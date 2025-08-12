S-a prăbușit pe teren  Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii

Arthur Rinderknech (30 de ani, #70 ATP) s-a prăbușit pe teren în meciul cu Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #28 ATP) de la Cincinnati Open.

Francezul a încercat să continue, dar s-a văzut nevoit să se retragă din cauza căldurii din SUA.

Turneul de la Cincinnati se desfășoară între 5 și 18 august în Ohio.

America, se confruntă cu o căldură insuportabilă. Jucătorii care au intrat pe teren luni, 11 august, au avut de înfruntat temperaturi de 32 de grade Celsius.

Arthur Rinderknech s-a prăbușit pe teren la Cincinnati Open

Francezul Rinderknech l-a întâlnit pe canadianul Felix Auger-Aliassime la turneul de la Cincinnati.

Primul set a fost foarte strâns, însă, în cele din urmă canadianul Aliassime l-a câștigat cu 7-6 după un tie-break.

În cel de-al doilea set, când Aliassime era pe punctul de a servi la scorul de 2-2, francezul Rinderknech s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii. Atât tenismenul canadian, cât și arbitrul au alergat spre el ca să încerce să-l ajute.

Rinderknech a revenit pe teren, dar s-a retras la scurt timp

Rinderknech a băut multă apă, s-a șters cu un prosop și s-a ridicat pentru a continua meciul. Numărul 70 mondial chiar a ridicat mâinile în semn de scuze față de adversarul său, scrie thesun.ie.

După doar două game-uri, ambele câștigate de Aliassime, Rinderknech a decis să se retragă la scorul de 7-6, 4-2.

Astfel, Felix Auger-Aliassime a avansat la turneul de la Cincinnati și îl va întâlni în turul următor pe câștigătorul dintre Stefanos Tsitsipas și Benjamin Bonzi.

Rinderknech, reacție amuzantă după meci

După meci, Rinderknech a avut o reacție amuzantă pe contul său de Instagram.

Francezul a postat un story în care rulau imaginile cu el prăbușit pe teren și a făcut haz de necaz: „Am încercat versiunea GreenSet a terenului.

Verdictul: Nu sunt deloc fan.

Mulțumesc mult pentru mesaje, totul este în regulă.

Un pahar mare de apă și o luăm de la capăt”.

Captură story Arthur Rinderknech

