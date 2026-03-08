Cristian Geambașu Și tu,  Mirele?
Opinii

Cristian Geambașu Și tu, Mirele?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 22:40
alt-text Actualizat: 09.03.2026, ora 00:51
  • Rădoi a fost anunțat de patron ca noul antrenor al FCSB. Știrea a fost confirmată de un șef de galerie, ceea ce înseamnă că trăim într-un absurd absolut.
  • De ce a acceptat Rădoi să fie la cheremul lui Becali, iată o întrebare la care probabil că nici el însuși nu poate răspunde dacă îl iei la bani mărunți. Dar el nu vine pe bani mărunți, ci chiar gratis.

Perplexitatea lui Emil Săndoi descrie situația mai bine decât orice comentariu atent ticluit. Situația este că la vreo oră după ce anunțase că a căzut varianta Mirel Rădoi, Becali a dat de știre cetății că Mirel Rădoi este noul antrenor al FCSB.

Mirarea fostului fundaș al Craiovei provine mai puțin din surpriza provocată de patronul FCSB, cât din faptul că Rădoi a acceptat să vină ca să fie sluga lui Becali.

Cel care vine să slujească

Să nu ne ascundem după cuvinte, cel care finanțează campioana eșuată în play-out împarte oamenii în slugi (cei care lucrează pentru el) și potențiale slugi (cei care nu lucrează încă pentru el). Mai sunt membrii propriei familii, al căror statut nu e greu de ghicit, ziariștii care sunt doar niște vehicule care îi transportă vorbele, suporterii care îl iubesc, suporterii care îl detestă și cei care sunt mai bogați decât el, pe care nu se sfiește să-i ia în derâdere.

Cam acesta este vis a vis-ul cu lumea al lui nea Gigi. De astăzi, 8 martie, Mirel Rădoi vine să îl slujească pe Becali. Literar, cel care slujește se numește slujitor. Popular, cuvântul e mai dur.

Cristian Geambașu Și tu,  Mirele? Cristian Geambașu Și tu,  Mirele?

Cadoul otrăvit. Dar nu știi?

Povestea asta că finul a venit să își ajute nașul poate fi valabilă doar în societăți neevoluate. Ca a noastră, unde unii se joacă de-a dacii, așteptând energii de la Burebista și de la Zamolxe.

Ce l-a făcut pe Rădoi să accepte cadoul otrăvit al lui Becali este de neînțeles. Recunoscut pentru că este iute la mânie și posesorul unui ego supradimensionat, Rădoi părea ultimul personaj care să fi cedat cântecului doinit de fostul și viitorul lui șef.

El, Rădoi, omul care nu făcea concesii și compromisuri, el, cel iute la mânie și la demisii, el, viteazul călare pe Hammer, vine la FCSB ca să ce?

Atunci când nenea va vrea să se distreze

Un meci, două, poate că Rădoi va fi lăsat în pace. Așa s-a întâmplat cu Edi Iordănescu. Apoi, nenea de la palat va vrea să se distreze. Adică, să facă echipa și schimbările. A spus clar că asta este plăcerea vieții lui. După ce se purifică la biserică se impurifică cu ceva tactică fotbalistică.

Așa că după aceste 2 luni și jumătate de muncă patriotică (altă aberație posibilă doar în fotbalul nostru de cumetrie), Rădoi va afla ce au aflat pe rând toți predecesorii.

Te angajezi ca să fii rândaș pe moșie. O parte dintre cei dinainte aveau nevoie de bani și lăsau mândria deoparte. Rădoi însă nu face parte din categoria celor pe care nevoia îi împinge să se umilească. Las’ că dacă ai coloană vertebrală nu te umilești nici dacă mori de inaniție.

Dor de Charalambous!?

Scriam articolul și mă gândeam că înainte să tastez “enter” textului îi voi da delete, fiindcă vom afla că totul nu a fost decât o fumigenă din Pipera. Nu a fost cazul pentru că Gheorghe Mustață, șef de galerie al FCSB, a primit confirmarea că Rădoi va fi noul antrenor al roș-albaștrilor. De la Rădoi însuși, omul a verificat cum ar fi făcut orice jurnalist redutabil. Direct la sursă.

Și dacă Gigi Mustață a spus că da, așa rămâne. Cam asta e lumea în care trăim cu fotbalul nostru. Un lider al ultrașilor este o sursă la fel de influentă ca patronul însuși. Mândrul mândrilor vine să măture Becali pe jos cu el. Și nu puțini deja îl regretă pe Charalambous, inventând calități pe care cipriotul nu le-a avut nicio secundă. Trăim în absurd, dar ne simțim în largul nostru.

antrenor gigi becali Mirel Radoi revenire fcsb
Știrile zilei din sport
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Superliga
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Citește mai mult
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Media
16:31
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Citește mai mult
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Nationala
13:32
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Citește mai mult
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Superliga
13:17
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Citește mai mult
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:12
Clipe grele pentru Florinel Coman Familia jucătorului de la Al-Gharafa nu poate pleca din Qatar, din cauza războiului: „Ne străduim să evadăm”
Clipe grele pentru Florinel Coman  Familia jucătorului de la Al-Gharafa nu poate pleca din Qatar, din cauza războiului: „Ne străduim să evadăm”
17:21
Liga 1, Etapa #30 CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
Liga 1, Etapa #30  CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
18:21
„Să mă bucur pentru Becali?!” Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
„Să mă bucur pentru Becali?!”   Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Top stiri din sport
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Campionate
13:11
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Citește mai mult
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Superliga
13:05
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Citește mai mult
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Campionate
12:00
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Citește mai mult
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Superliga
12:32
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Citește mai mult
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 21 rapid 27 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share