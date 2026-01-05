Cătălin Tolontan Probleme pentru Mircea Lucescu
Cătălin Tolontan Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan
Publicat: 05.01.2026, ora 14:28
Actualizat: 05.01.2026, ora 14:44
  • Anul începe neașteptat la echipa națională, cu antrenorul anulându-și, la cererea medicilor săi, prima acțiune.
  • Mircea Lucescu intră acum în pauza pe care și-a refuzat-o când noi, ceilalți, am avut pauză.

Datele ONU raportau, în 2024, aproape 1 milion de oameni care trăiau, având vârsta de 100 de ani. Numai în Japonia existau la finalul anului trecut 100.000 de centenari, de zece ori mai mulți decât acum două decenii, conform The Guardian.

„Bariera” de 120 de ani

Se întâmplă însă ceva curios, spun specialiștii în demografie. Ștacheta de 100 de ani este depășită tot mai des. Dar numărul femeilor și bărbaților care trec de 120 de ani rămâne relativ constant.

În timp ce oamenii de știință se întreabă dacă nu cumva 120 este limita „programării biologice”, Mircea Lucescu se strică de râs în legătură cu obsesia longevității în lumea de astăzi.

El a folosit perioada de Sărbători ca să transforme zilele libere în zile de stres. Antrenorul de 80 de ani are o părere bună despre „punte” - cuvântul extraordinar care definește alăturarea confortabilă a mini perioadelor libere. Pentru selecționer, „puntea” înseamnă că el poate să o ia invers, netulburat de nimeni. Și să treacă dintr-o presiune în alta.

Lucescu a muncit de Sărbători

România joacă pe 26 martie barajul pentru Mondial, cu Turcia, în deplasare, la Istanbul.

Fanatik a anunțat că, din motive medicale, Lucescu nu mai pleacă în cantonamentele din Antalya, care încep pe 5 ianuarie. Pe coasta nordică a Mediteranei, multe echipe din Superliga românească se antrenează, iar selecționerul anunțase că va urmări jucătorii de „națională”.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro din surse ale familiei Lucescu, motivul absenței ține de faptul că, la revenirea în țară, antrenorul a intrat pe mâna cardiologilor.

De unde a revenit? Tot de acolo unde urma să plece, din Turcia. Ce a făcut selecționerul în pauză, înainte de Revelion? S-a dus până la Istanbul, orașul barajului pentru Mondial din martie, ca să studieze el ceva. Acolo s-a simțit rău.

Când valorile se egalează în jos, stresul se egalează în sus

În 2009, Mircea Lucescu a suferit o intervenție cardiacă. Tot pe bancă s-a declanșat. Antrenorul era în Elveția, într-un cantonament cu Șahtior. S-a simțit rău. L-a durut stomacul. A zis că-i trece. Nu i-a trecut.

Echipa lui disputa meciuri amicale, dar pentru temperamentele performante nu există „amical” și „oficial”. Creierul nu le distinge. Sau, cum spunea Bela Karoly către Nadia înainte de marile competiții, întâmplare relatată de nemuritorul Ioan Chirilă: „Nadia, intră fără emoții în concurs, ca la Cupa Satelor din Onești”. Numai că asta înseamnă, de fapt, că performerii tratează Cupa Satelor cu disciplina de la Jocurile Olimpice.

Sub acest tipar de stres, autoprogramat, trăiește Mircea Lucescu. El a rămas complet imun la moda „egalării în jos” a performanței, practicată în ultimele decenii, de la școală și până la muncă.

Ce a spus, recent

În 2009, când a avut probleme cardiace, Șahtior a revenit în Ucraina și Lucescu a fost operat la Kiev.

Acum vor urma zile și săptămâni de analize. Printr-un mic semn al destinului, iată cum a arătat un episod de acum o lună și un pic.

La o conferință de presă, întrebat despre programul echipei înaintea „barajului de infarct” pentru Mondiale, Lucescu a intervenit. Stați un pic, a spus selecționerul. Se pot întâmpla multe, sunt totuși un om de 80 de ani, iar lucrurile se pot schimba de pe o zi pe alta, a adăugat antrenorul.

Când am aflat că nu pleacă în Antalya, am tresărit. Lucescu, probabil, nu se odihnește, ci tocmai a mai dat play unui nou meci de studiat pe televizor.  

