Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon

- Startul de sezon dezastruos al FCSB-ului își poate găsi explicația în faptul că în apărare s-au produs schimbări de la meci la meci: 9 jucători ca titulari în doar 11 meciuri.
- Urmează meciul retur cu Drita, decisiv pentru antamarea Conference League, iar apărarea va fi una folosită în premieră în 2025-2026
FCSB n-a avut aproape niciodată parte de un început de sezon, european și pe plan intern, atât de slab ca acum.
Cifrele din prima lună de competiție sunt absolut deziluzionante:
- 11 meciuri jucate
- 6 înfrângeri, dintre care 4 suportate în fața unor echipe slabe, precum D’Escaldes, Shkendija, Unirea Slobozia
- 17 goluri încasate, o medie de peste 1,5 goluri pe meci
- 10 meciuri în care a încasat cel puțin un gol
Dezastrul defensiv se poate explica prin faptul că linia de apărare, din fața portarului, s-a schimbat, fără nici o excepție, de la un meci la altul.
N-a existat niciodată aceeași defensivă de 4 oameni care să lege două partide.
|ADVERSAR, SCOR
|DEFENSIVA
|CFR, 2-1
|Cercel, Ngezana, M. Popescu, Radunovic
|D’Escaldes, 3-1
|Crețu, Ngezana, Baba Alhassan, Radunovic
|Hermannstadt, 1-1
|Cercel, Graovac, M. Popescu, Kiki
|D’Escaldes, 1-2
|Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic
|Petrolul, 1-0
|Pantea, Ngezana, M. Popescu, Kiki
|Shkendija, 0-1
|Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic
|Farul, 1-2
|Cercel, Ngezana, M. Popescu, Pantea
|Shkendija, 1-2
|Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic
|Dinamo, 3-4
|Cercel, Ngezana, M. Popescu, Radunovic
|Drita, 3-2
|Crețu, M. Popescu, Graovac, Pantea
|Slobozia, 0-1
|Crețu, Ngezana, Graovac, Kiki
FCSB a rulat nu mai puțin de 9 jucători în apărare în cele 11 meciuri. Există doar doi fotbaliști care au jucat mai mult de două meciuri consecutive: Ngezana și Mihai Popescu. Dintre ei, Popescu a jucat chiar 8 partide la rând, sud-africanul doar 6.
Defensiva standard, cea formată din Crețu, Ngezana, Mihai Popescu și Radunovic, are 3 meciuri împreună, toate pierdute: returul cu campioana Andorrei și dubla cu campioana Macedoniei.
Pentru următorul meci oficial, cel cu Drita, returul din turul 3 Europa League, care se va disputa joi, la Priștina, de la 21:00, campioana României va schimba iarăși față de cum s-a prezentat sâmbătă, la duelul cu Slobozia. Iar linia de apărare va fi alcătuită din Crețu, Ngezana, Mihai Popescu, Pantea.
FCSB, deși a avut până acum 9 defensive diferite în 11 meciuri, la returul cu Drita va folosi una care nu s-a aflat până acum la startul nici unui meci.
Singura dată când Crețu și Pantea au fost titulari în același timp s-a întâmplat chiar la primul meci cu Drita, dar atunci cuplul de stoperi a fost format din Mihai Popescu și Graovac. Ngezana a fost suspendat, dar poimâine va reveni titular.
Cum va arăta primul 11 FCSB la returul cu Drita
- Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea