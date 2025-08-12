„Vrei să dau un copil afară din arenă?!” VIDEO. Emma Răducanu,  deranjată de plânsetele unui copil la meciul cu Sabalenka! Reacția publicului
Emma Răducanu. Foto: IMAGO
„Vrei să dau un copil afară din arenă?!” VIDEO. Emma Răducanu, deranjată de plânsetele unui copil la meciul cu Sabalenka! Reacția publicului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.08.2025, ora 12:50
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 12:50
  • Emma Răducanu (22 de ani, #39 WTA) a fost distrasă de plânsetele unui copil din public, la meciul din turul 3 al turneului de la Cincinnati, cu Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA).
  • Răducanu a pierdut, scor 6-7, 6-4, 6-7.

Sabalenka merge mai departe și va o întâlni, în optimile de finală, pe Jessica Bouzas Maneiro (22 de ani, #42 WTA).

Emma Răducanu, distrasă de plânsetele unui copil în meciul cu Sabalenka

În meciul împotriva numărului 1 WTA, Emma Răducanu a fost distrasă de plânsetele constante unui copil din public. Acest fapt a împiedicat-o când încerca să servească, scrie si.com.

Amuzată, dar și puțin enervată de situația creată, Emma Răducanu i-a spus arbitrului: „Au trecut cam 10 minute”.(n.r. - de când copilul plângea).

„E doar un copil. Vrei să-l dau afară din arenă?!”, a întrebat-o arbitra de scaun. Emma a făcut semn că da, iar, din public, s-au auzit voci în care susțineau evacuarea copilului.

„OK, putem face asta, dar, pentru moment, trebuie să continuăm”, a mai spus arbitra.

În cele din urmă, sportiva cu origini române a continuat jocul și a câștigat acel punct după ce Sabalenka a ratat o execuție simplă.

N-a fost de ajuns, pentru că Sabalenka s-a dovedit a fi mai puternică și a câștigat, în cele din urmă, partida.

Emma Răducanu lucrează cu fostul antrenor al lui Rafa Nadal

Emma Răducanu și-a schimbat recent antrenorul, chiar înainte de turneul de la Flushing Meadows, acolo unde britanica a cunoscut gloria în urmă cu patru ani.

Aceasta l-a adus în echipa ei pe Francis Roig (57 de ani), tehnician cu multă experiență, cunoscut pentru colaborarea îndelungată cu Rafael Nadal.

