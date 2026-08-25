„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
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„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 10:38
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 11:45
  • Decizia celor de la Oțelul Galați de a folosi o garnitură secundară în Cupa României a declanșat un val de reacții dure.
  • Radu Naum, moderatorul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, a avut o intervenție extrem de dură pe TV, taxând atitudinea conducerii din Galați și catalogând partida din Cupă drept o „șaradă” și un „meci fals”.
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După eșecul usturător suferit la Chiajna, scor 1-5, moldovenii s-au revanșat în campionat prin victoria cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș.

Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Șaradă, meci fals, jenant!”

Formația gălățeană a pierdut categoric partida din Cupă, cu Concordia Chiajna, scor 1-5, iar decizia conducerii de a menaja titularii a fost explicată de mijlocașul Andrei Ciobanu după meciul de campionat cu FC Argeș, câștigat de Oțelul cu 1-0.

Din păcate, știți cum e în România. Nu sunt așa mulți bani, lumea nu investește, nu se bagă nimeni la fotbal. Conducerea a gândit să mergem doar pe un drum, al campionatului. E greu să mergi pe două fronturi, bugetul nu este cum ne-am dori, să avem 25 de seniori și să mergem la luptă cu două echipe. Andrei Ciobanu, fotbalist la Oțelul Galați

Declarația mijlocașului l-a enervat pe Radu Naum, care a contestat abordarea Oțelului și a criticat modul în care clubul a tratat competiția.

„Chestiunea pe care o spune Ciobanu este reală, dar mie mi se pare deranjantă. Înțeleg că n-aveți bani, n-aveți…

Apropo, e o companie din Galați care scurmă în București, totul e scurmat, tot orașul ăsta se reface, e minunat. Sunt companii, există viață, există afaceri acolo, duceți-vă, domn'e, și atrăgeți-i cumva!

În fine, n-avem bani. Bun. Nu mai mergem în Cupa României, da? Bine, dar spuneți-ne și nouă. Trădare să fie, dar să o știm și noi, pentru că noi, proștii, stăm și transmitem meciul și dăm bani.

Dacă nu vrei, ridică mâna și spune «Domn'e, eu nu am chef de competiția asta. Pe noi lăsați-ne în pace, nu ne mai duceți». Au luat bătaie cu 5-1 în Cupă de la Concordia Chiajna, care a luat bătaie cu 5-1 de la Poli Timișoara în liga a doua.

De ce să ne păcălim? Băi, 5-1 au luat bătaie de la Chiajna. Jenant! Asta e desconsiderare. Nu e în regulă!

Sunt unii care tratează serios competiția. Dacă n-ai chef… Nu iei bani când te califici mai departe? Eu cred că-ți acoperi din cheltuieli. Sunt bani.

Ne păcălim unii pe alții, ne furăm căciula ... Federația e de vină... glumesc! Ar trebui să le permită să spună «Noi nu putem, noi nu avem bani». Să spună că nu participă, uite așa. Altfel, asistăm la chestii de-astea, meciuri false!

E OK să te duci la un film, la un spectacol, în care actorii zic că n-au chef să joace și tu ai dat banii? Îți convine? Asta nu e o scuză, că au mai fost alte echipe care au făcut la fel. Eu nu zic doar de Oțelul, că multe au făcut așa, dar nu e în regulă. De ce să facem asta? De ce să te duci acolo și să te bată Chiajna cu 5-1? Chiajna, care n-a existat cu Poli Timișoara.

Poate m-am înfierbântat, dar an de an văd aceeași poveste, aceeași șaradă, același spectacol, pe care n-aș vrea să-l mai văd.

De ce? Cu ce suntem de vină? Ne păcălim, intrăm în faliment și când vine vremea de cupe europene și de echipă națională, sperăm. De ce să sperăm?”, a spus Radu Naum, conform digisport.ro.

La Oțelul, doar Sylla, Gomes și Ciobanu au rezistat în formula de start de la o partidă la alta.

Primul 11 al Oțelului în Cupă (vs. Concordia Chiajna, 1-5):

  • Contra - Sylla, Zhelev, Neicu, Gomes - Aftene, Ciobanu, Lungu - Bordun, Paulino, Bălănică

Primul 11 al Oțelului în campionat (vs. FC Argeș, 1-0):

  • Dur Bozoancă - Sylla, Christopoulos, Iacob, Gomes - Ciobanu, Lameira, Pedro - Frunză, Patrick, Andrezinho

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