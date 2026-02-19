Cum spală o mână pe alta: de la analiza jignitoare a lui Vassaras până la reluarea liniei directe ca pe vremea Cooperativei din arbitrajul românesc.

Acum câțiva ani, la un curs al arbitrilor internaționali, marele Collina a pus o imagine cu un arbitru care, în comunicarea pe care o avea cu colegii săi, punea mâna la gură, pentru a nu se vedea ce zice.

Mesajul lui Collina a fost ceva de genul: „Avem ceva de ascuns, că alt motiv pentru acest gest eu nu văd? De aici înainte, orice arbitru care mai face la fel va fi sancționat”.

Ce manipulare a încercat Vassaras

Mi-am adus aminte de acest mesaj după ce am parcurs analiza publicată miercuri de Kyros Vassaras pe fazele etapei 27, o etapă viciată în mod crunt de arbitri.

Vassaras a încercat o șmecherie când a explicat de ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Hermmanstadt.

S-a întrebat retoric dacă „în spiritul jocului, ar fi corect ca o echipă care ratează, portarul apărând corect, să beneficieze de încă o șansă, deși un jucător al ei nu respectase distanța?”, după care, în final, cu jumătate de gură zice: „totuși, conform Legilor Jocului, trebuia repetat”.

Totuși? Legile Jocului sunt catalogate ca „totuși”? Și ce relevanță are întrebarea pusă de Vassaras: e corect să mai primească o șansă o echipă care a ratat? O asemenea încercare de manipulare nu a încercat nici un alt șef pe care arbitrajul românesc l-a avut.

Radu Petrescu a aplicat exact filosofia lui Vassaras

Abia acum înțeleg perfect de ce Radu Petrescu și-a permis să facă ce a făcut la Petrolul - Argeș. Pentru că a aplicat filosofia lui Vassaras, care nu ține cont de Legile Jocului, ci de cum e „corect” în timpul unui meci pentru interesele unei echipe sau ale unui arbitru!

Când până și la o fază clară, Vassaras invocă „totuși, Legile Jocului”, atunci legea după care se ghidează arbitrii români e „faceți în așa fel încât să iasă bine și când, totuși, nu se poate, aplicați Legile Jocului”. Explicații jalnice și, în același timp, perverse folosite de președintele CCA!

Cum se numesc cei care ascund ceva?

Dar n-a fost tot. Vassaras a „palmat” faza care a decis meciul Hermmanstadt-CFR, cea la care Chivulete acordase penalty și cuplul Dumitrache-Hațegan a intervenit să fie anulat. Nu că n-a comentat-o, în stilul lui șmecheresc, dar a ignorat-o complet.

Practic, a ascuns-o. Știți cumva cum se numesc cei care ascund ceva? Collina nu le-a spus pe nume, la demonstrația de la acel curs, dar le-a zis ce anume riscă: să piardă credibilitatea!

Vassaras nu e în pericol să piardă nimic, fiindcă nu mai e credibil. El conduce de multă vreme o instituție care s-a transformat într-o castă, în care totul se face pe sub masă, pe ascuns, cu mâna la gură.

S-a reluat linia directă, ca în vremea Cooperativei din arbitraj

L-am auzit pe Dani Coman susținând că a avut corespondență cu Vassaras pe mail și că joi va urma ceva important, anume că va merge să asculte ce au discutat arbitrii de la Petrolul - Argeș.

Deci, un președinte de club ne anunță ce urmează să facă șeful CCA. S-a reluat ce exista în perioada Cooperativei din arbitrajul românesc și anume linia directă cu șeful CCA pentru unii dintre conducători. Exact ca atunci când Borcea, Pădureanu, Ștefan și alții știau ce urmează să decidă CCA pentru simplu fapt că, de fapt, chiar ei decideau!

Apropo de linia directă, Vassaras nu s-a arătat preocupat de autodenunțul primarului Piteștiului, Cristian Gentea, care a spus că a vorbit la telefon cu doi arbitri activi, care s-au declarat rușinați de ce a făcut Radu Petrescu. Nu e o problemă pentru CCA atunci când un primar-patron-finanțator vorbește la telefon cu arbitri în activitate?

Se pune de un aranjament?

De regulă, o mână o spală pe alta, iar mailul de care vorbește Coman, urmat de vizita suspectă care urmează azi în biroul lui Vassaras, sancțiunea blândă primită de el și lipsa, cel puțin până în acest moment, a unui dosar disciplinar deschis împotriva derapajului președintelui lui FC Argeș, toate aceste lucruri par să împacheteze un „blat” frumos.