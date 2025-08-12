Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon

Startul de sezon dezastruos al FCSB-ului își poate găsi explicația în faptul că în apărare s-au produs schimbări de la meci la meci: 9 jucători ca titulari în doar 11 meciuri.

Urmează meciul retur cu Drita, decisiv pentru antamarea Conference League, iar apărarea va fi una folosită în premieră în 2025-2026

FCSB n-a avut aproape niciodată parte de un început de sezon, european și pe plan intern, atât de slab ca acum.

Cifrele din prima lună de competiție sunt absolut deziluzionante:

11 meciuri jucate

6 înfrângeri, dintre care 4 suportate în fața unor echipe slabe, precum D’Escaldes, Shkendija, Unirea Slobozia

17 goluri încasate, o medie de peste 1,5 goluri pe meci

10 meciuri în care a încasat cel puțin un gol

Dezastrul defensiv se poate explica prin faptul că linia de apărare, din fața portarului, s-a schimbat, fără nici o excepție, de la un meci la altul.

N-a existat niciodată aceeași defensivă de 4 oameni care să lege două partide.

ADVERSAR, SCOR DEFENSIVA CFR, 2-1 Cercel, Ngezana, M. Popescu, Radunovic D’Escaldes, 3-1 Crețu, Ngezana, Baba Alhassan, Radunovic Hermannstadt, 1-1 Cercel, Graovac, M. Popescu, Kiki D’Escaldes, 1-2 Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic Petrolul, 1-0 Pantea, Ngezana, M. Popescu, Kiki Shkendija, 0-1 Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic Farul, 1-2 Cercel, Ngezana, M. Popescu, Pantea Shkendija, 1-2 Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic Dinamo, 3-4 Cercel, Ngezana, M. Popescu, Radunovic Drita, 3-2 Crețu, M. Popescu, Graovac, Pantea Slobozia, 0-1 Crețu, Ngezana, Graovac, Kiki

FCSB a rulat nu mai puțin de 9 jucători în apărare în cele 11 meciuri. Există doar doi fotbaliști care au jucat mai mult de două meciuri consecutive: Ngezana și Mihai Popescu. Dintre ei, Popescu a jucat chiar 8 partide la rând, sud-africanul doar 6.

Defensiva standard, cea formată din Crețu, Ngezana, Mihai Popescu și Radunovic, are 3 meciuri împreună, toate pierdute: returul cu campioana Andorrei și dubla cu campioana Macedoniei.

Pentru următorul meci oficial, cel cu Drita, returul din turul 3 Europa League, care se va disputa joi, la Priștina, de la 21:00, campioana României va schimba iarăși față de cum s-a prezentat sâmbătă, la duelul cu Slobozia. Iar linia de apărare va fi alcătuită din Crețu, Ngezana, Mihai Popescu, Pantea.

FCSB, deși a avut până acum 9 defensive diferite în 11 meciuri, la returul cu Drita va folosi una care nu s-a aflat până acum la startul nici unui meci.

Singura dată când Crețu și Pantea au fost titulari în același timp s-a întâmplat chiar la primul meci cu Drita, dar atunci cuplul de stoperi a fost format din Mihai Popescu și Graovac. Ngezana a fost suspendat, dar poimâine va reveni titular.

Cum va arăta primul 11 FCSB la returul cu Drita

Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

