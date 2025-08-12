Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare

Ronnie Stam (41 de ani), fost jucător la Wigan, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru trafic de droguri.

Valoarea cocainei introduse în Olanda se ridică la 48 de milioane de lire sterline.

Ronnie Stam a fost condamnat la închisoare

Ronnie Stam a fost condamnat la 7 ani de înschisoare. El a fost arestat în iuni, iar acum a fost găsit vinovat de trafic cu peste 727 de kilograme de cocaină, scrie thesun.co.uk.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Stam a fost obligat să plătească 1,4 milioane de lire sterline provenite din profiturile ilegale.

Olandezul a mai fost acuzat că ar fi deținut și drogul MDMA, dar și protoxid de azot, cunoscut ca „gaz ilariant”.

359 de meciuri a jucat Ronnie Stam în toată cariera sa

Ronnie Stam risca 13 ani de închisoare pentru că este considerat un „personaj” important în lumea drogurilor din Olanda. Cu toate acestea, fostul jucător olandez a primit 7 ani de închisoare.

Ronnie Stam a negat, inițial, acuzările: „Nu am avut nicio legătură”

Stam a negat, inițial, implicarea sa în lumea drogurilor, dar și-a recunoscut, în cele din urmă, vinovăția.

„A fost o prostie să mă alătur acelor tipi. Nu am avut nicio legătură cu acele loturi mari de cocaină. M-au ținut departe de toată treaba asta”, a declarat Ronnie Stam, potrivit sursei citate.

Ulterior, olandezul și-a recunoscut vina și a spus că a fost implicat într-o introducere ilegală de 20 de kilograme de cocaină din Brazilia în Germania.

Poliția a făcut o razie în 6 case și o rulotă și s-a descoperit suma de 85.000 de lire sterline în numerar, scrie thesun.co.uk.

De asemenea, părinții, fratele și sora fostului fotbalist au fost arestați pentru că sunt considerați suspecți în contrabanda de droguri.

Ronnie Stam a evoluat în cariera sa pentru NAC Breda, Twente, Wigan și Standard Liege. S-a retras în anul 2016 după ce a revenit la NAC Breda.

Trofeele câștigate de Ronnie Stam:

1X Cupa Angliei

1X Campionatul Olandei

