Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că nu mai este interesat de Jovo Lukic (27 de ani), atacantul lui U Cluj, după prestația sa din meciul România - Bosnia, scor 2-4.

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Lukic a jucat doar 16 minute în duelul cu România de pe Arena Națională și a avut o ocazie mare de a înscrie, dar a trimis mingea mult peste poartă.

Gigi Becali a luat decizia în privința lui Lukic: „Nu mă mai interesează”

Jovo Lukic a fost dorit cu insistență de FCSB în perioada de transferuri din vară, dar mutarea nu s-a concretizat. Conducerea lui U Cluj nu a acceptat oferta de 2 milioane de euro din partea roș-albaștrilor.

După ce a văzut că Lukic nu a fost titular la naționala Bosniei, Gigi Becali a ajuns la o concluzie în privința atacantului.

„Dacă el nu joacă titular pentru Bosnia, nu mă mai interesează. Aia nu e o mare echipă. Sunt prea slabi. Numai că noi am fost mai slabi decât ei”, a declarat Gigi Becali, citat de sport.ro.

FOTO. România - Bosnia, scor 2-4, în Liga Națiunilor

Jovo Lukic a ajuns în România în 2024, la Universitatea Craiova, de la Borac Banja Luka, unde nu a avut parte de foarte multe reușite. A fost golgheterul campionatului în sezonul trecut, când a marcat 18 goluri.

Atacantul a participat și la CM 2026 cu naționala Bosniei, reușind să marcheze chiar în primul meci, 1-1 contra Canadei.

2,2 milioane de euro este cota de piață a lui Jovo Lukic, conform Transfermarkt

În acest sezon, atacantul bosniac a jucat 9 meciuri pentru U Cluj în toate competițiile, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere 2 pase decisive.

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