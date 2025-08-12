BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro

Adunarea Generală a LPF a fost organizată astăzi la LPF cu participarea tuturor cluburilor din Liga 1.

S-a supus la vot noul contract de drepturi TV, până în 2035 și a fost aprobat: 15 voturi pro și o singură abținere, Dinamo.

Valoarea contractului se mărește chiar din acest sezon și va ajunge să depășească 40 de milioane de euro pe sezon, începând din 2032.

Tot fotbalul românesc aștepta astăzi o ședință furtunoasă a Ligii Profesioniste de Fotbal, după ce luni, Dan Șucu îi solicitase demisia lui Gino Iorgulescu.

Până la urmă, vestea bombă din această Adunare a venit din cu totul altă direcție, nu din cea a conflictului dintre patronul Rapidului și șeful Ligii.

Bombă cu drepturile TV din Liga 1!

S-a supus la vot prelungirea contractului de drepturi TV în Superliga până în sezonul 2035. Actuala înțelegere expira în vara lui 2027.

15 dintre cele 16 cluburi au votat că sunt de acord cu extinderea noului contract. Nimeni nu s-a opus, a existat o singură abținere, din partea lui Dinamo, care a argumentat poziția pe care a avut-o:

„Nu am venit pregătiți pentru acest subiect, astfel că nu putem să ne exprimăm, motiv pentru care ne abținem”.

Contract de aproape 400 de milioane de euro pentru drepturile TV

Extinderea contractului s-a realizat cu aceeași firmă care deține și acum drepturile TV, e vorba de EAD Interactive, deținută de Orlando Nicoară. S-a propus o mărire cu 1.000.000 de euro încă din acest sezon, ceea ce înseamnă un salt de la 30 la 31 de milioane de euro, fără TVA.

Mai mult, începând din campionatul 2032-2033, valoarea contractului va urca la 35,5 milioane de euro, ceea ce înseamnă că, inclusiv cu TVA, va depăși bariera de 40 de milioane de euro , nivel despre care Gino Iorgulescu anunța că vrea să-l atingă.

Practic, pentru următorul deceniu, exclusiv din drepturile TV, campionatul intern se bazează pe aproape 400 de milioane de euro, cu tot cu TVA, bani pe care cluburile îi vor împărți ca și până acum, în funcție de mai multe criterii:

o treime se împarte în mod egal,

altă treime în funcție de clasarea de la finalul sezonului precedent

ultima treime raportat la poziția de la finalul sezonului regulat în curs.

Cum a evoluat valoarea drepturilor TV în Liga 1

Perioada Cine a transmis Suma anuală (inclusiv TVA) 2000-2004 Pro TV 3.000.000 2004-2008 Telesport 7.000.000 2008-2011 RCS&RDS și Antena 1 34.000.000 2011-2014 RCS&RDS, Romtelecom, Antena 1 34.000.000 2014-2019 Intel Sky Broadcast 33.000.000 2019-2025 EAD 34.000.000 2025-2032 EAD 36.500.000 2032-2035 EAD 43.000.000

