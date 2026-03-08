- Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a vorbit despre faptul că FCSB a ratat play-off-ul și despre ce înseamnă acest lucru pentru moralul jucătorilor înaintea meciului de baraj pentru CM 2026
- Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Mircea Lucescu s-a bazat în special pe cinci jucători de la FCSB în meciurile echipei naționale: Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea.
Reacția lui Mircea Lucescu după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mă supără foarte tare”
Întrebat cum privește faptul că FCSB a ajuns în play-out și a rămas fără antrenorul Elias Charalambous, care a demisionat după eșecul cu U Cluj, 1-3, Mircea Lucescu a răspuns:
„Nu vreau să discut despre asta, pentru că se creează iarăși alte… E prea important meciul cu Turcia ca să creez o altă atmosferă negativă în jurul echipei naționale.
Sigur că mă supără foarte tare treaba asta, dar asta e! Ăsta e fotbalul! Mă supără faptul că n-au reușit să intre în primele șase. Ar fi fost altă motivație din toate punctele de vedere și pentru meciurile noastre, și pentru meciurile lor, în mod special.
Dar nu e momentul să discut despre toate lucrurile acestea”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit prosport.ro.
România va juca semifinala barajului pentru CM 2026 contra Turciei, pe 26 martie, iar dacă va reuși să treacă mai departe va întâlni în finală câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia, ambele în deplasare.
FOTO: România - San Marino 7-1
Galerie foto (36 imagini)
Lista preliminară a stranierilor aleși de Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
- Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
- Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
- Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
- Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
- Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
- Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
- Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)
- Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
- Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
- Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
ATACANȚI
- Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)
- Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)
- Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).