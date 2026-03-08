Rădoi a fost anunțat de patron ca noul antrenor al FCSB. Știrea a fost confirmată de un șef de galerie, ceea ce înseamnă că trăim într-un absurd absolut.

De ce a acceptat Rădoi să fie la cheremul lui Becali, iată o întrebare la care probabil că nici el însuși nu poate răspunde dacă îl iei la bani mărunți. Dar el nu vine pe bani mărunți, ci chiar gratis.

Perplexitatea lui Emil Săndoi descrie situația mai bine decât orice comentariu atent ticluit. Situația este că la vreo oră după ce anunțase că a căzut varianta Mirel Rădoi, Becali a dat de știre cetății că Mirel Rădoi este noul antrenor al FCSB.

Mirarea fostului fundaș al Craiovei provine mai puțin din surpriza provocată de patronul FCSB, cât din faptul că Rădoi a acceptat să vină ca să fie sluga lui Becali.

Cel care vine să slujească

Să nu ne ascundem după cuvinte, cel care finanțează campioana eșuată în play-out împarte oamenii în slugi (cei care lucrează pentru el) și potențiale slugi (cei care nu lucrează încă pentru el). Mai sunt membrii propriei familii, al căror statut nu e greu de ghicit, ziariștii care sunt doar niște vehicule care îi transportă vorbele, suporterii care îl iubesc, suporterii care îl detestă și cei care sunt mai bogați decât el, pe care nu se sfiește să-i ia în derâdere.

Cam acesta este vis a vis-ul cu lumea al lui nea Gigi. De astăzi, 8 martie, Mirel Rădoi vine să îl slujească pe Becali. Literar, cel care slujește se numește slujitor. Popular, cuvântul e mai dur.

Cadoul otrăvit. Dar nu știi?

Povestea asta că finul a venit să își ajute nașul poate fi valabilă doar în societăți neevoluate. Ca a noastră, unde unii se joacă de-a dacii, așteptând energii de la Burebista și de la Zamolxe.

Ce l-a făcut pe Rădoi să accepte cadoul otrăvit al lui Becali este de neînțeles. Recunoscut pentru că este iute la mânie și posesorul unui ego supradimensionat, Rădoi părea ultimul personaj care să fi cedat cântecului doinit de fostul și viitorul lui șef.

El, Rădoi, omul care nu făcea concesii și compromisuri, el, cel iute la mânie și la demisii, el, viteazul călare pe Hammer, vine la FCSB ca să ce?

Atunci când nenea va vrea să se distreze

Un meci, două, poate că Rădoi va fi lăsat în pace. Așa s-a întâmplat cu Edi Iordănescu. Apoi, nenea de la palat va vrea să se distreze. Adică, să facă echipa și schimbările. A spus clar că asta este plăcerea vieții lui. După ce se purifică la biserică se impurifică cu ceva tactică fotbalistică.

Așa că după aceste 2 luni și jumătate de muncă patriotică (altă aberație posibilă doar în fotbalul nostru de cumetrie), Rădoi va afla ce au aflat pe rând toți predecesorii.

Te angajezi ca să fii rândaș pe moșie. O parte dintre cei dinainte aveau nevoie de bani și lăsau mândria deoparte. Rădoi însă nu face parte din categoria celor pe care nevoia îi împinge să se umilească. Las’ că dacă ai coloană vertebrală nu te umilești nici dacă mori de inaniție.

Dor de Charalambous!?

Scriam articolul și mă gândeam că înainte să tastez “enter” textului îi voi da delete, fiindcă vom afla că totul nu a fost decât o fumigenă din Pipera. Nu a fost cazul pentru că Gheorghe Mustață, șef de galerie al FCSB, a primit confirmarea că Rădoi va fi noul antrenor al roș-albaștrilor. De la Rădoi însuși, omul a verificat cum ar fi făcut orice jurnalist redutabil. Direct la sursă.

Și dacă Gigi Mustață a spus că da, așa rămâne. Cam asta e lumea în care trăim cu fotbalul nostru. Un lider al ultrașilor este o sursă la fel de influentă ca patronul însuși. Mândrul mândrilor vine să măture Becali pe jos cu el. Și nu puțini deja îl regretă pe Charalambous, inventând calități pe care cipriotul nu le-a avut nicio secundă. Trăim în absurd, dar ne simțim în largul nostru.