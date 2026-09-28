Gică Hagi, surprize uriașe! Ianis Hagi, Rațiu, Man sau Drăgușin sunt OUT din lotul pentru meciul cu Bosnia!

Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul de 23 de jucători pe care se va baza la meciul cu Bosnia, a doua partidă din Liga Națiunilor și primul meci oficial pe teren propriu de la revenirea sa.

Surprizele sunt uriașe: 6 titulari din meciul cu Suedia nu se regăsesc în lot.

România - Bosnia se joacă de la ora 21:45, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Titulari la Solna în duelul cu Suedia (1-2), Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi nu vor evolua în duelul de pe Arena Națională.

România, fără Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu sau Dennis Man la meciul cu Bosnia

„Regele” a decis să-i mai lase în afara lotului și pe Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Față de duelul cu Suedia în lot se regăsesc nume precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan și Daniel Bîrligea.

De altfel, Gică Hagi anunța încă de la conferința de presă că vor exista mai multe schimbări în primul „11”:

„Am folosit o formație în Suedia, vom face multe schimbări pentru al doilea meci, pentru că așa cred eu, că e nevoie de acest lucru.

Am încredere în jucători, iar cei care intră trebuie să câștige meciul.

Am făcut asta în mai-iunie și am câștigat, să vedem acum cum va fi”, a spus Hagi la conferința de presă de duminică.

Lotul României pentru partida cu Bosnia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

ATACANȚI

Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

FOTO. Suedia - România 2-1

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport