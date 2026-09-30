„Poate lumea nu mă va crede” Explicația dinamovistului Danny Armstrong pentru semnul distinctiv de pe teren +47 foto
Danny Armstrong
Superliga

„Poate lumea nu mă va crede” Explicația dinamovistului Danny Armstrong pentru semnul distinctiv de pe teren

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 20:03
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 20:16
  • Danny Armstrong, 28 de ani, e cel mai în formă fotbalist al lui Dinamo și unul dintre starurile Superligii în acest sezon
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Scoțianul are 8 pase de gol și 4 goluri în cele 10 meciuri jucate pentru „câini”.

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Unul dintre semnele sale distinctive pe teren este bandajul asemănător lui Karim Benzema sau jucătorilor de la Barcelona, pe care-l poartă la mâna stângă.

Armstrong și-a rupt de două ori un os de la încheietură

Fotbalistul a explicat în trecut care e motivul.

„Mă întreabă des lumea, oamenii cred că e o chestie de modă, dar nici măcar nu arată bine!

Mi-am rupt un os de la încheietură de două ori, așa că o bandajez. O dată nu am făcut-o, iar la antrenament am căzut pe mână și am fracturat osul iar.

Poate e și o mică superstiție în mintea mea, că dacă nu pun bandajul se va fractura iar.

Dar asta e povestea, poate lumea nu mă va crede, dar chiar asta e!”, spunea Armstrong pentru PLZ Soccer‬, acum 2 ani.

Armstrong avea bandajul și pe când evolua la Kilmarnock FOTO Imago Armstrong avea bandajul și pe când evolua la Kilmarnock FOTO Imago
Armstrong avea bandajul și pe când evolua la Kilmarnock FOTO Imago

Dinamoviștii sperau ca fotbalistul să fie chemat la naționala Scoției, datorită prestațiilor sale excelente din România. Armstrong nu a fost însă pe lista lui Sebastien Pocognoli, dar nu a lăsat dezamăgirea să-l împiedice să trăiască unul dintre cele mai importante momente din viața lui.

A plecat într-o mini-vacanță în Franța, unde a cerut-o de soție pe Lauren, mama fiicei lui de 2 ani, Darby:

Danny Armstrong a cerut-o de soție pe Lauren Danny Armstrong a cerut-o de soție pe Lauren
Danny Armstrong a cerut-o de soție pe Lauren

Dinamo a reluat deja pregătirile și va juca următorul meci pe 9 octombrie, la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi.

Dinamo - U Cluj Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - U Cluj Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

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