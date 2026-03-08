FCSB și-a aflat programul din play-out Campioana, între Europa și retrogradare: știm ordinea tuturor meciurilor și clasamentul

- Odată cu încheierea partidei Oțelul Galați - Hermannstadt, scor 0-2, s-a stabilit programul complet al play-out-ului din Liga 1.
Sezonul regulat se apropie de final, mâine urmând să se joace ultima partidă, CFR Cluj - Dinamo.
Deși Unirea Slobozia nu a evoluat încă în etapa a 30-a, meciul cu FC Argeș urmând să se joace începând cu ora 17:00, gruparea ialomițeană nu mai poate urca sau coborî în clasament.
Astfel, am aflat în ce ordine se vor desfășura meciurile din play-out, fază a competiției în care FCSB va evolua în premieră.
Se știu meciurile din play-out-ul Ligii 1!
Primele două clasate intră la barajul pentru Conference League, ultimele două locuri retrogradează direct, iar locurile 7-8 merg la barajul pentru menținere/promovare, unde vor înfrunta locurile 3/4 din play-off-ul Ligii 2.
Clasamentul la intrarea în play-out
|Loc
|Echipa
|Puncte
|1
|FCSB
|23
|2
|UTA Arad
|22*️
|3
|FC Botoșani
|21
|4
|Oțelul
|21*️
|5
|Farul
|19*️
|6
|Petrolul
|16
|7
|Csikszereda
|16
|8
|Unirea Slobozia
|13*️
|9
|Hermannstadt
|12*️
|10
|Metaloglobus
|6
Programul play-out-ului din Liga 1:
Etapa 1
- FCSB - Metaloglobus
- UTA Arad - Hermannstadt
- FC Botoșani - Unirea Slobozia
- Oțelul Galați - Csikszereda
- Farul Constanța - Petrolul Ploiești
Etapa 2
- FCSB - UTA Arad
- Hermannstadt - FC Botoșani
- Unirea Slobozia - Oțelul Galați
- Csikszereda - Farul Constanța
- Metaloglobus - Petrolul Ploiești
Etapa 3
- FC Botoșani - FCSB
- UTA Arad - Metaloglobus
- Oțelul Galați - Hermannstadt
- Farul Constanța - Unirea Slobozia
- Petrolul Ploiești - Csikszereda
Etapa 4
- FCSB - Oțelul Galați
- UTA Arad - FC Botoșani
- Hermannstadt - Farul Constanța
- Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești
- Metaloglobus - Csikszereda
Etapa 5
- Farul Constanța - FCSB
- Oțelul Galați - UTA Arad
- FC Botoșani - Metaloglobus
- Petrolul Ploiești - Hermannstadt
- Csikszereda - Unirea Slobozia
Etapa 6
- FCSB - Petrolul Ploiești
- UTA Arad - Farul Constanța
- FC Botoșani - Oțelul Galați
- Hermannstadt - Csikszereda
- Metaloglobus - Unirea Slobozia
Etapa 7
- Csikszereda - FCSB
- Petrolul Ploiești - UTA Arad
- Farul Constanța - FC Botoșani
- Oțelul Galați - Metaloglobus
- Unirea Slobozia - Hermannstadt
Etapa 8
- FCSB - Unirea Slobozia
- UTA Arad - Csikszereda
- FC Botoșani - Petrolul Ploiești
- Oțelul Galați - Farul Constanța
- Metaloglobus - Hermannstadt
Etapa 9
- Hermannstadt - FCSB
- Unirea Slobozia - UTA Arad
- Csikszereda - FC Botoșani
- Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
- Farul Constanța - Metaloglobus.