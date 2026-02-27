În actualul sezon al cupelor europene au fost în faza eliminatorie nu mai puțin de 72 de cluburi. Niciunul din România.

Suntem în afara Top 20, riscăm să fim depășiți până și de Slovenia, după ce în 2006 eram pe 7, peste Olanda și Belgia.

Atunci erau bugete mai mici, infrastructură mai proastă, dar aveam peste 90% fotbaliști români, astăzi procentul autohtonilor a scăzut dramatic. Poate fi o explicație.

Joi seară s-au jucat meciurile retur din play-off-ul optimilor de finală din Europa și Conference League. România doar s-a uitat la televizor, fiindcă toate cele 34 echipe cu care a pornit la drum vara trecută au fost eliminate.

În schimb, în această fază eliminatorie au fost cluburi, printre alte țări, din:

Macedonia

Kosovo

Slovenia

Bosnia

Armenia

Finlanda

Cipru

Ungaria

Bulgaria

Serbia

Croația

România, la nivel de reprezentare a cluburilor, a căzut mult în clasament.

În acest sezon suntem abia pe locul 23, în vreme ce în ierarhia ultimilor 5 ani suntem pe 24, dar putem să mai coborâm.

Acum 20 de ani eram deasupra tuturor din Europa

Căderea e uriașă raportat la unde eram acum 20 de ani. Jumătatea anilor 2000 a fost cea mai bună perioadă a fotbalului nostru după 1989.

FCSB, Rapid, Dinamo au fost echipe care au reușit rezultate bune. Primele două au disputat un sfert de finală istoric în 2006, în Cupa UEFA.

În 2005-2006 am terminat sezonul european pe primul loc în cupele europene. Ierarhia a arătat atunci într-un mod incredibil:

România Spania Italia Anglia Franța Germania

Datorită perioadei 2004-2006, România a urcat atât de mult în clasament, încât a ajuns în Top 10 țări ca punctaj.

Am fost pe locul 7, peste Olanda și Belgia, lângă Portugalia și Germania. Am beneficiat și de acces direct pentru campioană în grupele Champions League timp de 4 ani: 2008-2011.

Ce n-aveam atunci, dar avem astăzi

Ce făceam mai bine atunci, de am reușit aceste rezultate formidabile? Din punct de vedere al bugetelor, echipele nu erau peste cele din prezent.

Nu se plăteau salarii mai mari în 2004, 2005 și 2006 decât cele de acum. Rădoi nu avea la Steaua atunci bani mai mulți decât au azi Florin Tănase, Chiricheș sau Darius Olaru.

Banii din drepturile TV erau la acel moment de peste 5 ori mai puțini decât sunt astăzi. În intervalul 2004-2008, Telesport achita doar 7 milioane de euro pe an, în prezent, EAD trece de 35 de milioane de euro pe sezon, cu tot cu TVA.

La nivel de infrastructură eram departe de nivelul de acum. Jucam doar pe stadioane vechi și foarte vechi.

Rapid a bătut-o pe Feyenoord în vechiul Giulești, FCSB făcea rezultate pe fostul Ghencea și fostul „Lia Manoliu”, iar Dinamo trecea de nume precum CSKA Moscova, Beșiktaș și Everton în „Ștefan cel Mare”, care abia acum e dărâmat.

Sponsorizările și publicitatea nu erau la nivelul de azi. În 2024, Rapid, Craiova, Dinamo, CFR, FCSB, Farul și U Cluj au atins 20 de milioane doar din această sursă de venit, nivel de neimaginat acum două decenii.

Patronii s-au schimbat, unii dintre ei. Becali e același, în loc de Copos e tot un afacerist de top, Șucu, în locul celor vechi, Badea, Borcea, Porumboiu, Mititelu, Iancu, au apărut cei noi, în frunte cu Varga și Rotaru.

Și, totuși, e ceva complet diferit față de acum 20 de ani, când Germania solicita cu disperare la UEFA schimbarea modului de acordare a punctelor în cupele europene, tocmai pentru a evita ascensiunea formidabilă a României?

Evoluția străinilor la echipele noastre de club

Răspunsul e DA. Atunci, echipele noastre erau formate aproape exclusiv din jucători români. Procentul, ca medie, de prezență pentru străini era de sub 10%. Câteva exemple:

În sfertul de finală Steaua - Rapid, din 2006, în ambele manșe, din cei 28 de jucători care au fost pe teren, nu mai puțin de 27 au fost români. Excepția: portarul Carlos.

