„Nu înțeleg ce a vrut să facă” FOTO. Martin Odegaard, furios pe Bernardo Silva, după Norvegia - Portugalia: „E păcat că unii se comportă așa”

NORVEGIA - PORTUGALIA 1-2. Martin Odegaard (27 de ani), căpitanul scandinavilor, a răbufnit la adresa lui Bernardo Silva (32 de ani).

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Bernardo Silva a fost introdus în minutul 87, în locul lui Pedro Neto.

Mijlocașul lui Real Madrid și al naționalei Portugaliei a reușit să-și irite adversarii în puținele momente petrecute pe gazon.

NORVEGIA - PORTUGALIA 1-2 . Martin Odegaard, furios pe Bernardo Silva: „Așa ceva nu își are locul pe un teren de fotbal”

În prelungirile partidei, Silva a avut o intrare întârziată, din spate, asupra lui Odegaard, pentru care a fost sancționat și cu un cartonaș galben.

Vizibil furios, căpitanul Norvegiei l-a apostrofat pe adversarul său: „Du-te dracului!”.

Odegaard a răbufnit la adresa lui Silva și în dialogul cu presa:

„Am primit o lovitură la gleznă. Probabil că nu voi fi bine în această seară... A fost o nebunie, și-a pierdut capul într-o fază fără sens. M-a doborât mult după ce eu am lovit mingea. Nu înțeleg ce a vrut să facă.

Ce i-am spus? Nu cred că ar trebui să vorbim despre asta la televizor. Trebuie să-l întrebați pe el.

Așa ceva nu își are locul pe un teren de fotbal. Este păcat că unii oameni se comportă în acest fel”, a declarat căpitanul scandinavilor, citat de as.com.

Bernardo Silva a reacționat scurt: „E fotbal, prietene...”.

Nici salutul mijlocașului portughez de la finalul meciului cu Erling Haaland, fostul său coleg de la Manchester City, nu a fost unul extrem de prietenos.

Haaland utterly gutted after the game. Didn’t say much to Bernardo https://t.co/iVm9M7ihtw — Frnk (@MC_frnk) September 27, 2026

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