Meciul Rapid – U Craiova (1-1) a fost întrerupt temporar de „centralul” Horațiu Feșnic (36 de ani), după ce jucătorii au fost afectați de gazele lacrimogene ale jandarmeriei.

În minutul 62 al partidei din Giulești, jucătorii au fost scoși de pe teren după ce în Tribuna 2 a fost descărcată o butelie de gaz lacrimogen. Fotbaliștii au părăsit terenul cu nasul și gura acoperite.

Derby-ul Rapid - U Craiova a fost întrerupt temporar de Horațiu Feșnic din cauza gazelor lacrimogene

Oltenii au deschis scorul în minutul 49, prin Bancu, însă Alex Dobre a restabilit egalitatea în minutul 55. Imediat după golul Rapidului, în colțul tribunei dinspre sectorul suporterilor Craiovei, aerul a deveni irespirabil din cauza gazelor lacrimogene.

La scurt timp, norul de gaz a ajuns pe teren și în zona Tribunei 1, aflată pe partea opusă. În acel moment, Horațiu Feșnic a oprit jocul, deoarece jucătorilor le era dificil să respire în condiții normale.

După aproximativ patru minute de întrerupere, Horațiu Feșnic a decis reluarea jocului, iar jucătorii au revenit pe teren, meciul continuând în condiții normale.

Jandarmeria și-a recunoscut vina pentru incident prin intermediul unui comunicat emis după meci:

„În cadrul dispozitivelor de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă.

Menționăm faptul că efectul a fost de scurtă durată și nicio persoană nu a solicitat asistență medicală. Ne prezentăm scuze tuturor pentru acest incident izolat”.

VIDEO. Rapid - Craiova 1-1 . Golul marcat de Dobre

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport