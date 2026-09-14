Vlad Soare, fostul președinte al ONJN demis recent de premierul Bolojan, explică de ce site-uri suspendate acum un an sunt încă accesibile în România

El susține că piața neagră a jocurilor de noroc este alimentată de un „întreg ecosistem”, din care fac parte inclusiv procesatori de plăți și marile platforme precum Google sau Meta / Facebook.

Plățile către site-urile de pariuri ilegale sunt camuflate sub denumiri precum „flori”, „pizza” sau „spălătorie auto”, pentru a fi mai greu de identificat.

Detalii despre stadiul de dezvoltare a instrumentelor necesare pentru detectarea și blocarea operatorilor ilegali, în dialogul de mai jos

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Domnule Vlad Soare, în august ați fost demis peste noapte de la șefia Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. De ce?

Motivele nu mi-au fost comunicate și aș putea să speculez, dar nu vreau să o fac. Tot ce cunosc este că propunerea de demitere nu a venit din partea Ministerului de Finanțe. Este o decizie administrativă luată de premierul Bolojan și o respect.

Funcția de președinte ONJN este decisă politic. Și dumneavoastră tot politic ați fost numit, nu? Adică n-ați dat un concurs în sensul ăsta.

Nicio numire de demnitate publică în România, conform legii, nu se face prin concurs, pentru că este o diferență între calitatea de funcționar public și calitatea de demnitar public. Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc are calitatea de demnitar, fiind o funcție asimilată celei de secretar de stat. Sunt numiri politice, dar nu înseamnă că se fac doar numiri din rândul membrilor de partid. De exemplu, eu sunt mai degrabă un tehnocrat. Nu am avut afiliere politică.

Ok. Dar de ce considerați că dumneavoastră ați fost numit în 2025 pe principii de meritocrație, iar acum, când ați fost schimbat cu Valentin Tomescu, în cazul lui nu s-a întâmplat la fel?

Eu am spus doar că mi-ar fi plăcut să am o discuție în care să pot să arăt care au fost rezultatele mandatului meu. Și ulterior să văd o numire care să respecte măcar niște principii de transparență. Eu, la momentul la care am fost numit, fusesem și director al Loteriei Române. Cunoșteam foarte bine domeniul. Evident, s-a scris și, în mod legitim, au fost și suspiciuni că...

...că sunteți omul industriei.

...că sunt omul industriei. Dar cred că rezultatele la finalul celor 16 luni de mandat arată foarte clar că am servit în special interesele statului român, iar cifrele pot vorbi în sensul ăsta. Adică au fost peste 70 de licențe revocate, 11.000 de acte de control făcute, 300 de mijloace de joc indisponibilizate, amenzi în valoare de 10 milioane de lei, pentru prima oară platforme online suspendate în istoria Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, peste 1.300 de site-uri puse pe blacklist (cam câte blocase oficiul până la venirea mea), modificări legislative. Suntem singura țară care are astăzi sistem de geolocalizare pe mijloacele de joc (n.r. pe aparatele de tip păcănele), coduri QR pe mijloacele de joc care prin scanare trimit la un registru public al mijloacelor de joc. Sunt niște rezultate care cred că vorbesc în numele meu. Evident, se puteau face și niște lucruri mai bine.

Vlad Soare, avocat și lector universitar la Facultatea de Drept, a fost președintele ONJN în perioada aprilie 2025 - august 2026

Pe de altă parte, la ONJN au fost și percheziții DNA, și oameni acuzați că lucrează în favoarea industriei. Au fost și rapoarte ale Curții de Conturi care acuzau o grămadă de lucruri.

Eu am preluat (n.r. în aprilie 2025) o instituție care avea foarte multe vulnerabilități și niciodată nu am contestat asta. Din punctul meu de vedere, este foarte bine că au existat acțiuni ale organelor de urmărire penală, iar noi am făcut peste 40 de plângeri penale în această perioadă. De asemenea, este foarte bine că Curtea de Conturi a efectuat acele controale. De menționat este că perioada care a fost supusă controlului nu a vizat mandatul meu. Până la finalizarea celui de-al doilea raport - raportul de follow-up care a vizat mandatul meu -, problemele sesizate de Curte fuseseră deja rezolvate. În plus, eu am semnalat încă din luna februarie exact aceleași aspecte pe care Curtea le-a prezentat ulterior, și anume: plăți care nu păreau că au fost făcute corect, manipulări ale bazei de taxare denumită GGR, lipsa accesului pe serverele în oglindă ale operatorilor online. Dar toate aceste lucruri au fost remediate în mandatul meu..

