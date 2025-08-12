„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”

Atacantul nigerian Kehinde Fatai (35 de ani) a rememorat unul dintre episoadele care i-au influențat cariera: refuzul de a semna cu FCSB în 2011.

Fatai a revenit în România la începutul anului, odată cu transferul la CS Afumați.

Fatai a povestit că, în urmă cu 14 ani, Gigi Becali îl contactase pentru a-l aduce la echipa roș-albastră, însă transferul a picat după ce patronul FCSB ar fi făcut o declarație pe care fotbalistul a considerat-o jignitoare.

Fostul jucător de la Astra, Argeș, Oțelul și Farul a explicat de ce nu a semnat cu FCSB

„Becali m-a sunat. Dar m-a jignit. El mă voia, dar a zis ceva foarte urât. Domnul Niculae mi-a spus, apoi am văzut și eu la televizor.

Ceva că vrea să mă ia, că îi place de mine, doar că sunt cu femeile. În 2011. El a vrut atunci, doar că m-a jignit.

Am zis că n-o să joc la el niciodată. N-am cum, pentru că nu-mi place. Îmi place de Becali omul, dar nu să joc unde e el patron”, a declarat Fatai, conform digisport.ro.

Toată lumea vrea să joace la FCSB, ăsta e fotbalul adevărat, să joci în competițiile europene. Dacă nu m-ar fi jignit, m-aș fi dus. Kehinde Fatai

Atacantul a jucat 151 de meciuri pentru Astra Giurgiu, în care a marcat 54 de goluri și a oferit 18 pase decisive.

În România, Fatai a mai jucat la Oțelul Galați (33 de meciuri, patru goluri), Farul Constanța (27 de meciuri) și FC Argeș (22 de meciuri, două goluri)

2,5 milioane de euro a fost cea mai mare cotă atinsă de Fatai, când era fotbalist la Astra Giurgiu, în 2013. Acum valorează de 100 de ori mai puțin (25.000 de euro)

Nigerianul a mai bifat prezențe pentru cluburi precum: Sparta Praga, Ufa, Dinamo Minsk, AE Larisa, Club Brugge și FC Turan.

În Liga 2, Fatai a făcut spectacol în meciul cu FC Bacau (3-2), unde a reușit să înscrie toate cele trei goluri.

