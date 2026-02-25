Mitocănia sexistă nu are granițe, o ilustrează câteva evenimente recente

„Demetreasca i-a tăiat calea lui Joao Paulo”, este modul în care Gigi Becali a interpretat faza la care arbitra Iuliana Demetrescu a fost trântită de jucătorul roș-albaștrilor la meciul FCSB-Metaloglobus 4-1.

„Vai, săraca de ea (n.r. Iuliana Demetrescu). Ce milă mi-a fost de ea când a căzut! Ce periferică (n. red, vedere)? Ea vine și îi taie calea, el joacă fotbal. Ea vine și se bagă în el. Ea face 11 metri dacă e, nu el. Ea vine și îi taie calea. Ea trebuie să vadă jucătorii, nu să intre în ei.”, a completat patronul FCSB.

„Trebuie să vă spun că suntem nevoiți să aducem (n. red., la ceremonia discursului despre starea națiunii) și echipa feminină, știți și voi asta”, i-a anunțat Donald Trump pe hocheiștii naționalei SUA care tocmai câștigaseră finala olimpică în fața Canadei.

Au public!

Observați că mârlănia sau țărănia, vorba lui Alibec, sunt transfrontaliere. Gigi Becali și Donald Trump, ce tandem! Dar de ce ne mai mirăm? Nu știam că sunt sexiști și misogini? Ba da, dar e bine să nu uităm și să nu o luăm ca pe o boală incurabilă.

Și sigur că cei doi nu sunt singuri în această călătorie în Regatul Patriarhatului. Gigi și Donald au un public al lor. Îngrijorător de numeros. Care parcă se mărește în loc să se micșoreze

Sub acuzare

Președintele Statelor Unite se pregătea pentru discursul în fața națiunii atunci când a aflat știrea că naționala masculină americană de hochei învinsese Canada în finală. Donald a pus mâna pe telefon, i-a felicitat pe băieți și i-a invitat la festivitatea prilejuită de discurs, promițându-le ca supliment un tur al Casei Albe.

Apoi, președintele a produs remarca batjocoritoare cu naționala feminină, care la rându-i câștigase finala olimpică în fața Canadei, la un scor identic celui al băieților. 2-1 dramatic, după prelungiri, cu gol de aur. „Probabil că aș putea fi pus sub acuzare dacă nu le invit”, și-a completat râzând „gluma”.

Gol de aur și moarte subită

De acolo, de departe, tocmai din Milano, jucătorii au răspuns cu hohote de râs. După golul de aur cu care câștigaseră finala, moarte subită a bunului simț. Lor li s-a părut bună „gluma”. Dacă nu li se părea așa, doar mulțumeau politicos pentru invitație, nu se hăhăiau.

Asta confirmă ce știam sau măcar bănuiam. Trump nu vorbește ca Moise în pustiu, ci se adresează unui audiențe care rezonează cu misoginismul lui.

La fel Gigi, scuzați alăturarea. Deși, care-i problema? Mitocanii sunt universali. Ideea este că cei doi au priză la un public larg, țăranii, care le aclamă modelul social. Bărbatul e superior femeii. Femeia e bună să slujească bărbatul, nu să-l concureze ori să maimuțărească activitățile acestuia. Și așa mai departe.

Atenție ce și cum măsurăm!

Discuția nu trebuie însă expediată într-un tipar rigid al corectitudinii politice. Ceva de genul totul este egal, totul este la fel de frumos, nu există nicio deosebire. Sincer, cred că nivelul de spectaculozitate și intensitate fizică al unui meci de hochei al băieților este superior unuia al fetelor.

Asta nu înseamnă că nu poți urmări cu plăcere meciurile fetelor. Îndârjirea și pasiunea sunt intacte și la ele. La patinajul artistic însă, grația feminină combinată cu performanțele fizice sunt mai atrăgătoare decât super piruetele băieților. Cred că nu totul se exprimă în unități de măsurare ale forței sau ale vitezei.

Hrană toxică

Băieții și fetele sunt complementari, nu rivali, asta trebuie înțeles. Lumea este clădită pe complementaritate, nu pe o egalitate tâmpă. Organismele noastre nu sunt identice, cu excepția creierului și a inimii. Iar mișcările feministe fac aproape la fel de mult rău ca războaiele sexiste ale bărbaților.

Bătaia de joc la adresa femeilor, ilustrată de personaje primitive ca Becali și de mult mai puternicul său corespondent de peste Ocean, este hrană toxică.

E un soi de fast-food la scară planetară, care va provoca inevitabil o formă de obezitate a spiritului. Grași și frumoși ne vom rostogoli insațiabili spre mâncarea servită fără limite de porții de Inteligența Artificială.

În locul unei concluzii, răspunsul echipei feminine de hochei a Statelor Unite la invitația primită din partea administrației de la Washington.