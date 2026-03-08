Pică varianta Rădoi? Gigi Becali, tentat să renunțe la finul său! Motivul pentru care caută deja alt antrenor la FCSB

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a reluat căutările pentru un nou antrenor, după ce inițial anunțase că Mirel Rădoi (44 de ani) este prima variantă.

Campioana României a rămas fără tehnician principal după ce Elias Charalambous (45 de ani) și-a înaintat demisia, în urma ratării calificării în play-off.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, și a încheiat prima parte a campionatului pe locul 7, cu 46 de puncte.

Gigi Becali, tentat să renunțe la Mirel Rădoi și să caute alt antrenor la FCSB

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, varianta Mirel Rădoi pentru banca FCSB ar fi aproape căzută. Finanțatorul Gigi Becali a ajuns la concluzia că finul său nu ar accepta condițiile impuse de el, după ce a evitat să-i răspundă la mesaje.

Becali nu este dispus să renunțe la intervențiile sale în ceea ce privește schimbările și alte decizii legate de echipă.

Încă dinainte de plecările lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, Gigi Becali îl indicase public pe Mirel Rădoi drept prima opțiune pentru banca tehnică, în rol de antrenor sau manager general.

Eu la varianta Rădoi m-am gândit ca să mă ajute în staff-ul tehnic, nu ca antrenor. Aţi văzut cum a zis: «Dom’le, eu nu vreau să mă cert cu naşul meu, ca antrenor». Trebuie să mă gândesc foarte bine sau, dacă e să vorbesc cu Mirel, să-i zic ce gânduri am eu, ce fel vrea să joace, cum vrea să joace, ce ar putea face, ce jucători îi trebuie. Gigi Becali, conform orangesport.ro

Experimentele precedente au eșuat

Mirel Rădoi ar veni la FCSB doar dacă ar primi mână liberă iar patronul nu ar mai încerca să intervină. Doar doi antrenori au beneficiat însă de această conjuctură: Victor Pițurcă, în 2010, și Edi Iordănescu, în 2021.

Ambele mandate s-au încheiat prematur din cauza neînțelegilor dintre patron și antrenor, deși echipa avea rezultate foarte bune.

Pițurcă a rezistat doar două etape, plecând după victoriile cu U Cluj și U Craiova, ambele cu 2-1.

Iordănescu a rezistat ceva mai mult, 11 meciuri în care bifase 8 victorii, 2 egaluri și doar o înfrângere.

Liber de contract din noiembrie 2025, când s-a despărțit de Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a mai pregătit-o pe FCSB în sezonul 2014-2015, când a strâns 13 victorii, 7 remize și 9 înfrângeri, într-un mandat care a durat aproximativ jumătate de an.

