Becali schimbă antrenorii cu alți antrenori care să accepte imixtiunea lui. De fapt, nu schimbă nimic

FCSB a terminat campionatul regulat fix așa cum l-a parcurs: în genunchi. Să pierzi un meci la fiecare trei jucate, să te bată 60% din echipe și să termini în clasamentul meciurilor de acasă la egalitate cu Csikszereda, înseamnă că ai ajuns chiar rău de tot.

Charalambous și-a dat demisia, Pintilii la fel. Iar Gigi Becali rostește numele lui Mirel Rădoi, într-o încercare disperată de a remedia o situație care e chiar dramatică.

Nici măcar el însă nu e convins de soluția Mirel. Nu de valoarea acestuia se îndoiește, ci de șansele reale de coabitare cu acesta. În termeni fotbalistici: știe că Rădoi nu va accepta să-i facă el schimbările.

Iar să renunțe Becali la schimbări… hahaha…

La ce nivel a ajuns imixtiunea lui Becali

Cineva din anturajul său a oferit cea bună descriere: Gigi să nu mai facă schimbările? Mai degrabă renunță la echipă!

Dacă FCSB câștigă un meci, iar Becali nu ar face vreo schimbare, nici n-ar simți satisfacție pentru victorie, la acest nivel a ajuns imixtiunea și modul în care patronul se hrănește cu ce face când trece peste antrenori.

Becali e dependent de a se juca în fotbal. I-a spus acest lucru recent și lui Pițurcă, fostul său partener în club întrebându-l de ce nu aduce un antrenor pe care să-l lase în pace: „Nu pot, eu mă distrez”, i-a răspuns.

De ce se gândește însă Becali la Rădoi dacă știe că e unul dintre cei care nu pot fi struniți? Pentru că o dată la câțiva ani, Becali se afundă atât de tare cu echipa, încât realizează singur că doar un profesionist ar putea să remedieze problema.

Pițurcă a rezistat două etape, Edi Iordănescu și Hagi doar 3 luni

Exact așa a gândit în 2010, când l-a readus pe Pițurcă, dar și în 2021, când a apelat la Edi Iordănescu. Distracția însă nu era aceeași, colaborarea cu cei doi a fost scurtă, cu Pițurcă a durat chiar două etape, cu Edi 3 luni. La rândul său, Hagi a fost silit să demisioneze tot după 3 luni. Becali n-a rezistat să lase lucrurile să se desfășoare în natura unui club profesionist.

Sigur, Becali are dreptate când spune că e singurul patron care n-a băgat clubul în insolvență sau faliment și care a rezistat dintre cei de acum 20-25 de ani.

Așa este, dar acest lucru nu validează ca reper modul în care el conduce clubul. Să facă patronul schimbările, din fotoliul casei, ca să nu ajungi în faliment, aceasta e o lozincă în care doar Becali poate să creadă.

Ce „antrenor” va veni

În concluzie, Becali nu va aduce un antrenor, în adevăratul lui înțeles, ci un alt Charalambous, Pintilii, Dinu Todoran, Bogdan Vintilă, Toni Petrea. Sau chiar nume mai puternice, precum Reghecampf, Dică, dar care acceptă și ei să schimbe la comanda lui Gigi.