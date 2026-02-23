Dan Udrea De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
Dan Udrea De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea
Publicat: 23.02.2026, ora 14:24
Actualizat: 23.02.2026, ora 14:24
  • Peste o lună, naționala României joacă un meci crucial. Iar noi avem, de săptămâni bune, un selecționer suferind și, în același timp, invizibil.
  • Două întâmplări ciudate petrecute săptămâna trecută, ambele pe Aeroportul Henri Coandă, ridică mari semne de întrebare.
  • În FRF, situația lui Lucescu e catalogată drept „top secret”. Întrebarea e de ce?

Comunicatul FRF referitor la situația lui Mircea Lucescu se vrea a fi unul liniștitor, care să închidă subiectul incertitudinii din jurul selecționerului și a problemelor lui medicale. Federația e liberă să comunice ce vrea, cum vrea, însă acest caz nu e complet lămurit.

Inclusiv faptul că Răzvan Burleanu a apelat la această metodă, de a oferi un comunicat corporatist în locul unei conferințe de presă, arată că se încearcă să se ascundă ceva.

Când Lucescu a fost instalat, FRF nu l-a prezentat printr-un comunicat sec, ci printr-o conferință de amploare, susținută în cea mai mare sală de la Casa Fotbalului.

Acum, se impunea același lucru. Burleanu și Lucescu să apară în fața ziariștilor, intermediarii publicului, practic, pentru a răspunde la întrebări și pentru a-i liniști personal pe suporteri.

Echipa națională nu e a FRF, a lui Burleanu, Lucescu, Stoichiță, a unui jucător sau a altuia. E a României, a oamenilor care iubesc fotbalul și care au nevoie să știe situația exactă a lui Lucescu.

Dan Udrea De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Semnele mari de întrebare în acest caz au apărut și după cele două episoade, petrecute săptămâna trecută, ambele la Aeroportul Henri Coandă. Când Lucescu a plecat la clinica din Belgia și apoi când a revenit.

Ce s-a întâmplat acolo confirmă faptul că naționala are un selecționer invizibil.

Ce l-a deranjat pe Mircea Lucescu

Pe Otopeni, plecarea și mai ales venirea lui Lucescu au fost organizate ca și cum ar fi fost o operațiune a Mossad-ului.

Deși zeci de jurnaliști îl așteptau, Lucescu s-a ferit să dea ochii cu ei. La revenirea de la Bruxelles a fost chiar o scenă de film. Bagajul lui Lucescu a fost scos din aeroport și preluat de șoferul său, iar selecționerul a fost scos pe o altă ieșire, pe fugă.

Întrebarea care se pune este de ce se ascunde Lucescu? Care e motivul pentru care nu vrea să apară în public? De ce nu răspunde întrebărilor?

Înțeleg că a fost deranjat de faptul că Ovidiu Ioanițoaia a dezvăluit în GSP.ro că va merge să fie văzut de un celebru oncolog român, de la clinica din Belgia.

Luce s-ar fi supărat pentru că, odată cu semnalarea vizitei sale la un oncolog, practic opinia publică a fost anunțată că diagnosticul sau suspiciunea ar fi de cancer, termenul care ne înfricoșează pe toți și ne ferim până și să-l pronunțăm, deși progresele medicinei l-au transformat deseori într-un adversar de bătut.

Empatie și interes public

Suntem empatici și, sunt convins, oricine din fotbal sau din afara lui e alături de Mircea Lucescu și îi dorește tot binele din lume. E un moment sensibil, care trebuie abordat cu grijă.

Dar, pe de altă, parte, situația medicală a unui selecționer e de interes public, așa cum am mai scris.

Naționala urmează să joace un meci crucial, pe 26 martie, iar o problemă, inclusiv medicală, cu care se confruntă antrenorul principal nu mai e o chestiune top secret, așa cum au tot încercat să o catalogheze cei din FRF. Ci este una care are nevoie de lămuriri în public.

Câtă vreme Lucescu și Federația se vor ascunde și nu vor ieși să răspundă public, atunci semnele de întrebare nu vor dispărea. Și da, Basarab Panduru are dreptate în ce a spus duminică seara, la Prima Sport: „Dacă cineva are de comentat ceva despre situația lui, atunci să o facă acum, nu să aștepte să ne bată Turcia și apoi să vină să arate cu degetul”.

Întrebări pentru și despre Lucescu

Așa este. Mai sunt 31 de zile până la meciul de la Istanbul și întrebările esențiale continuă să rămână fără răspuns, dar ele trebuie rostite:

  • De a ținut Lucescu să se ascundă pe aeroport?
  • De cine se ascunde, de fapt, Lucescu?
  • De ce oameni din FRF cataloghează subiectul Mircea Lucescu drept unul top secret?
  • De ce refuză Lucescu să apară în public?
  • De ce Burleanu nu explică publicului într-o conferință de presă acest subiect?
Echipa Nationala FRF mircea lucescu razvan burleanu
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
