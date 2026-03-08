„Mirel Rădoi e antrenorul FCSB” Gigi Becali, anunț-șoc: „De marți e la antrenament, vine GRATIS!” + Cum va funcționa colaborarea

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, susține că Mirel Rădoi (44 de ani) e noul antrenor al campioanei.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, și a încheiat prima parte a campionatului pe locul 7, cu 46 de puncte, iar tehnicianul Elias Charalambous a demisionat.

Gigi Becali, anunț-șoc : „Mirel Rădoi e antrenorul FCSB!”

Deși anunțase inițial că îl vrea în conducere, Becali a recunoscut după ce a rămas fără antrenor că de fapt și-l dorește pe bancă.

Iar duminică seară a făcut anunțul începutului de an în fotbalul românesc: Mirel Rădoi, înapoi la FCSB!

„De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum, dacă și-au dat demisia Charalambous și Pintilii, a zis «Da, nașule, vin să te ajut!», dar până acum aveam antrenor”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.

Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit și cum va funcționa colaborarea, cu un antrenor ca Mirel Rădoi, care nu tolerează imixtiunile patronului:

Să facă ce vrea, are două luni și jumătate în care să facă ce vrea. Păi, dacă vine să ajute, ce pretenții să am? Omul nu vrea bani. După două luni jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută. Gigi Becali

Experimentele precedente au eșuat

Mirel Rădoi ar avea mână liberă la FCSB, așa cum s-a întâmplat doar cu doi predecesori în „era Becali”: Victor Pițurcă, în 2010, și Edi Iordănescu, în 2021.

Ambele mandate s-au încheiat însă prematur din cauza neînțelegilor dintre patron și antrenor, deși echipa avea rezultate foarte bune.

Pițurcă a rezistat doar două etape, plecând după victoriile cu U Cluj și U Craiova, ambele cu 2-1.

Iordănescu a rezistat ceva mai mult, 11 meciuri în care bifase 8 victorii, 2 egaluri și doar o înfrângere.

Liber de contract din noiembrie 2025, când s-a despărțit de Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a mai pregătit-o pe FCSB în sezonul 2014-2015, când a strâns 13 victorii, 7 remize și 9 înfrângeri, într-un mandat care a durat aproximativ jumătate de an.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport