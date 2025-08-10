„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave” +9 foto
Alexandru Tabuncic. Foto: SPORT Pictures
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”

George Neagu
Publicat: 10.08.2025, ora 11:36
Actualizat: 10.08.2025, ora 11:37
  • Alexandru-Simion Tabuncic (19 ani) a avut parte de un moment emoționant la finalul meciului câștigat de Dinamo cu 1-0 în fața lui Metaloglobus.
  • Evenimentul l-a avut în prim plan și pe George Bozieru, responsabil de ordine și siguranță la Dinamo.
  • Fundașul și-a făcut debutul în Liga 1, după ce a fost transferat în această vară de la Voința Crevedia, formație din Liga 4.

Tabuncic a debutat pentru „câini” în primul meci al etapei #5. Dinamo a învins, în deplasare, Metaloglobus cu scorul de 1-0 grație golului marcat de căpitanul Cătălin Cîrjan în minutul 14.

Alexandru Tabuncic, moment emoționant după meci

La finalul partidei cu Metaloglobus, Tabuncic a venit în fața jurnaliștilor să vorbească despre debutul său la formația lui Zeljko Kopic.

În acele momente, George Bozieru, care este responsabil de ordine și siguranță la Dinamo, a venit la Alexandru Tabuncic, l-a pupat pe cap și apoi l-a îmbrățișat. Moment în care i-a spus: „Bravo, băi, moldovene!”.

George Bozieru este antrenează Voința Crevedia și este omul care l-a pregătit în ultimul an pe Tabuncic. Întrebat despre gestul făcut la finalul meciului, Bozieru a declarat:

Acest copil a trecut prin multe. A venit la fotbal în România la FC Bacău, trecând pe la multiplele academii din Moldova precum Zimbru. De la Bacău a mers la Rapid, unde a fost supus unor nedreptăți grave. A venit la Dinamo să se regăsească, dar din păcate nu s-a regăsit și l-am luat la Voința Crevedia.

Am crezut în el, un copil de nota 10, atât ca om, cât și la școală. E un copil extraordinar. De la Dinamo a venit la Crevedia, nu mai credea nimeni în el. Eu am crezut în el, i-am zis că într-un an se va întoarce la Dinamo și iată că acum s-a întors. La final mi-a oferit tricoul său de joc. Mi-a zis că îl merit mai mult decât oricine. Pur și simplu am izbucnit în plâns”, a precizat Bozieru, conform prosport.ro.

Metaloglobus - Dinamo (meci) FOTO Sport Pictures
Metaloglobus - Dinamo (meci) FOTO Sport Pictures

Alexandru Tabuncic, despre debutul său la Dinamo: „A fost frumos”

Tabuncic a fost introdus pe teren în finalul partidei, pentru patru minute, după accidentarea lui Jordan Ikoko (31 de ani).

„A fost un debut frumos, mult așteptat, mă bucur că am primit încrederea staff-ului tehnic și am reușit să debutez cu o victorie.

Eram pregătit 100% când am aflat că intru, am încercat să aduc plusvaloare echipei în apărare, pentru că eram într-un moment în care echipa adversă era peste noi. Am reușit să ținem de rezultat și să obținem victoria.

Florentin Petre m-a îndrumat pentru fazele fixe, mi-a spus să fiu eu pe teren, cum mă antrenez, așa să și joc. A fost un sentiment unic, m-am umplut de bucurie, am început să zâmbesc și să mă bucur alături de colegii mei.

A fost o presiune frumoasă, e frumos să intri pe teren și să simți acea energie pozitivă. Când auzi galeria care cântă tot meciul, ești gata să dai totul pentru echipă și să aduci un plus. Îmi doresc s-o luăm treptat, să intrăm în play-off, după care să luptăm cât mai sus în campionat.

Pot spune că Mister Florentin Petre este modelul meu. Mă înțeleg bine cu toți jucătorii, m-au primit bine și m-am integrat foarte rapid.

Determinarea e principala mea calitate. Când se va apela la serviciile mele, voi fi gata 100%, staff-ul tehnic e cel care decide. Îmi doresc să joc cât mai multe minute și să ofer assist-uri, să-mi ajut echipa”, a declarat Alexandru Tabuncic la finalul meciului.

DEBUT dinamo metaloglobus superliga alexandru tabuncic george bozieru
11:27
