Vlad Dragomir, la un pas de UCL  Pafos, marea surpriză a preliminariilor! Coșmarul lui Petrescu a eliminat-o pe Dinamo Kiev

PAFOS - DINAMO KIEV 2-0 (1-0, în tur). Campioana din Cipru, la care evoluează și Vlad Dragomir (26 de ani), a obținut calificarea în play-off-ul UEFA Champions League.

După victoria din manșa tur, Pafos a deschis rapid scorul prin Mislav Orsic. Fostul jucător al celor de la Dinamo Zagreb a punctat încă din minutul 2.

Vlad Dragomir și Pafos, în play-off -ul Champions League

Joao Correia a risipit toate emoțiile formației din Cipru după pauză. Atacantul născut în Portugalia a stabilit scorul final al partidei, cu reușita din minutul 55.

Vlad Dragomir a fost din nou titular la Pafos și a fost înlocuit în minutul 67 al întâlnirii, cu Domingos Quina. Mijlocaș ofensiv la bază, internaționalul român a fost folosit ca număr 9.

Transferat în urmă cu o săptămână de Pafos, David Luiz (38 de ani), fostul fundaș al celor de la Chelsea sau PSG, a văzut partida din tribune. La pauză, brazilianul a fost prezentat pe stadion, în fața suporterilor.

Pentru un loc în grupa XXL din Liga Campionilor, Pafos se va duela cu Steaua Roșie Belgrad, campioana Serbiei, care a eliminat Lech Poznan.

În cazul în care va fi eliminată, campioana din Cipru va merge automat în faza principală din Europa League.

Pafos, coșmarul lui Petrescu

Anul trecut, ciprioții au reușit s-o elimine pe CFR Cluj din cupele europene. Pafos a câștigat play-off-ul de calificare în Conference League împotriva ardelenilor cu scorul de 3-1 la general.

În tur, CFR a reușit să câștige cu 1-0, dar Pafos a câștigat categoric manșa secundă și a mers mai departe în faza principală a competiției.

Acolo, ciprioții au obținut 10 puncte din meciurile cu Petrocub, Heidenheim, Astana, Fiorentina, Celje și Lugano. A eliminat-o pe Omonia Nicosia în șaisprezecimi, după care a cedat în optimi în fața suedezilor de la Djugarden.

2 trofee are în palmares Pafos: o cupă și un campionat