Ați punctat, malițios, că prejudiciul de 100 de milioane de lei remarcat de Curtea de Conturi a fost făcut pe vremea în care noul președinte Valentin Tomescu, cel care v-a înlocuit, era în conducerea instituției.

Este un adevăr. El era în conducerea instituției, a ocupat o vreme funcția de director al Direcției Control. Asta nu înseamnă că prejudiciul este imputabil dumnealui. Apoi, ideea acelui prejudiciu trebuie calificată și din perspectivă legală. Când am preluat mandatul, unul dintre obiective a fost să recuperez acei bani, am demarat toate acțiunile pentru recuperarea acelor bani și banii vor fi recuperați.

Reluăm: ați spus că prejudiciul a fost făcut în perioada în care cel care v-a înlocuit acum, noul președinte, era parte din conducerea ONJN. Totuși, când ați aflat chestia asta, doar l-ați mutat de pe o funcție pe alta în cadrul instituției, în loc să semnalați eventuala vulnerabilitate către autorități sau …

Când ocupi o funcție în cadrul unei autorități publice, oricât de mult ai vrea să te comporți ca în privat, există foarte multe limitări legislative. Nu poți să schimbi un om de pe o funcție publică ocupată prin concurs. Domnul Tomescu nu putea fi eliminat din instituție … Totodată, trebuie să afirmăm corect cum stau lucrurile: domnului Tomescu nu-i poate fi imputat acest prejudiciu, ci pur și simplu eu am constatat că la momentul respectiv el era parte din managementul instituției. Iarăși, trebuie să fim corecți și să analizăm din perspectiva legală dacă el este sau nu un prejudiciu, dacă este făcut cu intenție sau dacă este în urma unei interpretări legale ... Când o taxă a fost majorată, ONJN a interpretat că ea nu se aplică autorizațiilor în curs. Interpretarea are susținere juridică, dacă mă întrebați pe mine. E adevărat, eu nu cred că ea este cea corectă, ci că interpretarea care a făcut-o Curtea e cea justă, și anume că majorarea taxelor se aplică inclusiv actelor care sunt deja emise. Din această interpretare a rezultat acel prejudiciu de 100 de milioane de lei (n.r. aprox 20 de milioane de euro). În realitate, deci, prejudiciul nu este făcut cu intenție.

Asta n-aveți de unde să știți, că până la urmă acea interpretare a favorizat industria...

Aveți perfectă dreptate. Reformulez: îmi place să cred că nu a fost făcut cu intenție. Îmi place să trăiesc în acest univers al bunei-credințe a oamenilor atunci când acționează. Cert este că atunci când am dispus recuperarea prejudiciului, am fost amenințat … Mă rog, hai să zic că mi s-a transmis că, de fapt, comit un abuz în serviciu. Practic, aveam de ales între două plângeri penale: una pe care o putea face Curtea pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse, cealaltă pe care o vor face operatorii, pentru că - susțin ei - aplic un text de lege care n-ar trebui să le fie aplicat. Eu am încredere în interpretarea pe care am făcut-o, care are argumente solide, fiind aceeași cu interpretarea Curții.

„O lungă perioadă de timp, ONJN nu și-a mai îndeplinit rolul în mod funcțional”

Apropo de interpretări, pot interpreta și eu că uneori afirmați răspicat că ați preluat o organizație în haos, în complicitate cu industria și că noul președinte era în conducere atunci când s-au făcut prejudicii grave, alteori vă refugiați într-o zonă de diplomație și nu spuneți clar ce și cum.

Ca să afirm că cineva a interpretat legea într-o direcție pentru a favoriza industria ar trebui să am dovezi. Eu nu am dovezi, eu doar am făcut o constatare. Curtea a constatat un prejudiciu, eu am dispus recuperarea lui.

Ați sesizat un substrat politic în îndepărtarea dumneavoastră de la ONJN? Pentru că s-a speculat că sunteți apropiat de aripa Thuma din PNL. Iar dumneavoastră ați fost revocat din funcție de premierul Bolojan, din cealaltă tabără deci.

La mine nu există o astfel de afiliere politică. De fiecare dată când s-a vorbit despre schimbarea mea se spunea că sunt apropiat de cineva. Ba de o aripă din PNL, ba chiar de USR. Politica are căile ei, iar eu nu le înțeleg sau nu le stăpânesc încă. Nu îmi doresc să fiu om politic. Din acest motiv nu vreau să personalizez discuția împotriva premierului Bolojan și nici nu mă consider o victimă. Desigur, mi-aș fi dorit să fie măcar un telefon sau o întâlnire în care să mi se spună obiectiv motivele îndepărtării.

