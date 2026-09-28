Hagi, la Marseille? Cum ar putea ajunge Ianis în Ligue 1 + suma pe care o poate oferi echipa din Franța
Ianis Hagi ar putea ajunge la Olympique Marseille./ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionate

Hagi, la Marseille? Cum ar putea ajunge Ianis în Ligue 1 + suma pe care o poate oferi echipa din Franța

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 15:10
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 15:10
  • Presa din Franța a scris despre zvonurile cu privire la un transfer al lui Ianis Hagi (27 de ani) la Olympique Marseille.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Aflat la Alanyaspor din septembrie 2025, Ianis va intra în această iarnă în ultimele luni de contract cu formația din Turcia.

Internaționalul român își dorește să revină în Top 5 campionate din Europa, chiar dacă evoluțiile sale din ultima perioadă nu au fost cele așteptate.

„Bosnia e totul pentru mine” 16 dintre adversarii de azi ai „tricolorilor”  s-au născut în alte țări!
Citește și
„Bosnia e totul pentru mine” 16 dintre adversarii de azi ai „tricolorilor” s-au născut în alte țări!
Citește mai mult
„Bosnia e totul pentru mine” 16 dintre adversarii de azi ai „tricolorilor”  s-au născut în alte țări!

Ianis Hagi, dorit de Olympique Marseille

Hagi Jr. ar putea face pasul spre Ligue 1, unde, potrivit presei din Franța, Olympique Marseille este gata să plătească un milion de euro pentru transferul său.

Există însă o problemă. Gruparea de pe Velodrome trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. În această vară, Marseille s-a despărțit de mai mulți jucători importanți și nu a legitimat niciun fotbalist.

„Dacă Gregory Lorenzi ar obține acordul lui Frank McCourt pentru a face transferuri, atunci directorul sportiv al OM l-ar alege pe Ianis Hagi.

Complet blocată pe piața transferurilor, OM știe că există șanse mari ca această situație să persiste și în această iarnă. Totuși, mai multe scenarii ar putea debloca posibilitatea unor transferuri în luna ianuarie.

În primul rând, dacă situația sportivă devine catastrofală, iar aducerea de noi jucători ar putea ajuta clubul să evite o luptă pentru evitarea retrogradării, ceea ce ar fi teribil pentru imaginea și viitorul clubului.

Apoi, dacă alte vânzări importante le-ar permite lui Frank McCourt și DNCG să dea undă verde sosirii viitoarelor transferuri.

Gregory Lorenzi ar fi luat deja legătura cu Ianis Hagi, care ar fi deschis unei noi provocări.

Francezii au mai notat că valoarea lui Ianis a scăzut considerabil în ultimii ani, din cauza evoluțiilor neconvingătoare, iar costul unui transfer în ianuarie ar fi de aproximativ un milion de euro.

O tranzacție foarte ieftină, care ar putea fi potrivită conducerii de la Marseille, dacă aceasta va avea dreptul să facă transferuri.

În orice caz, numele său este suficient pentru a te face să visezi, chiar dacă Ianis nu a realizat încă aceeași carieră ca tatăl său”, au notat francezii de la foot01.com.

1.800.000 de euro
este cota lui Ianis Hagi, potrivit transfermark.com

Marseille, sub lupă

Marseille se află sub restricții financiare impuse de DNCG, organismul care monitorizează situația financiară a cluburilor franceze. Sunt supravegheate atât masa salarială, cât și sumele cheltuite pentru transferuri.

Concret, Marseille nu poate să cumpere jucători fără să țină cont de aceste limite. Pentru a putea înregistra noi transferuri, clubul trebuie să creeze mai întâi suficient spațiu financiar, prin vânzarea sau plecarea unor jucători și reducerea cheltuielilor.

Tocmai de aceea, o eventuală venire a lui Ianis Hagi în ianuarie ar depinde de situația financiară a lui OM și de posibilitatea ca gruparea franceză să primească undă verde pentru a face noi achiziții.

Ianis Hagi, lăsat în afara lotului, înaintea meciului cu Bosnia

Titular și căpitan în meciul cu Suedia (1-2), din prima etapă a Ligii Națiunilor, Ianis Hagi va urmări din tribune meciul cu Bosnia.

Gică Hagi a decis să-l lase pe fiul său în afara lotului, alături de Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man, Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
transfer olympique marseille ianis hagi alanyaspor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:15
Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
00:54
Se gândește Hagi să demisioneze? Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”
Se gândește Hagi să demisioneze?  Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”
00:19
„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
23:35
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Top stiri
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1
28.09
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Citește mai mult
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Tenis
28.09
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Liga Națiunilor
28.09
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Citește mai mult
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină
B365
27.09
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină
Citește mai mult
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 6 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share