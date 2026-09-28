Hagi, la Marseille? Cum ar putea ajunge Ianis în Ligue 1 + suma pe care o poate oferi echipa din Franța

Presa din Franța a scris despre zvonurile cu privire la un transfer al lui Ianis Hagi (27 de ani) la Olympique Marseille.

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Aflat la Alanyaspor din septembrie 2025, Ianis va intra în această iarnă în ultimele luni de contract cu formația din Turcia.

Internaționalul român își dorește să revină în Top 5 campionate din Europa, chiar dacă evoluțiile sale din ultima perioadă nu au fost cele așteptate.

Ianis Hagi, dorit de Olympique Marseille

Hagi Jr. ar putea face pasul spre Ligue 1, unde, potrivit presei din Franța, Olympique Marseille este gata să plătească un milion de euro pentru transferul său.

Există însă o problemă. Gruparea de pe Velodrome trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. În această vară, Marseille s-a despărțit de mai mulți jucători importanți și nu a legitimat niciun fotbalist.

„Dacă Gregory Lorenzi ar obține acordul lui Frank McCourt pentru a face transferuri, atunci directorul sportiv al OM l-ar alege pe Ianis Hagi.

Complet blocată pe piața transferurilor, OM știe că există șanse mari ca această situație să persiste și în această iarnă. Totuși, mai multe scenarii ar putea debloca posibilitatea unor transferuri în luna ianuarie.

În primul rând, dacă situația sportivă devine catastrofală, iar aducerea de noi jucători ar putea ajuta clubul să evite o luptă pentru evitarea retrogradării, ceea ce ar fi teribil pentru imaginea și viitorul clubului.

Apoi, dacă alte vânzări importante le-ar permite lui Frank McCourt și DNCG să dea undă verde sosirii viitoarelor transferuri.

Gregory Lorenzi ar fi luat deja legătura cu Ianis Hagi, care ar fi deschis unei noi provocări.

Francezii au mai notat că valoarea lui Ianis a scăzut considerabil în ultimii ani, din cauza evoluțiilor neconvingătoare, iar costul unui transfer în ianuarie ar fi de aproximativ un milion de euro.

O tranzacție foarte ieftină, care ar putea fi potrivită conducerii de la Marseille, dacă aceasta va avea dreptul să facă transferuri.

În orice caz, numele său este suficient pentru a te face să visezi, chiar dacă Ianis nu a realizat încă aceeași carieră ca tatăl său”, au notat francezii de la foot01.com.

1.800.000 de euro este cota lui Ianis Hagi, potrivit transfermark.com

Marseille, sub lupă

Marseille se află sub restricții financiare impuse de DNCG, organismul care monitorizează situația financiară a cluburilor franceze. Sunt supravegheate atât masa salarială, cât și sumele cheltuite pentru transferuri.

Concret, Marseille nu poate să cumpere jucători fără să țină cont de aceste limite. Pentru a putea înregistra noi transferuri, clubul trebuie să creeze mai întâi suficient spațiu financiar, prin vânzarea sau plecarea unor jucători și reducerea cheltuielilor.

Tocmai de aceea, o eventuală venire a lui Ianis Hagi în ianuarie ar depinde de situația financiară a lui OM și de posibilitatea ca gruparea franceză să primească undă verde pentru a face noi achiziții.

Ianis Hagi, lăsat în afara lotului, înaintea meciului cu Bosnia

Titular și căpitan în meciul cu Suedia (1-2), din prima etapă a Ligii Națiunilor, Ianis Hagi va urmări din tribune meciul cu Bosnia.

Gică Hagi a decis să-l lase pe fiul său în afara lotului, alături de Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man, Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

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