Care e, de fapt, rolul acestui ONJN? Să protejeze jucătorii sau să asigure un grad cât mai ridicat de colectare a impozitelor și a taxelor de la operatori? Că în funcție de rol, și acțiunile autorității sunt altele ...

Eu cred că ONJN, o lungă perioadă de timp, nu și-a mai îndeplinit rolul în mod funcțional. Rolul ONJN ar trebui să fie dinamic, în funcție de evoluția societății și evoluția industriei. Câteva exemple concrete: eu cred că publicitatea la jocurile de noroc la un moment dat era excesivă, nu neapărat prin dimensiunea ei, cât mai ales prin conținutul mesajului. Din păcate, reacția normală a omului care este asaltat de această publicitate este „hai să o interzicem complet!”, fără să înțeleagă și riscul interdicției complete a unei astfel de publicități, dar în același timp nu poți să-l acuzi pe om și să-i spui: "Domnule, de ce-ți dorești asta?", dacă el a fost asaltat de această publicitate. Eu cred că Oficiul ar fi trebuit atunci să militeze, inclusiv prin modificarea cadrului legislativ, pentru menținerea unei publicități fără derapaje.

De exemplu, eu voiam neapărat să propun ca publicitatea să nu mai conțină mesaje de tip "call to action" (n.r. tip “Pariază acum!”) sau de promovare a succesului social ori a câștigului rapid. Totodată, pentru retail eu cred că un model foarte bun este cel din Danemarca, unde sălile sunt monocrome Vlad Soare, fost președinte ONJN

Ați transpus asta într-o propunere de lege sau credeți că nu e rolul ONJN să facă propuneri legislative de reglementare a industriei?

Ba eu cred că este rolul ONJN să facă asta. Și a lipsit cumva. Eu cred că ONJN își pierduse credibilitatea și n-a mai fost, în zona de modificări legislative, un partener pe care lumea să-l ia în seamă. Acum, situația a escaladat, sunt în Parlament o grămadă de propuneri legislative, toate având intenții bune, dar fără să mai existe un echilibru între acestea. Eu cred că singura soluție este să se modifice complet legislația jocurilor de noroc, pentru că astăzi este, din punctul meu de vedere, depășită și fragmentată. Rolul ONJN trebuie să fie unul dinamic, atât din perspectiva reglementării, a controlului, dar și din perspectivă socială. Iar aici există două mari dimensiuni: autoexcluderea și programele de protecție socială. Autoexcluderea era parțial funcțională la venirea mea, iar programele de prevenție nu existau.

Și ce ați făcut în privința autoexcluderii? Că tot nu funcționează cum trebuie.

Autoexcluderea e formată din două proceduri: una în online, care numai autoexcludere nu e (în realitate este o restricționare punctuală de la fiecare operator în parte), și una land-based, offline, care funcționează, dar care îi permite jucătorului să își retragă consimțământul în baza Regulamentului privind Data Protection. Și trebuia făcută o legislație unitară, cu un sistem de autoexcludere digital. Adică dacă alegi să te autoexcluzi, sistemul să funcționeze automat și online, și offline, la toți operatorii dintr-odată. Trebuie să selectezi doar perioada, mi se pare că 6 luni, 12 luni și pe termen nedeterminat.

Iar acest sistem ideal de autoexcludere când ar putea exista de-adevăratelea în România?

El astăzi există, l-am făcut împreună cu ICI (n.r. Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică). Există! Avem ghinionul că a fost și vacanță parlamentară și nici n-am avut un guvern care să poată emite ordonanța de urgență. Cel interimar nu poate. Textul de ordonanță a primit toate avizele: și de la Ministerul de Finanțe, și de la Ministerul de Justiție, și de la Ministerul de Interne - pentru că, de exemplu, vrem să dăm competență de control și către organele de poliție

ONJN mai are vreun input în această inițiativă? Adică o mai poate accelera sau, din contră, o poate bloca?

Sunt convins că actualul președinte nu are de ce să blocheze o astfel de inițiativă. Pur și simplu este nevoie de un guvern plin care să adopte ordonanța de urgență sau proiectul să intre în sesiunea parlamentară. Numai că, vedeți, în Parlament mai sunt proiecte pe autoexcludere ... Teama este că acolo procedura se poate prelungi foarte mult.

Vlad Soare GOLAZO.ro - 1 - 2026-09-14

Să discutăm despre piața neagră. Ați reproșat industriei locale un grad de implicare extrem de redus în lupta cu piața neagră. La ce v-ați referit punctual? Adică ce ar fi trebuit să facă, ce n-au făcut, ce au blocat?

Industria se opune oricărei modificări legislative folosind acest argument, care e unul real: existența pieței negre.

Adică „întâi să ne ocupăm de piața neagră și după aia să venim cu suprareglementări pentru operatorii legali”.

Da. Or eu nu cred că asta trebuie să fie ordinea. Eu cred că lucrurile trebuie făcute în paralel. De-a lungul timpului, senzația a fost că industria nu e deloc preocupată de partea socială, iar industria a considerat că legiuitorul nu e deloc preocupat de piața neagră. Foc încrucișat. Practic s-au poziționat pe două poziții totalmente diferite și e foarte greu să mai existe dialog. Eu cred că trebuie făcute ambele în paralel - și protecție socială, și luptă împotriva pieței negre. De ce am reproșat industriei că a avut o implicare foarte redusă cu privire la piața neagră? Păi, m-am uitat la alte industrii similare, de exemplu industria tutunului.

Și?

Interesul principal pentru combaterea pieței negre este al operatorului licențiat. Evident că statul, luând taxe și licențe, trebuie să facă și el ceva. Dar în momentul în care statul are niște limitări, atunci trebuie să încerci, cu tool-urile pe care le ai, să vii și tu în sprijinul statului. Prin comparație, am observat că în industria tutunului a existat o implicare mult mai mare în combaterea fenomenului, au finanțat proiecte …. Eu n-am zis că autoritatea este disculpată de obligația de a combate piața neagră sau că industria să finanțeze statul. Dar industria are niște tool-uri pe care le poate pune la dispoziția autorității pentru lupta asta.

De ce sunt încă în picioare site-urile ilegale?

Industria se plânge, pe bună dreptate, de piața neagră. Cum explicați publicului această paralizie instituțională în a bloca platforme și site-uri nelicențiate pe teritoriul României? A trecut un an de când ați spus: "Le-am făcut plângeri penale celor de la NV Casino, Vulcan Casino, Verde Casino". Iar azi toate cele trei sunt accesibile din România, exact cum erau și acum un an.

Suntem într-o situație extrem de complicată, în care autoritatea nu are o culpă directă ...

Cum adică?

Din perspectivă legală, ONJN și-a îndeplinit exact atribuțiile conform legii cu privire la aceste platforme. Le-a identificat, le-a introdus pe lista neagră, a făcut plângere penală. Mai departe nu are...

Deci de-acum e doar treaba justiției sau, mă rog, a celorlalte autorități?

Între timp, există și o culpă indirectă … Brandul NV Casino există și este accesibil, dar nu e aceeași platformă pe care ONJN a blocat-o și pentru care a făcut plângerea penală. Prin urmare, ceea ce trebuia dezvoltat și s-a dezvoltat - și în continuare se dezvoltă - era un sistem care să-i permită ONJN-ului detecția și blocarea acelor site-uri pe care NV Cazino reușește să migreze. Acele mirros sites - siteuri în oglindă, site-uri clonă care copiază site-ul precedent, ajuns pe lista neagră, și duc mai departe afacerea.

Și care e finalitatea? Că pare că acele site-uri ilegale se multiplică la nesfârșit și nimeni nu le blochează de-adevăratelea.

Vreme de 16 ani, ONJN nu a făcut nimic să dezvolte acele tool-uri de blocare. Recent, nu numai că le-am dezvoltat, dar am și modificat legislația astfel încât să putem să avem mai multe instrumente. Unul dintre instrumente introdus în legislație este cel al ordinului de eliminare a acelor site-uri ilegale aplicabil marile platforme: Google, Meta. De asemenea, un instrument foarte important îl reprezintă relația cu procesatorii de plăți. Până acum se apărau spunând "Asta nu-i o tranzacție despre care eu să cred în mod obiectiv că era la jocuri de noroc ilegale, ca să o blochez sau să o raporter". Pentru că tranzacțiile pe astfel de platforme ilegale nu se fac cu denumirea directă de jocuri de noroc, cum sunt pe piața reglementată. Ele apar camuflate în „flori”, „pizza”, „spălătorie auto” … Dar procesatorul de plăți, dacă ar face un efort suplimentar - și îl poate face, evident cu niște costuri, le-ar putea identifica. Ei o să spună că nu se poate, însă eu știu sigur că se poate. Motivul pentru care suntem în situația asta este că acest camuflaj produce bani…

Inclusiv pentru ei.

Da, inclusiv pentru procesatorii de plăți, inclusiv pentru Google, Meta etc ...E un întreg ecosistem care nu e ușor de combătut. Dar eu am încredere totuși că aceste mari companii nu o să ajungă într-un punct de iresponsabilitate încât să acopere jocurile nelicențiate. Sunt optimist că lucrurile se vor mișca.

