Incident terifiant în SUA FOTO. Panică pe stadion. Un elicopter militar a fost „atacat” de artificii înainte de un meci din NFL +8 foto
Un foc de artificii a trecut la mică distanță de un elicopter militar Foto: captură VIDEO X
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Incident terifiant în SUA FOTO. Panică pe stadion. Un elicopter militar a fost „atacat” de artificii înainte de un meci din NFL

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 22:52
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 22:52
  • Spectacolul de dinaintea meciului dintre Seattle Seahawks și Chicago Bears a fost la un pas să se transforme într-o tragedie.
  • Focurile de artificii au trecut la mică distanță de un elicopter militar.
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Înaintea confruntării de pe Lumen Field, patru elicoptere Sikorsky UH-60M Black Hawk ale armatei americane au survolat stadionul în cadrul ceremoniei premergătoare partidei.

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FOTO. Un foc de artificii a trecut la mică distanță de un elicopter militar înaintea unui meci din NFL

În timp ce aeronavele survolau stadionul, organizatorii au lansat focuri de artificii deasupra ecranului din incinta arenei, iar tot spectacolul a fost la un pas să se transforme într-un dezastru.

Primele trei elicoptere au survolat cu succes stadionul înainte de începerea spectacolului de articifii, însă cel de-al patrulea elicopter se afla încă în apropiere în momentul în care efectele pirotehnice ale stadionului au fost declanșate.

Din fericire, acesta nu a fost lovit, deși artificiile au trecut foarte aproape de aeronavă.

Galerie foto (8 imagini)

Un foc de artificii a trecut la mică distanță de un elicopter militar înaintea meciului dintre Seattle Seahawks și Chicago Bears Foto captură VIDEO X .jpeg Un foc de artificii a trecut la mică distanță de un elicopter militar înaintea meciului dintre Seattle Seahawks și Chicago Bears Foto captură VIDEO X .jpeg Un foc de artificii a trecut la mică distanță de un elicopter militar înaintea meciului dintre Seattle Seahawks și Chicago Bears Foto captură VIDEO X .jpeg Un foc de artificii a trecut la mică distanță de un elicopter militar înaintea meciului dintre Seattle Seahawks și Chicago Bears Foto captură VIDEO X .jpeg Un foc de artificii a trecut la mică distanță de un elicopter militar înaintea meciului dintre Seattle Seahawks și Chicago Bears Foto captură VIDEO X jpeg
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Survolul a făcut parte din ceremonia de intonare a imnului național dinaintea meciului din NFL, la care au asistat aproximativ 70.000 de spectatori.

Deși aparițiile elicopterelor militare sunt un element obișnuit al marilor evenimente sportive din Statele Unite, incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la coordonarea dintre organizatorii evenimentului și echipajele de zbor militare.

Momentul s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, iar mai mulți utilizatori au reacționat:

  • „Cineva din camera de control are cea mai proastă seară de luni din viața lui”
  • „Aș fi atât de îngrozit dacă aș fi în elicopterul ăla.”
  • „Black Hawk-ul este construit, într-un fel, să facă față unor astfel de situații.”
  • „Din câte știu, sunt proiectate să reziste la gloanțe, așa că probabil nu ar fi avut probleme”, au fost câteva reacții, potrivit thesun.co.uk.

Pe teren, Chicago Bears s-a impus, scor 34-17.

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