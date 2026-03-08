FCSB și-a aflat programul din play-out Campioana, între Europa și retrogradare: știm ordinea tuturor meciurilor și clasamentul

Odată cu încheierea partidei Oțelul Galați - Hermannstadt, scor 0-2, s-a stabilit programul complet al play-out-ului din Liga 1.

Sezonul regulat se apropie de final, mâine urmând să se joace ultima partidă, CFR Cluj - Dinamo.

Deși Unirea Slobozia nu a evoluat încă în etapa a 30-a, meciul cu FC Argeș urmând să se joace începând cu ora 17:00, gruparea ialomițeană nu mai poate urca sau coborî în clasament.

Astfel, am aflat în ce ordine se vor desfășura meciurile din play-out, fază a competiției în care FCSB va evolua în premieră.

Se știu meciurile din play-out -ul Ligii 1!

Primele două clasate intră la barajul pentru Conference League, ultimele două locuri retrogradează direct, iar locurile 7-8 merg la barajul pentru menținere/promovare, unde vor înfrunta locurile 3/4 din play-off-ul Ligii 2.

Clasamentul la intrarea în play-out

Loc Echipa Puncte 1 FCSB 23 2 UTA Arad 22*️ 3 FC Botoșani 21 4 Oțelul 21*️ 5 Farul 19*️ 6 Petrolul 16 7 Csikszereda 16 8 Unirea Slobozia 13*️ 9 Hermannstadt 12*️ 10 Metaloglobus 6 *️ - beneficiază de rotunjire / *️*️ - un meci mai puțin disputat *️ - beneficiază de rotunjire / *️*️ - un meci mai puțin disputat

Programul play-out-ului din Liga 1:

Etapa 1

FCSB - Metaloglobus

UTA Arad - Hermannstadt

FC Botoșani - Unirea Slobozia

Oțelul Galați - Csikszereda

Farul Constanța - Petrolul Ploiești

Etapa 2

FCSB - UTA Arad

Hermannstadt - FC Botoșani

Unirea Slobozia - Oțelul Galați

Csikszereda - Farul Constanța

Metaloglobus - Petrolul Ploiești

Etapa 3

FC Botoșani - FCSB

UTA Arad - Metaloglobus

Oțelul Galați - Hermannstadt

Farul Constanța - Unirea Slobozia

Petrolul Ploiești - Csikszereda

Etapa 4

FCSB - Oțelul Galați

UTA Arad - FC Botoșani

Hermannstadt - Farul Constanța

Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești

Metaloglobus - Csikszereda

Etapa 5

Farul Constanța - FCSB

Oțelul Galați - UTA Arad

FC Botoșani - Metaloglobus

Petrolul Ploiești - Hermannstadt

Csikszereda - Unirea Slobozia

Etapa 6

FCSB - Petrolul Ploiești

UTA Arad - Farul Constanța

FC Botoșani - Oțelul Galați

Hermannstadt - Csikszereda

Metaloglobus - Unirea Slobozia

Etapa 7

Csikszereda - FCSB

Petrolul Ploiești - UTA Arad

Farul Constanța - FC Botoșani

Oțelul Galați - Metaloglobus

Unirea Slobozia - Hermannstadt

Etapa 8

FCSB - Unirea Slobozia

UTA Arad - Csikszereda

FC Botoșani - Petrolul Ploiești

Oțelul Galați - Farul Constanța

Metaloglobus - Hermannstadt

Etapa 9

Hermannstadt - FCSB

Unirea Slobozia - UTA Arad

Csikszereda - FC Botoșani

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

Farul Constanța - Metaloglobus.

