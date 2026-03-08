Lucescu, forțat să plece din Giulești FOTO. Primele imagini cu selecționerul în 2026: ce a făcut la stadion + motivul stupid pentru care n-a putut vedea finalul

Rapid - U Craiova 1-1. Mircea Lucescu (80 de ani) selecționerul României, a trăit un moment neplăcut la primul meci la care a participat în anul 2026.

Tehnicianul, care s-a confruntat cu probleme de sănătate în iarnă, a fost nevoit să plece de la meci.

Partida din Superliga a fost întreruptă în minutul 63, după ce, la Tribuna 2, unul dintre jandarmii prezenți a deschis din greșeală o butelie cu gaz lacrimogen.

Mircea Lucescu, forțat să plece din Giulești dintr-un motiv stupid

Norul de gaz s-a răspândit rapid spre Tribuna 1, iar aerul a devenit greu de respirat inclusiv pe suprafața de joc.

Arbitrul Horațiu Feșnic a oprit imediat partida, i-a strâns pe jucători și i-a trimis în zona băncilor de rezerve, în partea opusă a stadionului, pentru a se îndepărta de zona afectată.

Incidentul nu a fost provocat de vreun scandal în tribune, ci a fost rezultatul unei erori umane, butelia fiind deschisă accidental.

Gazul lacrimogen s-a simțit puternic și la Tribuna 1, iar selecționerul, care se afla în lojă, a fost nevoit să plece, ținând cont de antecedentele sale medicale recente.

Lucescu a fost însoțit la meci de secundul naționalei, Ionel Gane, și de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF. Alături de ei s-a aflat și Anghel Iordănescu, fost selecționer al României.

Mircea Lucescu a avut în plan să meargă și la partida de sâmbătă dintre FCSB și U Cluj, scor 1-3, însă s-a răzgândit în ultimul moment.

România va juca semifinala barajului pentru CM 2026 contra Turciei, pe 26 martie, de la ora 19:00, iar dacă va reuși să treacă mai departe va întâlni în finală câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia, ambele în deplasare.

FOTO: Rapid - U Craiova 1-1

