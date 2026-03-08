„Sunt mai buni decât mine”  Jose Mourinho, răspuns ironic  înainte de derby-ul cu „dragonii” lui Farioli

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Benfica, a oferit o declarație surprinzătoare înaintea derby-ului cu FC Porto de duminică, de la ora 20:00.

Tehnicianul portughez a făcut o comparație între el și omologii săi de la Porto (Francesco Farioli) și Sporting (Rui Borges).

Jose Mourinho: „Antrenorii lui Porto și Sporting sunt mai buni decât mine”

Întrebat în cadrul conferinței de presă despre motivele pentru care Benfica nu a câștigat în acest sezon împotriva lui Porto sau Sporting, „The Special One” a declarat, pe un ton ironic:

„S-a întâmplat asta pentru că antrenorii lui Sporting și FC Porto sunt mai buni decât mine. Iar motivul pentru care fanii Benfica pot crede în victorie este datorită a ceea ce a făcut bine echipa.

Chiar și în meciurile în care nu am reușit să le învingem pe FC Porto și Sporting, am jucat serios și am pierdut unul dintre acele meciuri, deși am fi putut evita înfrângerea.

Apoi am făcut două remize în meciuri pe care le-am fi putut câștiga. Faptul că am fost aproape de victorie este suficient pentru ca fanii să vină pe Da Luz și să creadă că putem câștiga”, a declarat Jose Mourinho, conform abola.pt.

După 24 de etape disputate în prima ligă din Portugalia, Benfica ocupă locul 3, cu 58 de puncte acumulate, în timp ce Porto se află pe primul loc, cu 65 de puncte, iar Sporting e pe 2, cu 62.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport