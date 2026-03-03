Cristian Geambașu Ne ceartă Tase și Pancu!
Cristian Geambașu Ne ceartă Tase și Pancu!

alt-text Cristian Geambașu
Publicat: 03.03.2026, ora 16:15
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 16:15
  • Așa ne trebuie. Ei muncesc, iar noi ne dăm cu părerea de la căldurică. Dincolo de faptul că în studiouri cam bate alizeul, problema este că domnii în cauză prezintă o realitate alternativă. Realitatea alternativă se cheamă minciună pe românește, limba aceea din țărișoara patriotului Pancu. 

Iar obrăznicia lui Fl. Tănase nu va rămâne nepedepsită. Peste câțiva ani, nu mulți, va fi coleg de emisiune cu cei pe care îi jignește acum. Pe pariu?

Vorbesc fotbaliștii. Nu asta ne-am dorit atunci când una-două intrau în silenzio stampa? Ce timpuri, ce întâmplări, ce oameni! Uite cum aproape că ajungi să ai nostalgia anormalității.

Da, e bine că vorbesc fotbaliștii, chiar dacă, uneori, nu ne convine ce spun. Sau chiar dacă susțin aberații. Decât tăcere sfidătoare, mai bine vorbe nedrepte.

Totuși, la ce categorie încadrăm „lipsa de caracter” denunțată de Florin Tănase la comentatorii TV? E jignire sau ce e?

Contraatacul. Dar nu pe teren

Succesiv, Florin Tănase și Daniel Pancu s-au exprimat în fața camerelor televiziunilor. Primul, după meciul cu UTA și după ce victoria Argeșului confirmase că FCSB nu prinde play-off-ul.

Al doilea, după a 10-a victorie consecutivă a echipei pe care o antrenează, care coincidea cu accederea în play-off.

„Tase” a început prin a-și pune cenușă-n cap, cerând scuze suporterilor. Un exercițiu din ce în ce mai frecventat de fotbaliștii noștri. Sincer sau nu, te scutește măcar de-o parte din sudalme. După autocritică, pacientul Marjanei a trecut la contraatac. Procedeu care a lipsit mult campioanei în acest sezon.

E departe de opera de artă a lui Crețu

Propriu-zis, „Tase” a sărit cu picioarele pe comentatorii TV, oamenii care evaluează și interpretează prestațiile echipelor, ale jucătorilor și antrenorilor, ale arbitrilor și, când e cazul, ale conducătorilor de club. Nimic nou sub soare cu stropșeala atacantului FCSB-ului. Nu este primul și, mai mult ca sigur, nici ultimul care jignește comentatorii, fie că sunt foști fotbaliști, realizatori sau ziariști.

Infatuarea cu care Tănase își permite să trateze persoane care au marcat istoria fotbalului nostru nu este gravă, ci comică. Dar acel „O fi jucat niscaiva fotbal și Balint ăsta”, a lui Vali Crețu rămâne antologică peste ani și decenii. Tase e departe de colegul lui, dar recuperează teren.

Străini, băștinași, analiști

Daniel Pancu este familiarizat cu ambele ipostaze. Și de analist TV, și de antrenor. Ca analist TV s-a remarcat prin păreri profesionale ferme și interesante. Ca observator al lumii de dincolo de fotbal, mai puțin spre deloc.

Astăzi, Pancone este antrenorul CFR-ului, cu care a reușit 10 victorii consecutive și intrarea zgomotoasă în play-off. De la înălțimea acestei performanțe, omul de fotbal Pancu s-a gândit să-i ia nițel de urechi pe foștii (sau chiar viitorii) colegi de emisiune că se cramponează pe faze de arbitraj, în loc să discute 4-3-3 ori 4-2-3-1.

Ce uită, cam repede, Pancone este că la scandalul de la faimosul meci cu U Cluj, a apărut în fața camerelor ca să denunțe violența „străinului” Cristiano Bergodi, nu ca să ne explice tranziția pozitivă.

„Cum să bată un antrenor străin un jucător român în țara mea?” Adăugând ulterior că se simte un nimeni și un băștinaș în propria țară după criticile pe care le-a primit.

Nicio analiză detaliată despre concept, sistem, principii, sub-principii ș.a.m.d... În schimb, la arbitraj se pricepe toată lumea, bravo! Copiii care se uită la TV află cunoștințe despre fotbalul jucat fix zero!!! În schimb, îi pot cataloga pe unii drept «hoți», pentru că fură cu arbitrii. Forza, România. Daniel Pancu, pe Instagram.

Ce treabă are România cu greșelile de arbitraj acoperite parșiv de Kyros Vassaras? Dar CFR-ul are, pentru că cele două penalty-uri neacordate Farului puteau compromite sau măcar amâna accesul clujenilor din Gruia între primele 6 formații din clasament.

Când profităm de greșeli, acestea nu mai sunt greșeli, ci subiect de can-can în studiouri. Așa că cerem analize tehnico-tactice.

Perfecții și defecții

Mă așteptam ca Pancu să nu intre în jocul acesta. Măcar de dragul idei că oamenii se pot reconstrui, trecând peste episoade nefericite cum a fost cel despre „tradițiile” cecenilor relativ la femei. Iar acum ieșirea în decor cu străinii.

Se pare că mai are de lucru Pancu, ceea ce, într-un fel, e bine. Cum ar fi să fim perfecți? Așa cum se crede domnul Florin Tănase. Dar, ținând cont cum evoluează lucrurile în televiziune, îi dau o veste bună. Când se va lăsa de fotbal, peste doi, trei, patru sau cinci ani, sigur va ajunge să fie coleg cu cei pe care îi ia la mișto astăzi.

Ia să vezi schimbare de atitudine atunci! Și să mai vezi cum i se va urca tensiunea analistului Tănase când vreun băiat care nu a câștigat nimic la viața lui îi va spune că nu are caracter. De-abia aștept!