Excepția: portarul Carlos. În sezonul 2004-2005, Steaua a eliminat-o pe Valencia, în 16-imile Cupei UEFA, având un singur străin : tot un portar, pe Hamutovski.

a eliminat-o pe Valencia, în 16-imile Cupei UEFA, având : tot un portar, pe Hamutovski. Dinamo a spulberat-o pe Everton, în vara lui 2005, scor 5-1, având pe foaia de joc doar 2 străini , ambii porari: titularul Gaev și rezerva Guso.

a spulberat-o pe Everton, în vara lui 2005, scor 5-1, având pe foaia de joc , ambii porari: titularul Gaev și rezerva Guso. În martie 2006, Rapid a repurtat o victorie imensă, 2-0 cu Hamburg, folosind un singur străin din cei 14 jucători care au evoluat : armeanul Karamian.

a repurtat o victorie imensă, 2-0 cu Hamburg, folosind : armeanul Karamian. În toamna lui 2006, Dinamo o bătea pe Bayer Leverkusen, 2-1, cu doar doi titulari străini : Gaev și Blay

o bătea pe Bayer Leverkusen, 2-1, cu : Gaev și Blay Steaua se califica în grupele Champions League, 2-2 și 2-1 cu St. Liege, având la retur pe teren 10 titulari autohtoni.

În ultimii ani, procentul străinilor a tot urcat, iar echipele care ne-au reprezentat în Europa în ultimii ani și care au prăbușit coeficientul de țară au avut în medie mulți și foarte mulți fotbaliști din afara României.

În Pafos - CFR 3-0, play-off-ul Conference League de acum 2 ani, clujenii au avut peste 50% din primul 11 format din străini

U Cluj a avut la returul cu Ararat Armenia, din vara trecută, în care a fost eliminată, 5 titulari din străinătate .

a avut la returul cu Ararat Armenia, din vara trecută, în care a fost eliminată, . CFR , la dezastrul din vara trecută, 2-7 cu Hacken, a folosit peste jumătate din echipă jucători străini

, la dezastrul din vara trecută, 2-7 cu Hacken, a folosit Craiova a avut 7 titulari din străinătate la meciul de la Atena, cu AEK, în care a pierdut dramatic calificarea în primăvara Conference League

Ultima accesare în UCL a fost cu 8 români pe teren

Au fost, în acești ani, și echipe care s-au bazat în mare parte pe români și care n-au făcut nimic notabil. Exemple: Farul, Corvinul, însă erau echipe fără pretenții, fără bugete mari.

Ultimele rezultate importante ale fotbalului românesc la nivelul cupelor europene au fost reușite de FCSB și CFR.

Ultima calificare în grupele Champions League a fost obținută cu 8 români în primul 11 , același lucru fiind valabil și pentru sezonul excelent de anul trecut, când roș-albaștrii au bifat optimi de finală cu doar doi străini de bază : Ngezana și Radunovic, în timp ce Cisotti a venit când calificarea în primăvară fusese obținută.

, același lucru fiind valabil și pentru sezonul excelent de anul trecut, când : Ngezana și Radunovic, în timp ce Cisotti a venit când calificarea în primăvară fusese obținută. FCSB - Lazio 1-0, în urmă cu 8 ani, în 16-imile Europa League, s-a jucat cu 10 români din cei 14 jucători folosiți de FCSB

- Lazio 1-0, în urmă cu 8 ani, în 16-imile Europa League, s-a jucat La rândul ei, CFR a ajuns în primăvara europeană în 2019, iar la dubla cu Sevilla a avut mai mult de jumătate din formulă români.

a ajuns în primăvara europeană în 2019, iar la dubla cu Sevilla a avut Chiar și Astra, care în 2017 juca în primăvară, avea în primul 11 mulți români, în frunte cu Budescu, Săpunaru, Daniel Niculae, Al. Ioniță, Silviu Lung jr.

La Euro 2008, peste 50% din lotul României au fost jucători din Liga 1

Dar poate cea mai bună dovadă a faptului că Liga 1 a scăzut mult ca valoare e diferența de procent cu care campionatul intern a contribuit la lotul naționalei care a mers la Euro 2024 versus Euro 2008.

La turneul final din 2008, practic era momentul unui final de ciclu de 4 ani, cu rezultate excelente în cupele europene pentru noi. Selecționerul de atunci, Victor Pițurcă a chemat peste 50% dintre fotbaliști de la formații din Liga 1:

Steaua - 5 jucători (Rădoi, Goian, Ghionea, Nicoliță și Dică)

Dinamo - 4 jucători (Lobonț, Ștefan Radu, Moți, Ad. Cristea)

Rapid - 1 jucător (Săpunaru)

CFR - 1 jucător (Stăncioiu)

Poli Timișoara - 1 jucător (M. Popa)

La Euro 2024, după sezoane bune în care la nivel de echipe de club n-am făcut aproape nimic, Edi Iordănescu a convocat în lot doar 30% jucători din campionatul intern:

FCSB - 4 jucători (Târnovanu, Șut, Olaru, Fl. Coman)

CFR - 2 jucători (Bîrligea, Mogoș)

Craiova - 1 jucător (Bancu)

Avem motive să fim optimiști pentru ce va urma? Formațiile care, cel puțin teoretic, sunt cu șanse de a ne reprezenta în Europa în sezonul următor au procent mare și chiar foarte mare de străini: