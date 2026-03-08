Rădoi nu vine doar pentru trei luni Planul ținut secret la FCSB! Mesajul lui Mirel + Becali s-a recunoscut învins: „Nu mai pot!”

Gigi Becali (67 de ani) a venit cu detalii suplimentare după anunțul privind instalarea lui Mirel Rădoi pe banca FCSB.

Patronul campioanei a făcut anunțul duminică, iar Rădoi urmează să revină în atrenorat după aproape 4 luni, în urma despărțirii de Universitatea Craiova.

Rădoi nu vine doar pentru trei luni! Planul ținut secret la FCSB

Becali a dezvăluit pentru GOLAZO.ro dialogul purtat cu Mirel Rădoi, dar și faptul că intenționa să-l aducă ca antrenor la finalul sezonului!

„Am discutat cu el și mi-a zis: «Hai să vedem cum ne înțelegem. Hai să rezolvăm situația, să te ajut să scapi de treaba asta cum s-o scoatem la capăt, iar apoi stăm la masă și vorbim».

Sunt două luni și jumătate, nu-i mare lucru. După aia discutăm, stăm și facem contract. Stabilim tot, vedem cum este situația. Eu vorbisem cu el să vină din vară.

A avut oferte, dar nu a plecat pentru că îmi promisese mie. N-a vrut să discute până acum concret pentru că aveam antrenor. El nici nu auzise, nu știa că Charalambous și-a dat demisia, era plecat”, a spus Gigi Becali, pentru GOLAZO.ro.

Cât despre revenirea lui Rădoi, similară cu cea a lui Cosmin Olăroiu din 2011, finanțatorul de la FCSB a transmis:

„Nu e aceeași situație ca la Olăroiu. El nu venise pentru câteva luni, el venise doar pentru câteva meciuri și finala Cupei cu Dinamo, de la Brașov. Mirel vine și antrenează el echipa, cu staff cu tot. Se va implica el, marți începe antrenamentele”.

Becali s-a recunoscut învins: „Nu mai pot, n-am știința să trec la nivelul următor”

Patronul campioanei a mai transmis că se simte depășit de situație și a lăsat să se înțeleagă că e dispus să renunțe la imixtiuni în mandatul lui Mirel Rădoi.

„Fac un birou pentru oamenii lui Mirel și pentru Adi Ilie. Să stea, să vizioneze și răsvizioneze jucători și gata. Nu mai merge. Începe o eră nouă, urmează o cotitură la FCSB. Ce am putut am făcut, nu mai pot să fac. N-am capacitatea, știința ca să trec la nivelul următor.

Pentru asta trebuie profesioniști. Ia să vezi lotul ăsta cum o să joace cu Rădoi! Nu mai merge că văd eu un jucător la Oțelul care-mi place mie și îl iau”, a mai spus Becali.

