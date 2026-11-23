Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Ionuț Luțu (51 de ani), oficialul roș-albaștrilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

GOLAZO.ro anunțat recent că Luțu a suferit o operație în urma unei crize de bilă, investigațiile arătând și prezența unei pietre de mari dimensiuni la nivelul rinichilor.

Oficialul trebuie să fie supus din nou unei intervenții chirurgicale, după ce medicii au descoperit o infecție în zona respectivă.

Gigi Becali, detalii despre starea de sănătate a lui Ionuț Luțu: „O să-l opereze”

Gigi Becali a vorbit despre problemele cu care se confruntă Ionuț Luțu și a dezvăluit obiceiul nesănătos pe care îl avea oficialul FCSB.

„E mai bine. El a avut ceva la rinichi, o piatră mare. A avut și o infecție și nu a putut să fie operat. Dar acum o să-l opereze.

Eu îi spuneam: «Băi, nu mai bea Coca-Cola». I le aruncam la gunoi. El a început să le ascundă și după aia am aflat că el le ascunde de mine și tot bea pe ascuns Coca-Cola. «Nu mai bea Coca-Cola, că o să mori!».

Acum a zis: «Chiar că era să mor, nu o să mai beau asta». Are ficatul distrus și pietre la rinichi. O să vedem dacă mai bea Coca-Cola”, a declarat Gigi Becali într-un interviu pentru GSP.

Ionuț Luțu, om important la FCSB

Becali a anunțat că toate recomandările de jucători vor trece de acum înainte pe la Ionuț Luțu, după plecarea lui Mihai Stoica de la club.

Ionuț Luțu i s-a alăturat lui Gigi Becali în anul 2010, imediat după ce s-a retras din activitate.

Fostul mijlocaș ofensiv deține licența A, dar a picat de două ori examenul pentru licența Pro. În schimb, anul trecut a absolvit cursurile de director sportiv organizate de FRF.

FOTO. FC Argeș - FCSB 0-0, ultimul meci jucat de „roș-albaștri”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport