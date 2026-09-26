„Asta contează!” MM Stoica intervine în controversa titularizării lui Ianis: „Dacă nu era Hagi pe spate, nu se discuta atât! De ce nu vorbim de Băluță?” +56 foto
Nationala

„Asta contează!” MM Stoica intervine în controversa titularizării lui Ianis: „Dacă nu era Hagi pe spate, nu se discuta atât! De ce nu vorbim de Băluță?”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 00:34
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 00:34
  • SUEDIA - ROMÂNIA 2-1. Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a sărit în apărarea lui Ianis Hagi (27 de ani), după ce decizia de a-l titulariza a fost aspru criticată.
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Prezent în studio la Prima Sport, Mihai Stoica a fost întrebat dacă Gică Hagi a procedat corect titularizându-l pe fiul său la debutul în Nations League.

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MM Stoica intervine în controversa titularizării lui Ianis: „Dacă nu era Hagi pe spate, nu se discuta atât! De ce nu vorbim de Băluță?”

„Mereu o să fie discuția asta cu Ianis. Noi nu vorbim de Tudor Băluță, care a fost schimbat la pauză. Cum a fost el? Eu aș lua triunghiul Băluță - Marin - Ianis. Ianis are un nume greu, dacă nu era Hagi, nu se discuta atât de mult, asta e clar!

La Ianis scrie pe spate Hagi și e clar că va avea o atenție deosebită din partea analiștilor și a presei. E clar că nu a făcut un meci extraordinar, dar, cu tripleta asta, am fost mult mai buni decât Suedia. În repriza secundă, am fost mai slabi fără ea. Și asta contează!”, a spus Mihai Stoica.

Clar că ne așteptăm ca Hagi să aibă o influență mai mare asupra jocului, nu doar un pre-assist la gol. Mihai Stoica
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Întrebat dacă nu ar fi putut ca alți jucători să fie titularizați în locul lui Ianis, MM a replicat imediat:

„Eu pot să comentez la toate numele despre care se pune că ar fi putut juca în locul lui. Stanciu n-a jucat în poziția asta. El era concurent pe post cu Băluță sau cu Răzvan Marin. Mai degrabă cu Răzvan Marin.

Olaru. Dacă e să discutăm despre prestațiile lui de la națională și cele ale lui Hagi, nici nu se compară. Olaru nu a avut la națională influența pe care a avut-o la FCSB. Parcă e mai reținut”.

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