S-a prăbușit pe teren  Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Arthur Rinderknech. Foto: IMAGO
Tenis

S-a prăbușit pe teren Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.08.2025, ora 11:07
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 11:07
  • Arthur Rinderknech (30 de ani, #70 ATP) s-a prăbușit pe teren în meciul cu Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #28 ATP) de la Cincinnati Open.
  • Francezul a încercat să continue, dar s-a văzut nevoit să se retragă din cauza căldurii din SUA.
  • Turneul de la Cincinnati se desfășoară între 5 și 18 august în Ohio.

America, se confruntă cu o căldură insuportabilă. Jucătorii care au intrat pe teren luni, 11 august, au avut de înfruntat temperaturi de 32 de grade Celsius.

„În prima repriză am dominat”  Laszlo Balint știe ce a făcut diferența în meciul cu Rapid: „Asta e realitatea, o știm cu toții”
Citește și
„În prima repriză am dominat” Laszlo Balint știe ce a făcut diferența în meciul cu Rapid: „Asta e realitatea, o știm cu toții”
Citește mai mult
„În prima repriză am dominat”  Laszlo Balint știe ce a făcut diferența în meciul cu Rapid: „Asta e realitatea, o știm cu toții”

Arthur Rinderknech s-a prăbușit pe teren la Cincinnati Open

Francezul Rinderknech l-a întâlnit pe canadianul Felix Auger-Aliassime la turneul de la Cincinnati.

Primul set a fost foarte strâns, însă, în cele din urmă canadianul Aliassime l-a câștigat cu 7-6 după un tie-break.

În cel de-al doilea set, când Aliassime era pe punctul de a servi la scorul de 2-2, francezul Rinderknech s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii. Atât tenismenul canadian, cât și arbitrul au alergat spre el ca să încerce să-l ajute.

Rinderknech a revenit pe teren, dar s-a retras la scurt timp

Rinderknech a băut multă apă, s-a șters cu un prosop și s-a ridicat pentru a continua meciul. Numărul 70 mondial chiar a ridicat mâinile în semn de scuze față de adversarul său, scrie thesun.ie.

După doar două game-uri, ambele câștigate de Aliassime, Rinderknech a decis să se retragă la scorul de 7-6, 4-2.

Astfel, Felix Auger-Aliassime a avansat la turneul de la Cincinnati și îl va întâlni în turul următor pe câștigătorul dintre Stefanos Tsitsipas și Benjamin Bonzi.

Rinderknech, reacție amuzantă după meci

După meci, Rinderknech a avut o reacție amuzantă pe contul său de Instagram.

Francezul a postat un story în care rulau imaginile cu el prăbușit pe teren și a făcut haz de necaz: „Am încercat versiunea GreenSet a terenului.

Verdictul: Nu sunt deloc fan.

Mulțumesc mult pentru mesaje, totul este în regulă.

Un pahar mare de apă și o luăm de la capăt”.

Captură story Arthur Rinderknech Captură story Arthur Rinderknech
Captură story Arthur Rinderknech

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Liga 2, etapa #2 Poli Iași, victorie la limită cu FC Bacău, în ultimul duel al rundei » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Liga 2
17:55
Liga 2, etapa #2 Poli Iași, victorie la limită cu FC Bacău, în ultimul duel al rundei » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 2, etapa #2 Poli Iași, victorie la limită cu FC Bacău, în ultimul duel al rundei » Toate rezultatele + clasamentul actualizat
A comparat Rapid cu Barcelona  Dur-Bozoancă, surprins de forța alb-vișiniilor în partea secundă: „În prima repriză n-au ajuns la poartă”
Superliga
09:58
A comparat Rapid cu Barcelona Dur-Bozoancă, surprins de forța alb-vișiniilor în partea secundă: „În prima repriză n-au ajuns la poartă”
Citește mai mult
A comparat Rapid cu Barcelona  Dur-Bozoancă, surprins de forța alb-vișiniilor în partea secundă: „În prima repriză n-au ajuns la poartă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
tenis felix auger aliassime cincinnati open arthur rinderknech
Știrile zilei din sport
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Nationala
09:00
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Citește mai mult
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Europa League
01:00
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Citește mai mult
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Campionate
12.08
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Citește mai mult
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Liga 2
12.08
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Citește mai mult
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:46
„N-o să fie ușor la PSV” Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man, după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
„N-o să fie ușor la PSV”  Basarab Panduru îl avertizează pe  Dennis Man , după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
11:38
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară  recordul mondial la săritura cu prăjina
10:34
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
10:03
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Diverse
12.08
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Citește mai mult
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Campionate
12.08
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Citește mai mult
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Superliga
12.08
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Citește mai mult
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul
Superliga
12.08
Rotaru și-a onorat promisiunea FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul și-a primit cadoul
Citește mai mult
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 19 rapid 29 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share