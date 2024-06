Naționala României a terminat la egalitate, scor 0-0, vineri, în Ghencea, în ultima partidă de verificare înaintea plecării spre EURO 2024.

La EURO 2024, România face parte din Grupa E, alături de Ucraina, Slovacia și Belgia.

Vineri seară, pe stadionul „Steaua” din Ghencea, s-a scris o nouă filă „neagră” de istorie în cartea fotbalului românesc.

România a obținut doar un egal cu Liechtenstein, locul 202 în clasamentul FIFA! Căpitanul Nicolae Stanciu a surprins după meci, când și-a lăudat colegii.

Nicolae Stanciu: „Nu am nimic de reproșat colegilor”

„Cred că dezămăgește rezultatul, faptul că nu am marcat. Dar atâta timp cât am fost pe bancă, dar și după ce am intrat nu am nimic de reproșat. Poate doar faptul că nu am fost 100% concentrați în fața porții, să marcăm.

Am vorbit despre acest lucru înainte de meci, dar sunt mândru de colegii mei și cum am jucat, câte ocazii ne-am creat. Am discutat despre acest lucru, probabil vom mai discuta, să reglăm acest lucru . Ține de noi să fim concentrați în fața porții.

Suntem conștienți și noi că la EURO nu vom mai avea atâtea șanse, câte am avut acum, cu Liechtenstein, și trebuie să profităm la maxim, să înscriem”, a declarat după meci Nicolae Stanciu, la Digi Sport.

Mai avem câteva zile până la acel meci (n.r. - cu Ucraina). Îi vom analiza și mai bine pentru că am avut cele două meciuri și încă n-am terminat analiza lor. Cu siguranță vom fi pregătiți la ora jocului. Cred eu că trebui să avem ce am avut până acum, spiritul, unitatea de până acum. Depinde și de noi, cât de eficienți vom fi în fața porții și câte goluri vom marca. Nicolae Stanciu, căpitan România

Florinel Coman: „Important este că am ieșit fără accidentări”

Pentru Florinel Coman, cel mai important detaliu din meciul cu Liechtenstein este faptul că toți jucătorii au ieșit de pe teren sănătoși, fără alte „surprize” neplăcute.

La meciul cu Liechtenstein, Edi Iordănescu nu s-a putut baza pe patru jucători, toți cu probleme medicale: Andrei Burcă, Denis Alibec, Răzvan Marin și Adrian Rus.

„Un eșec într-un amical. Știam ce ne aștepta. Din păcate, nu am reușit să marcăm în primele 15 minute. Ne-am fi făcut meciul mai ușor. Important este că toată lumea a ieșit de pe teren sănătoasă .

E un campionat european și cred că vom face un turneu cu rezultate pozitive. Da, la antrenamente suntem foarte bine, ne-am pregătit exemplar. În această seară, ne-au lipsit ultimii 10-15 metri. Nu am reușit să marcăm.

Sunt supărat. Afectat nu sunt , pentru că e un meci amical. Vom vedea ce se întâmplă în meciurile oficile. Am ajuns la EURO după atâta timp și tot focusul trebuie să fie acolo”, a declarat și Florinel Coman.

George Pușcaș: „Ați văzut multe lucruri pozitive în calificări”

George Pușcaș, titular în național României la semi-eșecul cu Liechtenstein, consideră că echipa are nevoie de mai mult noroc pe viitor, chiar la EURO, pentru ca mingea să intre în poarta adversă.

„ Nici noi nu ne așteptam, pentru că și noi ne doream să marcăm. S-au apărat, s-au dublat, iar noi nu am reușit să îi deschidem.

Cu siguranță sunt multe lucruri pozitive, pe care le-ați văzut în calificări. Cred că acest grup a arătat unitate, suflet, și cred că de asta trebuie să ne agățăm de aceste lucruri și să mergem încrezători la EURO.

Avem nevoie de mai multă concentrare în fața porții, mai mult noroc. În meciurile astea se poate întâmpla să nu intre. Sper să avem mai multă șansă la EURO, să avem mai mult noroc în fața porții.

Mai sunt zile, am ajuns pe rând, sunt unii care au terminat mai târziu, mai repede, dar eu am încredere în tot staff-ul că ne vor duce la un nivel egal. Asta s-a și încercat, să se ofere minute la toți jucătorii.

Noi avem un grup unit și ar trebui să ne acordăm mai mult credit. Să credem că putem învinge împotriva oricărei echipe.

Promit că voi da totul, că voi tranpira tricoul și că voi fi 100% pregătit . Tot grupul acesta încearcă să ajungă la cel mai înalt nivel”, a afirmat și George Pușcaș.

Programul Grupei E, de la EURO 2024: