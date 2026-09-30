Arbeloa, la fel ca în Superliga  Riscă o sancțiune dură după acuzațiile de corupție aduse arbitrilor

Alvaro Arbeloa (43 de ani), antrenorul lui Fulham, riscă să fie amendat și sancționat după ce a criticat dur arbitrajul din meciul cu Manchester United, scor 1-1, de pe 20 septembrie.

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Fulham deschisese scorul după autogolul lui Lisandro Martinez, iar echipa lui Arbeloa era aproape să obțină prima victorie din acest sezon din Premier League.

Matheus Cunha a egalat în ultimele minute, partida s-a încheiat la egalitate, iar tehnicianul a contestat dur arbitrajul.

Arbeloa, la fel ca în Superliga. Riscă o sancțiune dură după acuzațiile aduse arbitrajului

Alvaro Arbeloa a fost acuzat de Federația Engleză de Fotbal (FA) de comportament nesportiv după declarațiile de la finalul partidei cu Manchester United și riscă să fie amendat și suspendat.

După meciul din Premier League, tehnicianul a criticat dur arbitrajul.

„Toate deciziile au fost în favoarea lor și știam, după meciul cu Manchester City (câștigat de City cu 1-0 în fața lui United), că nu o vor lăsa pe Manchester United să piardă. Meritam puțin mai mult.

Am fost atât de aproape. Am avut din nou puțin ghinion. Știam că va fi greu împotriva unei echipe atât de mari.

Știam ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Am văzut ce a făcut arbitrul în toate meciurile, așa că a fost un meci dificil. Și am avut ghinion”, a declarat Arbeloa, conform thesun.co.uk.

Federația Engleză a transmis ulterior un comunicat prin care îl acuză pe Arbeloa de comportament nesportiv.

„Alvaro Arbeloa a fost acuzat de comportament nesportiv pentru declarațiile făcute după meciul de Premier League dintre Fulham și Manchester United, disputat duminică, 20 septembrie.

Se susține că antrenorul lui Fulham a avut un comportament necorespunzător, făcând într-un interviu de după meci afirmații care sugerează părtinire și/sau pun la îndoială integritatea unui arbitru.

Alvaro Arbeloa are termen până joi, 1 octombrie, pentru a oferi un răspuns”, a transmis FA.

În luna aprilie a acestui an, Marco Silva, fostul antrenor de la Fulham, a fost pedepsit cu o etapă de suspendare și o amendă de aproximativ 100.000 de euro pentru declarații similare, după eșecul suferit cu West Ham, scor 0-1.

Situație asemănătoare în Superliga

Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, a primit un avertisment și o amendă de 2.500 de lei din partea Comisiei de Disciplină și Etică a FRF după ce a criticat dur arbitrajul din meciul cu Rapid, scor 1-3, în etapa #10.

Acesta a pus sub semnul întrebării inclusiv felul în care sunt trasate liniile de ofsaid cu ajutorul sistemului VAR.

„Tot timpul vinovații sunt jucătorii, care nu au voie să comenteze. Îi înțeleg și pe ei, pentru că pur și simplu sunt frustrări foarte mari...

Uitați-vă la deciziile care se iau cu acest VAR. Se trag liniile 10-15 minute până se trag cum trebuie să se tragă. Se găsește soluția ideală și sunt chemați jucătorii sau antrenorii la comisii.

Arbitrii, etapa următoare sau peste două-trei, arbitrează din nou. Și iarăși fac aceleași greșeli și arbitrează din nou.

Și iarăși noi, pe la comisii, plătim amenzi, jucătorii la fel, iar ei își văd de treaba lor și totul e foarte bine”, a spus Bogdan Andone.

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