în cazul lui Laurențiu Reghecampf:

„Respinge cererea de sancționare formulată de creditorul U Craiova 1948 Club Sportiv SA. Ridică sancțiunea disciplinară aplicată debitorului Reghecampf Laurențiu prin încheierea din data de 31.01.2024, încetând cu data plății. Comisia a dispus încetarea executării și închiderea dosarului ca urmare a achitării debitului de către debitorul Reghecampf Laurențiu - Aurelian față de creditorul U Craiova 1948 Club Sportiv SA”.

Știrea inițială:

Laurențiu Reghecampf, undă verde din partea Comisiei de Disciplină

Antrenorul instalat recent de Gigi Becali avea o datorie către clubul din Bănie, pe care patronul de la FCSB a achitat-o recent, însă oltenii au cerut ca antrenorul să fie sancționat după ce a semnat cu un nou club din Liga 1.

Deși datoria a fost plătită după mai bine de doi ani, Comisia ar fi respins acum cererea formulată de Universitatea Craiova, iar cazul ar fi fost închis.

Sancțiunea primită în 2024 de Laurențiu Reghecampf ar fi fost și ea ridicată, acesta putând să își continue activitatea, informează gsp.ro.

Reghecampf a fost pe bancă la primul meci de la revenirea la FCSB, 1-0 cu Oțelul Galați, după ce a primit o dispensă din partea FRF, întrucât nu i se putea lua dreptul la muncă până la soluționarea litigiului.

Mihai Stoica: „Era logic că se va rezolva”

Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a comentat și el ulterior decizia luată de Comisie în privința tehnicianului.

„Era logic că se va rezolva. Reghecampf a plătit timp de doi ani, că nu ajunsese la componenta sumei era altceva. Acum, suma e achitată integral.

A fost de bună-credință. Nu avea calitate procesuală și aici se încheie orice discuție. Era clar că va avea dreptul să antreneze. Nu știu dacă era vreun suporter îngrijorat”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

De unde a plecat litigiul

Când a semnat cu clubul lui Becali, Reghecampf mai avea o datorie neachitată față de Craiova. Aceasta provenea din clauza de reziliere unilaterală care era prevăzută în contractul său atunci când l-a rupt în toamna lui 2023 pentru a pleca în Golf.

Oltenii l-au reclamat la comisii, iar decizia definitivă a FRF a venit în martie 2024.

De atunci, Reghe a tot întârziat să vireze toți banii, mai ales că a activat doar în străinătate, la cluburi din Africa, astfel el nu s-a supus regulamentelor FRF. Acum însă, FCSB i-a preluat datoria și a achitat suma către Craiova.

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