Cum văd eu tabloul, ca un neutru neimplicat în industrie. Discursul dinspre ONJ este „am făcut tot ce a depins de noi și chiar mai mult, avem la dispoziție toate tool-urile necesare, am dezvoltat o grămadă de aplicații, de sisteme”. Și în același timp peste tot - pe Google, pe Facebook, pe site-urile pentru adulți, rulează reclame la platforme ilegale, despre care statul român, prin ONJN, spune că au fost trimise în penal de un an de zile. Senzația e că, de fapt, nu funcționează aproape nimic din ce spuneți.

Ăsta este unul dintre regretele pe care le am, pentru că m-am luptat foarte mult ca aceste lucruri să se întâmple în mandatul meu și mi-aș fi dorit să le văd finalizate.

Și dacă nu ați fi fost înlocuit, în cât timp ar fi fost totul cu adevărat funcțional? Că dați impresia că victorie era colea, după colț.

Autoexcluderea era gata, ICI avea platforma făcută. Trebuia doar să facem niște teste. Deci, odată ce Guvernul dă ordonanța, în 30 de zile cel mult se termină și testele. Referitor la piața neagră, deja funcționează softul de detecție a site-urilor clonă. Al doilea demers e cel prin care se pune presiune pe platformele mari și pe procesatorii de plăți să se conformeze legislației. Cum? Prin detecția automată a reclamelor și așa mai departe. Acest tool era în dezvoltare cu ADR-ul (n.r. Autoritatea pentru Digitalizarea României) și urma să fie finalizat în această toamnă.

Ca să sumarizez, se poate spune că, dacă ar fi suficientă bunăvoință și energie la ONJN, piața ilegală poate fi în mare dificultate în trei luni? În șase luni? Sau cum?

Eu așa asumasem prin comunicarea pe care am făcut-o.

Deci piața ilegală poate fi învinsă în 2027?

Nu învinsă, nu învinsă! Asta n-au reușit nici cei din vest, cu resurse mult mai mari.

Ok. Încetinită sau ce?

Da, poate fi pusă în dificultate prin aceste tool-uri. Nu știm cum se vor repoziționa cei de pe piața neagră, pentru că și ei au suficiente resurse să dezvolte ceva, să contraatace și să ocolească. Autoritățile statului ar trebui să conștientizeze că o instituție care nu are resurse financiare și resursă umană este foarte dificil să lupte cu un astfel de fenomen. Dar, pe de altă parte, nici instituția n-ar trebui să se complacă, „Domnule, n-avem buget, nu avem personal, prin urmare n-avem ce să facem”.

Ce așteptați de la noua conducere a ONJN?



Eu îmi doresc ca actualul președinte să ducă proiectele la bun sfârșit. Pentru domnul Tomescu este o miză foarte mare, pentru că va trebui să livreze niște rezultate. Dacă le va livra, eu voi fi primul care îl va aplauda. Instituția nu trebuie să depindă de persoanele care ocupă diverse funcții pentru o vreme. Dumnealui a fost una dintre persoanele pe care le-am schimbat când am venit în ONJN. În același timp nu pot să spun că domnul Tomescu reprezintă o persoană toxică pentru instituție. Alte persoane au fost toxice pentru instituție. Cred că mai există persoane care probabil au alte interese, la fel ca și în alte instituții, nu doar în ONJN, dar în același timp trebuie să admitem că există și persoane extrem de bine pregătite acolo. Există și persoane care poate au fost demotivate de lipsa unei direcții pe care oficiul a avut-o …

Ultima întrebare: ați intrat în ONJN ca om al industriei, ale cărei interese le-ați reprezentat ca președinte al FEDBET. Aveți senzația că plecați din ONJN cu industria considerându-vă dușmanul ei?

Mi-ar plăcea să cred că nu mă consideră nimeni dușmanul nimănui. Dar cred că este dificil să fii perceput într-o notă mai degrabă pozitivă atunci când iei măsurile pe care le-am luat eu. Deci da, onest vorbind, cred că mandatul meu este privit mai degrabă ostil dinspre industrie. Deși eu cred că am aplicat legea față de toată lumea.

Dacă ar fi să-mi analizez mandatul astăzi, când instituția este predată altei persoane, la întrebarea dacă ONJN se prezintă la fel ca în momentul în care eu am preluat șefia, răspunsul este evident nu. Iar asta înseamnă progres. Vlad Soare, fost președinte ONJN

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