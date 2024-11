Sorin Cârțu (68 de ani) l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf (49 de ani) că nu a știut să gestioneze echipa în timpul mandatului său.

Universitatea Craiova trece printr-o perioadă dificilă, fără victorie în ultimele trei meciuri din Liga 1

Universitatea Craiova se află într-o perioadă grea, fără victorie în ultimele trei meciuri din Liga 1, iar criticile la adresa lui Gâlcă se amplifică.

Fostul președinte al clubului, Sorin Cârțu, l-a atacat pe Reghecampf, ex-antrenor al Craiovei.

Sorin Cîrțu, atac la adresa lui Reghecampf: „Nu au știut ce să facă”

„Mihai [Rotaru] mi-a spus că vrea o chestie că el vrea să fie patron și președinte și să mai fie în discuție doar cu antrenorul.

Eu așa am înțeles din discuția pe care am avut-o atunci când am plecat. Mie nu mi s-a cerut niciodată părerea la un transfer în cei patru ani în care am fost acolo. Mi-a fost ascultată părerea doar când i-a numit pe Rădoi și pe Bergodi.

Nici Reghecampf și nici ceilalți antrenori din ultima vreme nu au știut ce să facă. Niciunul nu a știut să antreneze Craiova. S-au lăsat dominați de jucători și de aici a plecat totul.

Ei se angajează la niște obiective, au lotul pe care îl au și se angajează să obțină ceva . Trebuie să fie mult mai stricți cu jucătorii”, a spus Cârțu, conform digisport.ro.

Reghecampf a plecat de la U. Craiova după doar șapte etape

În 2021, Laurențiu Reghecampf a avut un mandat la Universitatea Craiova, unde a stat pe banca tehnică timp de 45 de meciuri.

În această perioadă, a înregistrat 26 de victorii, 12 înfrângeri și 7 remize.

3 a fost locul ocupat de Universitatea Craiova în Liga 1, în sezonul 2021-2022

Ulterior, Laurențiu Reghecampf a mai avut un mandat la Craiova, dar a decis să părăsească echipa din Bănie după o scurtă perioadă, în care a condus formația doar șapte meciuri.

În această scurtă perioadă, Reghecampf a obținut patru victorii, două înfrângeri și o remiză.

După a doua plecare de la Craiova, Laurențiu Reghecampf a semnat cu Al Tai, unde a petrecut doar 20 de meciuri pe banca tehnică. Acum, antrenorul este liber de contract.