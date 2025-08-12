„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Valeriu Iftime.
Superliga

„Votez pentru demitere! Contra lui Becali" Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 12.08.2025, ora 10:30
Actualizat: 12.08.2025, ora 12:57
  • Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul celor de la Botoșani, crede că Gino Iorgulescu (69 de ani) trebuie să plece de la LPF.
  • Patronul de la FC Botoșani e de partea lui Dan Șucu, după ce acționarul majoritar de la Rapid i-a cerut „demisia de onoare” președintelui Ligii Profesioniste de Fotobal.

Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, l-a acuzat luni dimineață pe președintele LPF că a favorizat FCSB prin modificarea regulamentului, care a permis înscrierea lui Malcom Edjouma.

Valeriu Iftime, vot anti-Gino Iorgulescu: „N-a făcut nimic”

Șucu i-a cerut demisia lui Iorgulescu pe motiv că, în opinia sa, președintele LPF a comis un abuz prin modificarea regulamentului în timpul competiției, fără consultarea tuturor cluburilor din Superligă.

„Eu nu știu cine are dreptate aici. Părerea mea că, un regulament, odată apărut, ar trebui lăsat. Legat de demiterea lui Iorgulescu, eu votez pentru demitere.

Nu că a făcut ceva, n-a făcut nimic! Și pentru că nu a făcut nimic, votez pentru demitere. Asta e tema mea. Contra lui Becali!”, a spus Iftime, conform sport.ro.

Întrebat despre comentariile făcute în trecut de Gigi Becali, care sugerau că, în ciuda conflictelor, în final, îi împărtășește punctul de vedere, Iftime a răspuns:

De data asta nici nu poate fi vorba (n.r. - râde). E vorba de lipsa de acțiune a unui președinte de ligă. Eu zic că nu e atât de grav ca să fie demis pentru asta, dar trebuie să fie demis pentru că nu face nimic. Valeriu Iftime

Valeriu Iftime a spus și alt aspect care îl deranjează la modul în care LPF este condusă de Gino Iorgulescu:

„Trebuie să ai un președinte la Ligă, evident, nu ca domnul celălalt care vorbea continuu (n.r. - Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF).

Adică, de la unul care vorbea continuu la unul care nu vorbește deloc, trebuie unul de mijloc, care să aibă și idei și susținere”, a mai spus finanțatorul celor de la Botoșani.

Scandalul dintre conducerea Rapidului și conducerea LPF a pornit după ce Gino Iorgulescu a intervenit pentru schimbarea regulamentului FRF, printr-un Consiliu de Urgență condus de Răzvan Burleanu, permițând astfel înregistrarea lui Malcom Edjouma, pus inițial pe lista de plecări de la FCSB.

