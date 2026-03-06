Cristian Geambașu Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Opinii

Cristian Geambașu Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 16:37
  • Ratarea unei prezențe măcar în Conference League ar însemna o gaură financiară estimată între minimum 3 milioane de euro și maximum 10.
  • Liniștit și detașat, antrenorul din acte vorbește despre responsabilitate personală ca despre o durere de cap trecătoare

În afară de tupeu, antrenorul care antrenează (ca secund al lui Pintilii), dar nu face nici primul 11, nici schimbările, are o mină de aur undeva în sudul Africii. Și câteva platforme marine în largul coastei norvegiene. Altfel, nu ar putea susține că pentru el banii nu contează.

De-abia așteaptă!

Conferința de presă dinaintea meciului FCSB cu U Cluj i-a prilejuit lui Elias Charalambous un larg discurs despre profesiunea lui de credință, fotbalul.

Îl bănuiesc că în ciuda iritării pe care o arată la întâlnirile cu ziariștii, de fapt de-abia le așteaptă. Unde mai poate să vorbească atât fără să fie pus la colț? Vă puteți închipui că o întâlnire a staff-ului tehnic cu Becali ar putea fi un schimb de idei?

Este o experiență bună pentru noi (n. red, play-out-ul), să vedem ce nu am făcut bine în acest sezon. Ca să ajungem aici, sigur nu am făcut multe lucruri cum trebuie. Și spun mereu: în primul rând eu îmi asum responsabilitatea. (...) Aceasta este situația. Una este să nu câștigi campionatul, alta este să nu intri în play-off. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Un sezon ratat înseamnă milioane ratate

A mai adăugat antrenorul cipriot că se simte bine cu el însuși. Ceea ce înseamnă că este un tip pozitiv, care nu se stresează de un pârdalnic de loc 7 la sfârșitul sezonului regulat. Poate că pentru el nu contează, dar contează pentru conturile clubului.

Un posibil an pierdut în cupele europene (cine garantează că FCSB prinde un loc de Conference League?) înseamnă pierderi de milioane de euro și scăderea coeficientului pentru care s-a muncit atât în sezoanele precedente.

Dar tocmai faptul că Charalambous vorbește cu o asemenea detașare este încă o dovadă că nu el conduce cu adevărat echipa. Un om implicat sută la sută într-un proiect de care depinde prezentul și viitorul lui profesional, inclusiv starea materială personală, nu ar fi atât de relaxat atunci când în viitorul apropiat va da lupte cu echipe care luptă disperate să evite retrogradarea.

Departe de propriile standarde

FCSB a ratat ocazia poate unică de a ajunge în grupele Champions League pentru că s-a făcut de râs cu Inter D'Escaldes și cu Shkendija. Era un culoar pe care cu toată bafta proverbială e greu de crezut că se va mai întâlni.

Apoi în campionat, esența ridicolului și a nedumeririi celor mai bănuitori din fire a fost atinsă la înfrângerea cu Metaloglobus. Ce mai era și asta?

Cu un total de 46 de puncte și o medie de 1,58 de puncte pe meci înainte de întâlnirea cu U Cluj, ultima a sezonului regulat, FCSB este departe de propriile standarde. Dar și de noile standarde stabilite de resetarea întrecerii interne.

Cu fix un an în urmă, FCSB accedea de pe primul loc în play-off, cu 56 de puncte. Acum, Craiova, tot de pe primul loc, intră cu minimum 59 și cu un maxim posibil de 62 în cazul unei victorii cu Rapid.

Miza în joc

Ratarea prezenței în Europa League este sinonimă cu pierderea a minimum 4 milioane de euro.

Un parcurs similar celui de anul trecut ar fi adus în visteria clubului o sumă totală între 8 și 10 milioane de euro numai din premii directe, fără a ține cont de veniturile generate de cota de piață, punctele obținute și vânzarea de bilete.

Acum, FCSB luptă pentru a putea participa în Conference League. Este obiectivul fixat de Becali, nu de Charalambous. 3 milioane ar fi suma minimă a calificării în a 3-a competiție europeană, suma putând ajunge la un maxim de 9-10 milioane din performanță sportivă, plus market pool, coeficient și comercializarea biletelor.

Când FCSB avea rezultate în campionat și în cupele europene, numai meciurile de pe Arena Națională produceau în medie 2 milioane. Dar când era pe valul simpatiei suporterilor, strâns legată de rezultate.

Astăzi, suporterii sunt nervoși, vexați și dezamăgiți. Îi mai aduci cu zecile de mii în tribune la un meci de Conference League cu Sigma Olomouc sau Celje?

Elias Charalambous (Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Elias Charalambous (Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Elias Charalambous (Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Om cuminte, credincios și romantic

Iată evaluată în cifre seci de ce pare anapoda liniștea metafizică a lui Elias Charalambous. Care după ce dus în gard echipa ne spune că este bine cu el însuși. E ceas de bilanț.

Chiar acum în martie se împlinesc 3 ani de când a fost numit antrenor la FCSB, pe motiv că posedă licență Pro și că este un „om cuminte și credincios”. Inutil să precizez cui aparține caracterizarea.

Charalambous a pornit de la un salariu de 5.000 de euro și a ajuns la unul cam de două ori și jumătate mai mare, aproximativ 12.500 euro. În continuare rămâne un mister de ce insistă că nu-l interesează banii, dar poate că este unul dintre ultimii romantici ai fotbalului.

bani fcsb conference league elias charalambous
Știrile zilei din sport
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
Superliga
06.03
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Citește mai mult
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Campionate
06.03
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Citește mai mult
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Liga 3
06.03
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Citește mai mult
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Superliga
06.03
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:31
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
23:07
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
23:07
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
23:31
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Superliga
06.03
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Citește mai mult
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Nationala
06.03
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Citește mai mult
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Diverse
06.03
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului: „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Citește mai mult
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Stranieri
06.03
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Citește mai mult
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share