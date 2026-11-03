Model unic în lume  FOTO. Starul lui Liverpool și-a achiziționat un bolid complet personalizat, în valoare de 750.000 de euro +13 foto
Foto: captură X/@lnstantFoot
Campionate

Model unic în lume FOTO. Starul lui Liverpool și-a achiziționat un bolid complet personalizat, în valoare de 750.000 de euro

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 16:13
  • Hugo Ekitike (24 de ani), atacantul lui Liverpool, și-a achiziționat un Lamborghini Revuelto personalizat în întregime, unic în lume.
  • Detalii tehnice despre acest autovehicul și cât a costat, mai jos în articol.
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Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare este surprins momentul când supercarul este livrat cu o platformă la domiciliul fotbalistului din Marea Britanie.

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FOTO. Hugo Ekitike, achiziție de lux: un Lamborghini Revuelto unic în lume

Modelul are culoarea alb mat, prezintă mai multe linii agresive și conține elemente din fibră de carbon, LED-uri roșii și jante albe.

Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot
Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot

Galerie foto (13 imagini)

Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot
+13 Foto
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Autovehiculul este personalizat în întregime după preferințele atacantului lui Liverpool, finisaje care au fost realizate de Centurion Motors, o companie specializată în automobile de lux, conform tribuna.com.

Acest Lamborghini Revuelto deține un motor V12 aspirat natural, de 6,5 litri, cu trei motoare electrice, dezvoltând o putere totală de aproximativ 1.015 cai putere.

Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot
Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot

Galerie foto (13 imagini)

Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot Noul Lamborghini Revuelto cumpărat de Hugo Ekitike. Foto: captură X/@lnstantFoot
+13 Foto
labels.photo-gallery

Modelul creat de celebrul producător italian accelerează de la 0 la 100 km/h în aproximativ 2,5 secunde și poate atinge o viteză maximă de peste 350 km/h.

Exemplarul lui Ekitike se remarcă printr-o vopsea albă mată, inclusiv pe elemente care, în mod obișnuit, erau din fibră de carbon sau vopsite în alte culori.

Valoarea mașinii este estimată la aproximativ 750.000 de euro, conform publicației franceze Sportune.

între 240.000 și 300.000 de euro
ar fi salariul săptămânal al lui Hugo Ekitike la Liverpool

Ekitike chiar s-a urcat la volanul noii sale mașini și a condus-o prin oraș, fiind plăcut surprins de aspectul pe care îl are.

Ekitike nu a evoluat în acest sezon pentru Liverpool

Hugo Ekitike a suferit o accidentare gravă în luna aprilie a acestui an, în returul „sferturilor” Ligii Campionilor împotriva lui PSG.

Francezul a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile, a fost operat ulterior și va reveni, cel mai probabil, la începutul anului 2027.

Din cauza accidentării suferite, Ekitike a ratat convocarea la Campionatul Mondial din această vară și nu a jucat în acest sezon pentru Liverpool.

80 de milioane de euro
este cota de piață a lui Hugo Ekitike, conform Transfermarkt

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