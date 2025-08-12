Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând
Europa League

Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.08.2025, ora 13:31
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 13:31
  • Startul de sezon dezastruos al FCSB-ului își poate găsi explicația în faptul că în apărare s-au produs schimbări de la meci la meci: 9 jucători ca titulari  în doar 11 meciuri.
  • Urmează meciul retur cu Drita, decisiv pentru antamarea Conference League, iar apărarea va fi una folosită în premieră în 2025-2026

FCSB n-a avut aproape niciodată parte de un început de sezon, european și pe plan intern, atât de slab ca acum.

Cifrele din prima lună de competiție sunt absolut deziluzionante:

  • 11 meciuri jucate
  • 6 înfrângeri, dintre care 4 suportate în fața unor echipe slabe, precum D’Escaldes, Shkendija, Unirea Slobozia
  • 17 goluri încasate, o medie de peste 1,5 goluri pe meci
  • 10 meciuri în care a încasat cel puțin un gol
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Citește și
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Citește mai mult
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”

Dezastrul defensiv se poate explica prin faptul că linia de apărare, din fața portarului, s-a schimbat, fără nici o excepție, de la un meci la altul.

N-a existat niciodată aceeași defensivă de 4 oameni care să lege două partide.

ADVERSAR, SCORDEFENSIVA
CFR, 2-1 Cercel, Ngezana, M. Popescu, Radunovic
D’Escaldes, 3-1 Crețu, Ngezana, Baba Alhassan, Radunovic
Hermannstadt, 1-1 Cercel, Graovac, M. Popescu, Kiki
D’Escaldes, 1-2 Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic
Petrolul, 1-0 Pantea, Ngezana, M. Popescu, Kiki
Shkendija, 0-1 Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic
Farul, 1-2 Cercel, Ngezana, M. Popescu, Pantea
Shkendija, 1-2 Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic
Dinamo, 3-4 Cercel, Ngezana, M. Popescu, Radunovic
Drita, 3-2 Crețu, M. Popescu, Graovac, Pantea
Slobozia, 0-1 Crețu, Ngezana, Graovac, Kiki

FCSB a rulat nu mai puțin de 9 jucători în apărare în cele 11 meciuri. Există doar doi fotbaliști care au jucat mai mult de două meciuri consecutive: Ngezana și Mihai Popescu. Dintre ei, Popescu a jucat chiar 8 partide la rând, sud-africanul doar 6.

Defensiva standard, cea formată din Crețu, Ngezana, Mihai Popescu și Radunovic, are 3 meciuri împreună, toate pierdute: returul cu campioana Andorrei și dubla cu campioana Macedoniei.

Pentru următorul meci oficial, cel cu Drita, returul din turul 3 Europa League, care se va disputa joi, la Priștina, de la 21:00, campioana României va schimba iarăși față de cum s-a prezentat sâmbătă, la duelul cu Slobozia. Iar linia de apărare va fi alcătuită din Crețu, Ngezana, Mihai Popescu, Pantea.

FCSB, deși a avut până acum 9 defensive diferite în 11 meciuri, la returul cu Drita va folosi una care nu s-a aflat până acum la startul nici unui meci.

Singura dată când Crețu și Pantea au fost titulari în același timp s-a întâmplat chiar la primul meci cu Drita, dar atunci cuplul de stoperi a fost format din Mihai Popescu și Graovac. Ngezana a fost suspendat, dar poimâine va reveni titular.

Cum va arăta primul 11 FCSB la returul cu Drita

  • Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

A comparat Rapid cu Barcelona  Dur-Bozoancă, surprins de forța alb-vișiniilor în partea secundă: „În prima repriză n-au ajuns la poartă”
Superliga
09:58
A comparat Rapid cu Barcelona Dur-Bozoancă, surprins de forța alb-vișiniilor în partea secundă: „În prima repriză n-au ajuns la poartă”
Citește mai mult
A comparat Rapid cu Barcelona  Dur-Bozoancă, surprins de forța alb-vișiniilor în partea secundă: „În prima repriză n-au ajuns la poartă”
Controverse la Oțelul - Rapid FOTO. Faza care putea trimite cele trei puncte în Giulești. Specialist: „Sunt sigur că e penalty! ”
Superliga
00:15
Controverse la Oțelul - Rapid FOTO. Faza care putea trimite cele trei puncte în Giulești. Specialist: „Sunt sigur că e penalty!
Citește mai mult
Controverse la Oțelul - Rapid FOTO. Faza care putea trimite cele trei puncte în Giulești. Specialist: „Sunt sigur că e penalty! ”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
europa league fcsb defensiva drita
Știrile zilei din sport
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Nationala
09:00
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Citește mai mult
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Europa League
01:00
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Citește mai mult
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Campionate
12.08
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Citește mai mult
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Liga 2
12.08
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Citește mai mult
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:46
„N-o să fie ușor la PSV” Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man, după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
„N-o să fie ușor la PSV”  Basarab Panduru îl avertizează pe  Dennis Man , după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
11:38
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară  recordul mondial la săritura cu prăjina
10:34
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
10:03
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Diverse
12.08
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Citește mai mult
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Campionate
12.08
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Citește mai mult
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Superliga
12.08
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Citește mai mult
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul
Superliga
12.08
Rotaru și-a onorat promisiunea FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul și-a primit cadoul
Citește mai mult
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 19 rapid 29 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share