„Poate lumea nu mă va crede” Explicația dinamovistului Danny Armstrong pentru semnul distinctiv de pe teren

Danny Armstrong, 28 de ani, e cel mai în formă fotbalist al lui Dinamo și unul dintre starurile Superligii în acest sezon

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Scoțianul are 8 pase de gol și 4 goluri în cele 10 meciuri jucate pentru „câini”.

Unul dintre semnele sale distinctive pe teren este bandajul asemănător lui Karim Benzema sau jucătorilor de la Barcelona, pe care-l poartă la mâna stângă.

Armstrong și-a rupt de două ori un os de la încheietură

Fotbalistul a explicat în trecut care e motivul.

„Mă întreabă des lumea, oamenii cred că e o chestie de modă, dar nici măcar nu arată bine!

Mi-am rupt un os de la încheietură de două ori, așa că o bandajez. O dată nu am făcut-o, iar la antrenament am căzut pe mână și am fracturat osul iar.

Poate e și o mică superstiție în mintea mea, că dacă nu pun bandajul se va fractura iar.

Dar asta e povestea, poate lumea nu mă va crede, dar chiar asta e!”, spunea Armstrong pentru PLZ Soccer‬, acum 2 ani.

Armstrong avea bandajul și pe când evolua la Kilmarnock FOTO Imago

Dinamoviștii sperau ca fotbalistul să fie chemat la naționala Scoției, datorită prestațiilor sale excelente din România. Armstrong nu a fost însă pe lista lui Sebastien Pocognoli, dar nu a lăsat dezamăgirea să-l împiedice să trăiască unul dintre cele mai importante momente din viața lui.

A plecat într-o mini-vacanță în Franța, unde a cerut-o de soție pe Lauren, mama fiicei lui de 2 ani, Darby:

Danny Armstrong a cerut-o de soție pe Lauren

Dinamo a reluat deja pregătirile și va juca următorul meci pe 9 octombrie, la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi.

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