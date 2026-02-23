Cristian Tudor Popescu Tribuna nu e tribunal
Cristian Tudor Popescu Tribuna nu e tribunal

alt-text Cristian Tudor Popescu
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 17:01
  • Citesc în GOLAZO.ro, site în care public și eu, un text de un populism demn de un politician românos. 

„Echipa Națională nu e a FRF, a lui Burleanu, Lucescu, Stoichiță, a unui jucător sau a altuia. E a României, a oamenilor care iubesc fotbalul și care au nevoie să știe situația exactă a lui Lucescu”, scrie autorul.

Eronat de la un capăt la celălalt.

Firește, Naționala nu e proprietatea privată a FRF, dar selecționerul ei este numit de FRF, nu de suporteri și nici de guvern.

FRF răspunde însă pentru rezultatele Naționalei, nu poporul iubitor de fotbal, care nu are alt rol decât s-o încurajeze din tribune, rol important, dar atât. Nu fanii aleg selecționerul, nu fanii fac lotul, strategia și tactica echipei.

Prezența lui Lucescu pe banca tehnică la meciul cu Turcia, și poate mai departe, nu o hotărăște Burleanu sau Stoichiță.

Lucescu este antrenorul Naționalei, încă n-a fost dat afară, prin urmare doar medicii decid dacă e apt psiho-fizic sau nu. De ce ar avea nevoie fanii profani de situația exactă de sănătate a lui Lucescu, ca să-și dea a doua opinie?

„Pe Otopeni, plecarea și mai ales venirea lui Lucescu au fost organizate ca și cum ar fi fost o operațiune a Mossad-ului”. O comparație de tot kitsch-ul, potrivită unui românos verde...

Faptul că Mircea Lucescu nu a dorit și nu era dator să se întâlnească „cu zecile de jurnaliști care îl așteptau” e de bun-simț. A trecut prin spitale și tratamente, are dreptul să vrea să se concentreze pe ce are de făcut, nu să dăruiască presa cu vorbe.

STAREA DE SĂNĂTATE A UNEI PERSOANE PRIVATE ESTE PROPRIETATEA RESPECTIVEI PERSOANE.

Faptul că dl Ovidiu Ioanițoaia a „dezvăluit” în gsp.ro că dl Lucescu a vizitat un oncolog, român din Belgia, ține de obiceiul des întâlnit în presă de a nesocoti cu cinism orice etică a meseriei pentru a face o „știre” de senzație: „Lucescu-cancer”. Hienă care se hrănește cu cadavre, nu câine de pază al democrației.

Rafala finală asupra dlui Lucescu, cel mai prestigios antrenor român din toate timpurile și cel mai cunoscut internațional – „De ce a ținut Lucescu să se ascundă pe aeroport? De cine se ascunde, de fapt, Lucescu? De ce refuză Lucescu să apară în public?” – îmi amintește de înfierările asesorului popular din tribunalele anilor `50 la adresa chiaburului judecat și deja condamnat.

Altfel, articolul își atinge scopul, vinde bine la ghiolbani cu chiloți tricolori.

Echipa Nationala FRF mircea lucescu razvan burleanu
Opinii
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
