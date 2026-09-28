Messi sfidează logica! VIDEO: A marcat dintr-un unghi aproape imposibil și e la un pas de un nou record

Lionel Messi (39 de ani) a marcat un gol de pus în ramă în înfrângerea celor de la Inter Miami, scor 1-2, pe terenul lui Columbus Crew, în cel mai recent meci disputat în MLS.

Starul argentinian este la un pas de depășirea unui nou record istoric. Detalii, mai jos.

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Inter Miami s-a văzut condusă din minutul 28, după ce Josef Martinez a transformat o lovitură de la 11 metri. Avantajul gazdelor a durat doar cinci minute.

VIDEO. Messi sfidează logica! Gol dintr-un unghi aproape imposibil

Inter Miami a beneficiat de o lovitură liberă din lateral stânga, aproape de colțul terenului. În loc să centreze, Messi a ales să trimită pe spațiul porții și a pus mingea direct în vinclu.

Reușita starului argentinian nu a fost însă suficientă pentru ca formația din Florida să obțină un rezultat pozitiv.

Columbous Crew a dat lovitura în minutul 90+8 prin Jamal Thiare.

După 27 de meciuri disputate în MLS, Inter Miami ocupă locul 3 în Conferința de Est, cu 46 de puncte, în timp ce Columbous Crew este pe 12, cu 29 de puncte.

Lionel Messi, la un pas de un nou record istoric

În urma, golului marcat împotriva lui Columbus, Lionel Messi a ajuns la 4 reușite din lovitură liberă în ultimele șapte partide.

Argentinianul a bifat, totodată, al 76-lea gol din acest procedeu în carieră și mai are nevoie de doar două pentru a egala recordul brazilianului Marcelinho Carioca.

Top 5 al jucătorilor cu cele mai multe goluri din lovitură liberă:

Marcelinho Carioca (Brazilia) - 78 de goluri

Lionel Messi (Argentina) - 76

Jair Rosa Pinto (Brazilia) - 74

Roberto Dinamite (Brazilia) - 73

Juninho Pernambucano (Brazilia) și Sinisa Mihajlovic (Serbia) - 72

Marcelinho Carioca, deținătorul recordului de cele mai multe goluri marcate din lovitură liberă

Urmează meciul de retragere din naționala Argentinei

Starul argentinian și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă pe 31 august 2026, dar decizia o luase la două zile distanță de la eșecul din finala CM 2026, 0-1 cu Spania.

Argentina va disputa 3 partide amicale în pauza competițională care va urma, iar campionul mondial din 2022 va avea parte de un ultim meci în tricoul „pumelor”.

Elevii lui Scaloni vor înfrunta Bolivia și Burkina Faso pe 30 septembrie, respectiv 3 octombrie, iar Leo Messi va intra pe teren la partida cu Benin, pe 6 octombrie, de la ora 23:00.

FOTO. Tricoul cu care Messi va evolua în ultimul meci pentru Argentina

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