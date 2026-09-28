S-a săturat de celebritate Vedeta de la CM 2026 nu mai vrea să fie în lumina reflectoarelor + refuză contractele cu branduri de tutun, alcool sau jocuri de noroc

Vozinha (40 de ani) vrea să lase celebritatea în urmă și să revină la viața de dinainte.

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Portarul naționalei din Capul Verde a devenit faimos grație evoluțiilor sale de la Campionatul Mondial din această vară.

Vozinha urăște celebritatea: „Nu mai am intimitate”

În primul meci de la CM 2026, „rechinii albaștri” au produs surpriza și au remizat, 0-0, cu Spania, viitoarea campioană mondială.

Vozinha i-a exasperat pe iberici cu paradele sale, iar prestația sa a avut un impact uriaș și în mediul online.

Contul său de Instagram a explodat, de la aproximativ 20.000 de urmăritori înaintea turneului la peste 6 milioane. Între timp a depășit pragul de 28 de milioane.

Într-un interviu acordat recent, actualul goalkeeper al celor de la Colo-Colo susține că celebritatea i-a afectat viața de zi cu zi.

„Nu mai am intimitate, sau cel puțin am mult mai puțină decât înainte. Acum ies, merg la restaurant și mereu e cineva care vrea să facă o poză cu mine sau să-mi ceară un autograf.

Sau, și mai rău, cineva care mă filmează. Asta s-a schimbat cel mai mult în viața mea și nu cred că pot face nimic în privința asta”, a declarat Vozinha, într-un interviu acordat publicației The Observer, citat de marca.com.

Vozinha a fost imperial în meciul cu Spania/ Foto: IMAGO

Vozinha: „Nu vreau să lucrez cu branduri de tutun, alcool sau jocuri de noroc”

Portarul de 40 de ani susține că a primit numeroase oferte de colaborare în timpul CM 2026, însă s-a limitat la un singur parteneriat, cu un joc video de fotbal.

„Știu că în timpul Cupei Mondiale multe companii și branduri au vrut să lucreze cu mine, dar cât timp am concurat am avut o singură colaborare promoțională, cu UFL Mobile.

Nu știu ce oferte ar putea apărea în viitor, dar deocamdată nu vreau să lucrez cu branduri de tutun, alcool sau jocuri de noroc”, a subliniat Vozinha.

Vozinha: „Aș alege viața de dinainte”

Internaționalul din Capul Verde a revenit asupra subiectului celebrității și a adăugat că efectele s-au resimțit și în cercul său apropiat.

„Mulți oameni își doresc să fie faimoși și să aibă vizibilitate publică, dar văd doar partea pozitivă a acestei realități.

Sincer să fiu, dacă ar trebui să aleg între viața pe care o duc acum și cea pe care o aveam înainte, aș alege-o pe cea de dinainte.

Trebuie să înveți să te adaptezi la situație și să-ți stabilești limite”, a concluzionat Vozinha.

500.000 de euro este cota lui Vozinha, potrivit transfermarkt.com

La CM 2026, Capul Verde a fost eliminată în 16-imile de finală de Argentina, scor 2-3 d. prel.

Grație prestațiilor avute, Vozinha a fost ales de FIFA în primul „11” ideal al turneului final și a prins lista celor 30 de finaliști la Balonul de Aur.

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