Gata, a fost înghițită gălușca? Digerată? FCSB în „B”. În al Superligii, se-nțelege. Șocul șocurilor, negândirea negândirilor, noaptea războinicilor luminii.

Gata, ne-am obișnuit cu ideea? Nu e sfârșitul lumii. Deși așa ar trebui să fie, pentru FCSB. Sfârșitul unei lumii și începutul unei alteia.

Se va întâmpla? Nu, conform lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer relatează că s-a întâlnit cu Becali și l-a îndemnat să treacă la un management corect, în care antrenorul să fie antrenor, nu slujitor. Patronul i-ar fi replicat că nu poate, că asta e distracția lui. Punct final.

Dar cât se poate distra un om? Te poți distra până unde? Te poți distra la infinit? Te distrezi până mori? Te distrezi până când nu mai ai cu ce să te distrezi.

Ce contează înainte de toate și în ciuda a orice pentru Becali? Banii. N-o zic eu, o zice el. Mereu când îl întrebam de performanță îmi răspundea despre bani. Ați spune că acestea două se suprapun în fotbal, dar nu e așa în gândirea de la palat (și nu numai).

Poți rata un trofeu pentru un transfer bănos. Poți arunca în derizoriu evoluția dintr-o competiție în favoarea unei economii fără noimă. Multe se pot întâmpla. Cert e că nu nu există în esență altceva în afară motivației financiare pentru patron. După aia, toate celelalte. Dar ce te faci când banii o iau la fugă?

Becali va fi pus în fața unei dileme

Colegul Radu Drăguț a făcut o socoteală despre cât ar pierde financiar Becali prin ratarea titlului și, eventual, a grupei Conference League, singura care îi mai e accesibilă. Bani din drepturi TV, premii de participare și bilete.

Undeva pe la 10 milioane de euro raportat la sezonul trecut. Enorm! Pot fi 8 sau 7, dar tot sunt o groază de bani. În acel moment, Becali va fi pus în fața unei dileme: fie scoate bani din buzunar pentru a acoperi această gaură și, în plus, pentru a recrea un lot competitiv, fie va fi condamnat la insignifianță.

FOTO Montaj GOLAZO.ro

Faptul că ești un nume greu și un club cu tradiție nu te ferește de căderi abisale, vezi Tottenham. Deci fie scoate banul, fie devine un fel de Botoșani, când sus, când jos. Halal distracție!

Și bani și distracție nu funcționează la nesfârșit

Atunci va trebui să aleagă. Dacă va continua să se distreze, adică să controleze tot, să facă echipa și schimbările, să spună orice despre jucători, să nu ia seama de sfaturile apropiaților, să transfere după toane sau emoțional, atunci banul nu va mai fi pe primul loc. Va trebui să plătească cash această distracție.

Dacă, însă, ține cu adevărat la bani, dacă nu va vrea să piardă, va trebui să facă un pas în spate. Cel puțin până va fi iar pe cai mari. Atunci, după tradiție, se va putea urca pe cai putere mari. Deocamdată e pe ponei.

Și bani, și distracție nu funcționează la nesfârșit. Lucrurile făcute până la urmă corect la Craiova, Dinamo, Rapid se decontează. Depășesc pe turnantă distracția.

La Craiova patronul a devenit invizibil, iar antrenorul nu pare dotat cu simțul umorului. La Rapid, cu toate rătăcirile și limitele lui Gâlcă, există un demers serios. Dinamo a pus lucrurile în ordine, chiar dacă încă suferă ca lot. La CFR a fost de ajuns să vină un antrenor decis și fără compromisuri ca un club în degringoladă să realizeze cea mai mare serie de succese consecutive din istoria modernă. În timp ce Becali se distra.

FCSB chiar e la o răscruce. Să devină un club serios, structurat, cu responsabilități clare și compartimentate, sau să continue în același fel și să riște o prăbușire încă și mai severă.

Și mai e ceva. Suporterii FCSB sunt unii de rezultat, după cum s-a văzut în asistența la ultimele meciuri. Nu îi amuză înfrângerile la rând. Nu au chef să umple stadioanele la marile înfruntări cu Slobozia și Metaloglobus.

Rapid și Dinamo au fost însoțite mereu în destinele lor dramatice de fani. FCSB nu poate conta pe asta. Ca să ia bani de la fani, Becali ar putea să fie nevoit să facă ce vor ei. FCSB nu va mai fi Faci Ce Vrea Becai, ci Faci Ce Vor Banii.

Sau va putea continua să se distreze. Dar de unul singur.