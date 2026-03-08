FCSB și-a aflat programul din play-out Campioana, între Europa și retrogradare: știm ordinea tuturor meciurilor și clasamentul
Superliga

FCSB și-a aflat programul din play-out Campioana, între Europa și retrogradare: știm ordinea tuturor meciurilor și clasamentul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 16:30
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 19:42

Sezonul regulat se apropie de final, mâine urmând să se joace ultima partidă, CFR Cluj - Dinamo.

Deși Unirea Slobozia nu a evoluat încă în etapa a 30-a, meciul cu FC Argeș urmând să se joace începând cu ora 17:00, gruparea ialomițeană nu mai poate urca sau coborî în clasament.

Astfel, am aflat în ce ordine se vor desfășura meciurile din play-out, fază a competiției în care FCSB va evolua în premieră.

Se știu meciurile din play-out-ul Ligii 1!

Primele două clasate intră la barajul pentru Conference League, ultimele două locuri retrogradează direct, iar locurile 7-8 merg la barajul pentru menținere/promovare, unde vor înfrunta locurile 3/4 din play-off-ul Ligii 2.

Clasamentul la intrarea în play-out

LocEchipaPuncte
1FCSB23
2UTA Arad22*️
3FC Botoșani21
4Oțelul 21*️
5Farul 19*️
6Petrolul16
7Csikszereda16
8Unirea Slobozia13*️
9Hermannstadt12*️
10Metaloglobus6
*️ - beneficiază de rotunjire / *️*️ - un meci mai puțin disputat

Programul play-out-ului din Liga 1:

Etapa 1

  • FCSB - Metaloglobus
  • UTA Arad - Hermannstadt
  • FC Botoșani - Unirea Slobozia
  • Oțelul Galați - Csikszereda
  • Farul Constanța - Petrolul Ploiești

Etapa 2

  • FCSB - UTA Arad
  • Hermannstadt - FC Botoșani
  • Unirea Slobozia - Oțelul Galați
  • Csikszereda - Farul Constanța
  • Metaloglobus - Petrolul Ploiești

Etapa 3

  • FC Botoșani - FCSB
  • UTA Arad - Metaloglobus
  • Oțelul Galați - Hermannstadt
  • Farul Constanța - Unirea Slobozia
  • Petrolul Ploiești - Csikszereda

Etapa 4

  • FCSB - Oțelul Galați
  • UTA Arad - FC Botoșani
  • Hermannstadt - Farul Constanța
  • Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești
  • Metaloglobus - Csikszereda

Etapa 5

  • Farul Constanța - FCSB
  • Oțelul Galați - UTA Arad
  • FC Botoșani - Metaloglobus
  • Petrolul Ploiești - Hermannstadt
  • Csikszereda - Unirea Slobozia

Etapa 6

  • FCSB - Petrolul Ploiești
  • UTA Arad - Farul Constanța
  • FC Botoșani - Oțelul Galați
  • Hermannstadt - Csikszereda
  • Metaloglobus - Unirea Slobozia

Etapa 7

  • Csikszereda - FCSB
  • Petrolul Ploiești - UTA Arad
  • Farul Constanța - FC Botoșani
  • Oțelul Galați - Metaloglobus
  • Unirea Slobozia - Hermannstadt

Etapa 8

  • FCSB - Unirea Slobozia
  • UTA Arad - Csikszereda
  • FC Botoșani - Petrolul Ploiești
  • Oțelul Galați - Farul Constanța
  • Metaloglobus - Hermannstadt

Etapa 9

  • Hermannstadt - FCSB
  • Unirea Slobozia - UTA Arad
  • Csikszereda - FC Botoșani
  • Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
  • Farul Constanța - Metaloglobus.

