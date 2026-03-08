Primele decizii luate de Rădoi Cum va juca FCSB în play-out: „Nu e logic să avem avantajul ăsta?”
Daniel Bîrligea și David Miculescu.
Primele decizii luate de Rădoi Cum va juca FCSB în play-out: „Nu e logic să avem avantajul ăsta?"

Publicat: 08.03.2026, ora 23:37
Actualizat: 08.03.2026, ora 23:38
  • Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit primele decizii pe care le-a luat Mirel Rădoi, după ce a ajuns la o înțelegere pentru preluarea funcției de antrenor principal la FCSB.

Patronul campioanei a prezentat deja, pentru GOLAZO.ro, dialogul purtat cu fostul antrenor al Craiovei, care deja a pus pe hârtie o posibilă formație pentru lupta din play-out.

Gigi Becali: „Rădoi vede un 4-4-2 la FCSB”

Noul tehnician a schițat deja primele strategii pentru finalul de sezon, unde vede o formulă în 4-4-2, cu Daniel Bîrligea și David Miculescu ca atacanți.

„Rădoi, la ora asta, vede un 4-4-2 la FCSB. Apoi, schimbă el cu 4-3-3, 4-3-1-2. Atacanții ar fi Bîrligea și Miculescu. A zis ori Miculescu, ori Thiam. De Thiam mă întrebase ce a jucat cu U Cluj și mi-a zis că e greșit că l-am folosit în bandă pentru că e numai atacant”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Mai mult, Rădoi ar fi dispus să meargă în continuare pe mâna tânărului Matei Popa (18 ani) în poartă:

„M-a întrebat ce dorință am și i-am zis că aș vrea ca jucătorul U21 să fie ori portar, ori fundaș. A zis că, dacă n-a greșit până acum copilul, și-a făcut treaba bine până acum, nu e logic să avem avantajul ăsta, să avem portarul U21?”.

Meciurile celor de la FCSB în play-out

  • FCSB - Metaloglobus
  • FCSB - UTA Arad
  • FC Botoșani - FCSB
  • FCSB - Oțelul Galați
  • Farul Constanța - FCSB
  • FCSB - Petrolul Ploiești
  • Csikszereda - FCSB
  • FCSB - Unirea Slobozia
  • Hermannstadt - FCSB

