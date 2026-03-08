Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a vorbit despre faptul că FCSB a ratat play-off-ul și despre ce înseamnă acest lucru pentru moralul jucătorilor înaintea meciului de baraj pentru CM 2026

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu s-a bazat în special pe cinci jucători de la FCSB în meciurile echipei naționale: Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea.

Reacția lui Mircea Lucescu după ce FCSB a ratat play-off -ul: „Mă supără foarte tare”

Întrebat cum privește faptul că FCSB a ajuns în play-out și a rămas fără antrenorul Elias Charalambous, care a demisionat după eșecul cu U Cluj, 1-3, Mircea Lucescu a răspuns:

„Nu vreau să discut despre asta, pentru că se creează iarăși alte… E prea important meciul cu Turcia ca să creez o altă atmosferă negativă în jurul echipei naționale.

Sigur că mă supără foarte tare treaba asta, dar asta e! Ăsta e fotbalul! Mă supără faptul că n-au reușit să intre în primele șase. Ar fi fost altă motivație din toate punctele de vedere și pentru meciurile noastre, și pentru meciurile lor, în mod special.

Dar nu e momentul să discut despre toate lucrurile acestea”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit prosport.ro.

16 meciuri a adunat Mircea Lucescu pe banca echipei naționale de la numirea sa, pe 6 august 2024, perioadă în care a înregistrat 11 victorii, o remiză și 4 înfrângeri

România va juca semifinala barajului pentru CM 2026 contra Turciei, pe 26 martie, iar dacă va reuși să treacă mai departe va întâlni în finală câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia, ambele în deplasare.

FOTO: România - San Marino 7-1

Lista preliminară a stranierilor aleși de Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)

(Raków | Polonia, 5/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)

(Pisa | Italia, 35/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)

(Al Ain | EAU, 8/0) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

(Ferencváros | Ungaria, 0/0) Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)

(Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)

(DC United | SUA, 4/2) Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)

(Gaziantep FK | Turcia, 27/7) Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport