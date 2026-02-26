Primarul din Ploiești, Prahova, vrea să elimine jocurile de noroc din oraș.

În ciuda valului de „hate”, firmele legale de pariuri nu sunt beneficiarele meciurilor aranjate, precum cele trucate în dosarul care a erupt recent în Prahova, la echipa CS Păulești, din Liga 3.

Vortexul care s-a născut după arestarea a patru persoane suspectate de aranjarea de pariuri sportive amestecă lucrurile. Comentariile furioase de pe rețelele sociale atribuie scandalul industriei jocurilor de noroc. Sunt acuzate companiile.

Ca jurnalist, nu am nicio simpatie pentru jocurile de noroc. Dar profesia mă obligă să servesc publicul. Nu ar fi OK să las „ce simt” să fie mai important decât „ce am aflat”.

Iar ceea ce știm, în acest moment, este că firmele de jocuri de noroc pierd în cazurile meciurilor aranjate. Ele însele sunt păcălite. Aranjamentele le costă scump pentru că răstoarnă probabilitățile.

Cum s-a ajuns la pariuri la o ligă din Prahova

Casele de pariuri ajung să plătească „bilete” cu câștiguri incorect dobândite. Cei care au jucat știau rezultatele dinainte. Cum de știau? Ei înșiși făceau parte din rețeaua care înscena meciurile.

O întrebare logică este: „Cine Dumnezeu pariază pe meciuri din Liga 3 din România”? Și aici ajungem la întinderea fenomenului.

Jocurile de noroc sunt un fenomen atât de extins încât forța industriei maschează însăși propria întindere. O maschează pentru că nu prea se discută în societate, în media, despre jocurile de noroc. Și nefiind supuși unei conversații deschise, ei devin atât de înfumurați încât își mănâncă propria coadă.

Zeci de reclame la finala JO de hochei

Știți câte reclame a avut Superbet la finala Jocurilor Olimpice la hochei masculin, SUA-Canada? Mă refer la transmisia de pe HBO, nu de pe Eurosport. Au fost zeci de difuzări ale aceluiași spot la un singur meci. Fiecare calup publicitar, din transmisiunea de două ore de la Milano, a conținut același spot Superbet. Era ca în „ziua cârtiței”.

A fost, evident, un exces, de care probabil compania habar n-are. De regulă, programările le face o agenție de media. Dar oamenii nu știu asta și Superbet a încasat senzația de perplexitate.

Mafia pariurilor FOTO Montaj GOLAZO.ro

Legăturile pariurilor aranjate cu jocurile de noroc ilegale

Când nu mai funcționează nicio frână, vei da peste niște escroci. Iar aceștia, la rândul lor, sunt mulți, energici și bine antrenați.

Rețelele ilegale sunt conectate cu jocurile de noroc ilegale. 70% din banii care se joacă în lume se învârtesc în zona neagră, conform unor estimări făcute chiar de industrie.

„Operatorii de pariuri opaci, cu structură de proprietate neclară, sunt de multe ori conectați cu rețele de crimă organizată care utilizează reglementatorii offshore ca un camuflaj pentru ilegalitatea lor, facilitând spălarea banilor”, se arată în cercetarea semnată de jurnalistul de investigații Steve Menary și de profesorul universitar Marko Begovic, citat de investigația realizată de Cătălin Țepelin despre „Caracatița pariurilor ilegale”.

La întrebarea „Cine pariază la Liga 3?” nu avem date certe. Și nu inventăm răspunsuri.

Dar logica ne spune că e foarte puțin probabil să parieze niște jucători noi, scoși din cutie, care sunt pasionați de fotbalul prahovean. Mai degrabă, ei sunt aceiași oameni, mii și mii, care pariază și la Premiere League și la finala de hochei de la Jocurile Olimpice.

La rândul lor, ca și companiile în acest caz, oamenii sunt victimele aranjamentelor.